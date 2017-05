Kusper Zsolt jelenleg a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MOMSZ) az elnöke, azzal került be a hírfolyamba, hogy május 31-ére mentős tüntetést hirdetett a fővárosba. Azzal indokolta a döntést, hogy béremelést szeretne kiharcolni a mentős bajtársaknak. Aztán megírtuk, hogy a MOMSZ tiltakozásában az is erősen közrejátszhatott, hogy néhány hete a Kúrián jogerősen is elbuktak egy pert, amelynek következtében a szakszervezet nyakába szakadt a sok milliós perköltség, ráadásul a Kusperék által felbiztatott mentősöknek is egymillió forint körüli összeget kell visszafizetniük. Az Origóhoz eljutott egy dokumentum, amely azt bizonyítja, hogy Kusper Zsolt mentős múltjában sem minden patyolattiszta.

Többszöri figyelmeztetés után, fegyelmivel és rendkívüli felmondással rúgták ki Kusper Zsolt, jelenlegi szakszervezeti vezetőt az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) - értesült az Origo. Úgy tudjuk, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MOMSZ) elnöke 2010-2012 között dolgozott mentőgépkocsi vezetőként az OMSZ kötelékében.

Az elbocsátására azért került sor, mert több alkalommal egyszerűen nem jelent meg a munkavégzésen, így pedig veszélyeztette a mentést.

A fegyelmi eljárást még Mártai István korábbi OMSZ főigazgató indította meg 2012. június 15-én. Erről levélben tájékoztatta Kusper Zsoltot (ez a dokumentum jutott el a szerkesztőségünkhöz). A döntés hátterében az áll, hogy Kusper a MOMSZ elnökeként ún. szakszervezeti munkaidő kedvezményt próbált meg érvényesíteni összesen 84 órában. Az OMSZ viszont jelezte, hogy előzetesen szerete igazolásokat bekérni, és majd ezt követően tudja tudomásul venni az igényt.

Csakhogy Kusper Zsolt ennek nem tett eleget, ennek ellenére 2012. május 14-15., 17-22., 24.,29. és 31-én nem vette fel a szolgálatát.

A főigazgató kérte a MOMSZ elnökétől, hogy igazolja a távolmaradásának okát, ami ugyancsak nem történt meg, viszont Kusper júniusban is több nappali és éjszakai műszakra vonatkozóan ismét munkaidő kedvezménnyel élt, és megint csak nem jelent meg a mentőállomáson. Ezzel pedig Kuspert több szabályt is megsértett, különösen azért, mert valószínűleg a szakszervezeti vezető kimaradásának oka az volt, hogy az érintett napokon egyetemre járt.

Azzal, hogy a MOMSZ elnöke gépkocsivezetőként nem vette fel a munkát, nem csak a mentést veszélyeztette, hanem a saját bajtársainak munkavégzését is, hiszen az előre elkészített beosztásokat így át kellett szervezni.

Mindez csak azért érdekes, mert Kusper Zsolt most éppen a mentősök érdekében szervez tüntetést május 31-ére, hogy béremelést harcoljanak ki. Tegnap megírtuk, hogy a MOMSZ lépésében az is közrejátszhatott, hogy néhány hete jogerősen pert vesztettek a Kúrián az egészségkárosító kockázati pótlékok ügyében. A történet nem csak azért kellemetlen a MOMSZ-nak, mert most a szakszervezetnek kell megtérítenie a sok milliós perköltséget, hanem azért is, mert az általuk felbiztatott mentősöknek a korábban felvett, millió körüli pótlékokat vissza kell fizetniük a munkáltatónak.