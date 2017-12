Vágó István elszólta magát: tudja, hogy Havas Henrik egy zaklató

Pontosan tudja, hogy Havas Henrik szexuális zaklató, meg is veti érte, mégsem hajlandó elítélni őt Vágó István - ez derül ki a kvízprofesszor Facebook-bejegyzéséből. Vágónak van is oka tudni, hogy milyen ember Havas Henrik, hiszen néhány évvel ezelőtt egy könyvben elárulta, Havas az ő feleségét is zaklatta.

Vágó István a Facebookon kezdett magyarázkodásba tegnapi cikkünk után, amiben leírtuk, hogy érdemben nem volt hajlandó kommentálni Havas Henrik zaklatási ügyeit, csak egy dadogásra tellett tőle. Azon eléggé megsértődött, hogy ezt megírtuk, bár maga sem tagadta ("kétségtelenül nem cirádás körmondatokban fogalmaztam meg azt a szándékomat, hogy nem óhajtok ebben a körinterjúban részt venni").

Facebook-bejegyzésének igazán érdekes része azonban az, amiből kiderül, maga is tudja, hogy Havas szexuális zaklató, meg is veti érte, de mégsem hajlandó nyilvánosan elítélni őt. A leginkább meghökkentő, hogy ennek politikai okai vannak.

Nézzük tehát, miért is nem hajlandó Vágó István elítélni azt a Havas Henriket, akit maga is úgy minősít: "általam is sokszor bírált, zaklatási ügyei miatt általam is megvetett". Azért, mert: "bár például nekem is volna mit Havas szemére hánynom, én sem teszem. Mert amit itt a fideszmédia művel, az egy hányinger."

Értjük, erről írtunk az elmúlt napokban többször is. A szexuális zaklatás minősítést csak a Soros- vagy Simicska-média osztogathatja, leginkább akkor, ha az áldozatot közéjük tartozónak érzi (vagy az elkövetőt ellenségnek). De ha olyan valaki a szexuális zaklató, aki "jó elvtárs", amögött össze kell zárni.

Annak ellenére is, hogy Vágó István 7 évvel ezelőtt a róla szóló könyvben maga tartotta fontosnak elmondani, hogy viselkedett Havas a feleségével, Vágó jelenlétében.: "Talán nyolc évvel ezelőtt egy Heti hetes bulin voltunk, tudod, régen szerepeltem benne, ezért sokáig rendszeresen meghívtak. Havas egész este szinte csak Nyuszival beszélgetett. (...) Aztán néhány nappal később lementünk a tengerpartra valahova. Látom, illetve hallom, hogy késő éjjel, miközben barátainkkal scrabble-t játszottunk a teraszon, a feleségemnek folyamatosan csipog a telefonja, és újabb és újabb SMS-eket kap. Kérdem tőle, hogy ki az. Mondja, a Havas. És mit ír? Megmutatta. A lényeg: találkozni akar vele. És Nyuszinak arra a kérdésére, hogy nem zavarja-e, hogy neki férje van, NEM volt a válasza".

Az is biztos, hogy Vágó István nem csak saját felesége ügyét ismeri, egy kommentelőnek - aki szerint Havast megilleti az ártatlanság vélelme-, válaszul egy olyan cikket linkel, amiben Gesztesi Károly beszél arról, hogyan zaklatta Havas Henrik Liptai Claudiát. Gesztesi a Storynak mesélte el, hogy Claudia mindig visszautasította, de ez nem állította le, továbbra is hívogatta. Később Havas Gesztesin akart bosszút állni, rendszeresen szidta különböző írásokban.

Bár örültünk volna, ha Vágó István az Origónak hajlandó lett volna elmondani az őszinte véleményét Havasról, de nem vagyunk féltékenyek. Örülni fogunk annak is, ha az ATV-n megteszi ezt. Vagy bármelyik balliberális médiumban.