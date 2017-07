Saját pénzből fizetik a szállásukat a csődbe ment iroda utasai

A Green Holidays utazási iroda vasárnap délután jelentett csődöt. Pedig reggel még 180 magyar turistát utaztattak ki Törökországba. Összesen több száz magyar lehet most Törökországban, akinek fogalma sincs, hogy mi lesz a nyaralásával. Egyelőre azt javasolják nekik, hogy számla ellenében saját zsebből fizessék ki a szállásukat, amíg nem tudják hazaszállítani őket. Ingyen senki nem maradhat a hotelben, mivel az utazási iroda senkinek nem fizette ki a szobáját.

Információink szerint jelenleg is tárgyalnak a Kormányhivatal a Green Holidays utazási iroda és az UNIQA Biztosító Zrt. illetékesei a kialakult helyzetről. Azt továbbra sem lehet tudni, hogyan és főleg mikor jöhetnek haza a kint rekedt magyar turisták. A most is tartó válságértekezlet fejleményeiről a Magyar Külügyminisztérium illetékese délutánra ígért tájékoztatást.

A Origónak sikerült elérnie egy Törökországban rekedt magyar turistát. Németh Andre édesanyjával még június 24-én utazott két hétre nyaralni Törökországba a Green Holidays szervezésében. Ők az antalyai reptértől 120 kilométerre lévő Alanyában nyaraltak már egy hete, amikor tegnap este a szállodájuk recepcióján arról tájékoztatták őket, hogy azonnal jelentkezzenek ki, mert a Green Holidays Kft. idehaza csődöt jelentett.

Andrea az Origonak elmondta, hogy még januárban fizették be akciósan a mostani kéthetes nyaralásukat, azaz a tervek szerint július 8-ig maradtak volna. A tegnap esti szállásukat saját zsebből kifizették. Reggel összepakoltak, és jelenleg is arra várnak, hogy valaki majd megkeresi őket, hogy mikor jöhetnek haza. Mivel a szállodájukban csak ők ketten magyarok, délelőtt próbálták elérni az idegenvezetőjüket, de az már nem volt kapcsolható. Most jobb híján az interneten a hírekből próbálnak tájékozódni, hogy hogyan tovább. Ha maradniuk kell, ki kell fizetniük a szállásdíjat.

Beszéltünk olyan utassal is, aki tegnap helyett csak ma délelőtt érkezett haza törökországi nyaralásából. Ficsor Gábor, aki a Green Holidays utasaként párjával egy hetet töltött Alanyában, az Origónak elmondta, hogy vasárnap délelőtt kapott egy érdekes telefonhívást az irodától. Közölték vele, hogy egy nappal tovább maradhatnak a szállodában, mivel ő a "kisorsolt szerencsések" egyike. Mindössze a másnapi transzfert, körülbelül 9000 forintot kell kifizetniük.Az ajánlatot elfogadta. A plusz egy éjszákáért tényleg nem kértek tőlük pénzt, csak a mai reptérre szállításért. Persze tegnap este már a hírekből értesültek arról, hogy valójában mi áll a háttérben. Ma reggel pedig szerencsésen hazaértek.

Sikerült utolérnünk Kiss Gábor ankarai magyar nagykövetet, akitől megtudtuk, hogy a Green Holidays által tegnap kiutazott 180 turistán kívül még több száz magyar társuk lehet Törökországban, mivel a csődbe ment utazási iroda körülbelül húsz tengerparti szállodával volt szerződésben. Kis Gábor továbbá elmondta, hogy jelenleg próbálják felmérni, hogy merre hány magyar turista lehet a török tengerpartokon, akik a Green Holidaysen keresztül utaztak nyaralni. Illetve várják az itthoni tárgyalások kimenetelét. Magyarország törökországi nagykövete is azt javasolta, hogy lehetőleg mindenki próbálja saját zsebből kifizetni a szállását,és arról feltétlenül kérjenek számlát, mert idehaza a biztosító csak azután tud majd kártalanítást fizetni.

Magyarország törökországi nagykövete a Origónak továbbá elmondta, hogy várják a kint rekedt károsultak jelentkezését az ankarai nagykövetség 00 90 533 6993694-es ügyeleti telefonszámán, vagy a mission.ank@mfa.gov.hu internetes címen.

Információink szerint a Green Holidays utazási irodának az Uniqa Biztosító Zrt.-nél 500 millió forintos vagyoni biztosítása volt. A pórul járt utasok kártalanítása akar egy - másfél hónapba is beletelhet majd.