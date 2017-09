Közlemény

A mai nappal közös megegyezéssel megszűnik György Bence tartalomigazgató munkaviszonya a New Wave Media Group Zrt-vel. Tartalmi munkáját az eddigi hírfőszerkesztő, Gábor László, mint az Origo főszerkesztője veszi át a továbbiakban. György Bence másfél éven át vezette a tartalmi részleget, amely során Magyarország egyik legsikeresebb online médiahálózatává tette a cégcsoportot. Munkáját ezúton is nagyon köszönjük és sok sikert kívánunk neki a jövőben is!

New Wave Media Group