Tiltakoznak a Lidl keresztcsonkítása ellen

Az óbudai Lidl előtt gyertyákból kirakott kereszttel tiltakozott az egyik magyar civilszervezet péntekre virradóra a cég keresztényellenes marketingpolitikája miatt. Mint ismert, nemcsak Görögországban, hanem világszerte hatalmas felháborodást keltett, hogy a belga központú Lidl áruházlánc az egyik leghíresebb görög ortodox templomról, a santorini Anastasisról leretusálta a keresztet, és ebben sokan a lopakodó iszlamizációt vélték felfedezni.

Péntekre virradó éjszaka az egyik budapesti Lidl előtt az egyik magyar civilszervezet keresztet formáló gyertyasorral tiltakozott az áruházlánc kereszténytagadó joghurttermékcsaládja ellen, amelyből Magyarországra is jutott. Az óbudai Lidl előtt végrehajtott akció csak az első a sorban, lesz még folytatása, mivel sokaknál kiverte a biztosítékot a Lidl görög termékeinek csomagolása, amelyeken az egyik leghíresebb görög ortodox templomról, a santorini Anastasisról kiretusálták a keresztet - írta a pestisracok.hu.

Először a belga Lidl magyarázkodott, mégpedig úgy, hogy „cégük nagy tisztelője a sokféleségnek”, ezért retusálták le a keresztet. A Pesti Srácok megkérdezte a magyar Lidlt is, hogy nem tartják-e ezt kereszténygyalázásnak, de kitérő választ adtak. Sokakban felmerült – köszönhetően a mostanában Európa-szerte divatos kereszteltávolításoknak –, hogy a cég marketingosztályának döntésében szerepet játszhatott a muzulmánok állítólagos érzékenysége, de forrásaik szerint most kivételesen nem ez történt. Most a szekularizáció csapott le a keresztekre, és a termékcsalád korábbi, stilizált kék kupolás dizájnján se szerepelt kereszt, aminek megszületése sokkal korábbra datálható, mint a migránsválság farvizén jelentkező jelképcsonkítások.