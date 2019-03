Az USA mindenkit le fog nyomni az olajpiacon

A következő években alaposan megváltozhatnak az erőviszonyok a globális olajpiacon – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség jelentéséből. Már 2024-re megtörténhet ugyanis Szaúd-Arábia trónfosztása, és az Egyesült Államok lehet a világ legnagyobb olajexportőre.

Az Egyesült Államok hamarosan több olajat fog exportálni, mint Oroszország, majd 2024-ig elérheti, hogy átvegye a világ vezető exportőrének címét Szaúd-Arábiától – mondják a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői.

A jelentés néhány héttel azt követően látott napvilágot, hogy kiderült, az USA rekord mértékű, napi 3,6 millió hordónyi olajat exportált. Ez a kiviteli ütem pedig csak fokozódni fog a következő években, ahogy a világ legnagyobb gazdaságának olajkitermelése továbbra is jelentős ütemben bővül majd – véli az IEA. Az USA egyébként most is rekord mértékű, napi 12 millió hordó olajat termel, ami további 4 millióval bővülhet 2024-ig.

Az USA felemelkedése

Emellett pedig jöhet az amerikai palaolaj forradalom második hulláma – teszi hozzá Faith Birol,az IEA ügyvezető igazgatója. Kiemelte, a következő öt évben az USA felelhet a teljes globális olajkitermelés-növekedés 70 százalékáért, míg a cseppfolyósított földgáz (LNG) területén nagyjából 75 százalékos lehet az ország szerepe a kitermelés bővülésében. Mindez pedig alapvetően formálhatja át nem csupán a világ energiapiacát, de a geopolitikai erőteret is – teszi hozzá Birol.

Az Egyesült Államok egyébként tavaly már lenyomta Szaúd-Arábiát és Oroszországot az olajkitermelésben, és ez az exportban is egyre inkább megmutatkozik majd az IEA szerint. Mindez pedig úgy következhet be, hogy az OPEC (melynek lényegében Szaúd-Arábia a vezetője) és Oroszország szövetségre léptek az olajpiaci egyensúly elérése érdekében. Az ebből fakadó kitermelés-csökkentésnek pedig az Egyesült Államok lehet a legnagyobb nyertese. A teljes képhez tartozik, hogy ezzel párhuzamosan a szaúdi vezetés igyekszik modellváltást végrehajtani a gazdaságban, aminek célja, hogy csökkentsék a királyság függőségét az olajexporttól.

Az IEA elemzése szerint a következő öt évben Irak adhatja majd a kitermelés-növekedés legnagyobb részét az OPEC országainak körében. Ezzel az iraki kibocsátás jelentheti a világ harmadik legnagyobb új kínálati forrását, segítve ezzel ellensúlyozni az Iránban és Venezuelában tapasztalható gyengélkedést.

Nem csökken a kereslet

A világpiacnak pedig szüksége is lesz erre az új kínálatra. az IEA prognózisa alapján ugyanis nincs jele annak, hogy a kereslet elérje a csúcsot a következő években, és elkezdjen csökkenni. A szervezet várakozása szerint a globális kereslet átlagosan napi 1,2 millió hordóval bővül majd a következő öt év során, ami nagyjából megfelel a jelenlegi növekedési trendeknek.

Bár a jelentés kiemeli, hogy az elektromos autók és az üzemanyag-hatékonyság visszafogja a keresletet, hozzáteszik azt is, hogy a repülőgép üzemanyagok és a petrolkémiai termékek által fűtött kereslet várhatóan ellensúlyozni fogja a zsugorodást.

Az Egyesült Államok és Irak mellett egyébként olyan országok lehetnek egyre fontosabb szereplők a kínálati oldalon, mint Brazília, Norvégia vagy a Guyana.