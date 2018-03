Hetek óta érdekli a közvéleményt, hogy vajon - a szomszédjával embertelenül bánó - Hadházy Ákos, az LMP társelnöke miből finanszírozta költséges – a Bors számításai szerint közel 20 millió forintos – repülési hobbiját. Erre próbált rákérdezni most Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője is, Hadházy azonban szokás szerint összevissza beszélt: először azt mondta nem árulja el, aztán már azt mondta, hogy állatorvosként kereste a rávalót. A probléma csak az, hogy a vagyonnyilatkozatai szerint már évek óta felfüggesztette állatorvosi tevékenységét, megtakarításai pedig nem nagyon vannak, csak adósságai. De Hadházy kijelenti, hogy amúgy sincs semmi köze Budainak és nyilván a közvéleménynek, hogy ő mint közpénzből fizetett politikus, miből teremtett elő 20 millió forintot csak a repülési szenvedélyére. Persze, legjobban azt szeretné, ha a közvélemény nem tudta volna meg: meghalt áldozata, idős szomszédja, akinek elperelte a nyugdíját, hogy elérje végső célját: az idős, beteg ember lakásának a megszerzését.

Hadházy Ákos, hetek óta nem tudott előállni valamilyen értelmes magyarázattal, hogy pontosan miből is engedhette meg ezt a nem hétköznapi és rendkívül drága mulatságot magának. A vagyonnyilatkozatából mindenesetre nem látszik, hogy a zöldpárti politikus hogyan tudta kifizetni az elmúlt években ezt a 20 millió forintos összeget, hiszen adósságai vannak, megtakarítása pedig - összehasonlítva a fenti összeggel - elenyésző.

Tegnap Budai Gyula Fideszes országgyűlési képviselő kérte meg sajtótájékoztatójában Hadházy Ákost, hogy adjon végre választ hogy miből fizeti költséges hóbortját. Hadházy vagyonnyilatkozatai tanúsága szerint adósságokkal küszködik, így nem érthető, hogy miből volt 20 millió forintja az elmúlt években csak repülésre.



Ezért Budai Gyula elmondása szerint választ várnak arra is, hogy milyen bevételeket és támogatásokat titkol el az LMP-s politikus a nyilvánosság elől, kitől és milyen szervezetektől kap pénzt.

Hadházy tegnap reagált Facebook-oldalán Budai Gyula kérdésére, azonban, ahogy eddig is, most sem adott értelmes magyarázatot arra, hogy honnan volt a repülésre pénze, helyette szokás szerint összevissza beszélt, és a kormánypártot szidalmazta.

Hadházy egyik mondatával azt mondja, hogy nem árulja el honnan volt rá pénze. A másik mondatában pedig azt mondja, hogy állatorvosként, 0-24 órás ügyelettel kereste rá a pénzt. A fenti magyarázattal csak az a probléma, hogy Hadházy vagyonnyilatkozata szerint már évek óta felfüggesztette az állatorvosi tevekénységét.

De Hadházy – korrupcióellenes szakértő, és az átláthatóság látszólagos élharcosa – kijelenti, hogy Budai Gyulának és nyilván az érdeklődő közvéleménynek semmi köze nincs ahhoz, hogy ő milyen pénzből repül. Vagyis a szokásos kettős mércét alkalmazza: míg ő a látszat szintjén, minden más politikustársától elvárja a maximális átláthatóságot és a közvélemény tájékoztatását, addig Hadházy, aki elvileg szintén csak az adófizetők pénzéből kapja a fizetését, nem hajlandó elárulni, hogy honnan származik a pénz amiből a közelmúltban 20 millió forintot tudott a költséges hobbijára elverni. Ahhoz senkinek semmi köze.

Hadházy ellentmondásos személyisége nem csak ebből mutatkozik meg, hanem abból is, hogy a szekszárdi választókerületet, illetve az ott élő – sokszor idős és beteg – embereket kívánja képviselni, holott maga, saját szomszédján keresztül már bebizonyította embertelenségét, és a minimális empátiájának a hiányát is: hiszen éveken keresztül gyötörte, kínozta idős és beteg szomszédját, csak azért hogy megszerezze tőle ingatlanát.

Hadházy embertelen módon visszaélt anyagi fölényével, gyötörte és kínozta idős szomszédját

A TV2 Tények című hírműsora tárta fel, és aztán az Origo is részletesen beszámolt róla, hogy Hadházy Ákos milyen fondorlatokkal próbálta megszerezni idős szomszédja lakását. Mivel Hadházynak két lakása is volt a társasházban, többsége volt a lakógyűlésen, bármilyen döntést meg tudott szavazni. Egy költséges tetőfelújítást is. Pontosan tudta, az idős szomszédja nem tudja kifizetni a tetőfelújítás ráeső részét.



Hadházy fondorlatos módon azzal állt elő, hogy kössenek eltartási szerződést, így meg tudta volna szerezni az ingatlant. A nyugdíjas mi mást tehetett volna, belement, végül a lánya nem engedte a kisemmizését.

Az igazi háborút ekkor indította Hadházy. A kegyetlen politikus elzárta a vizet, a nyugdíjas embernek a kertből kellett vizet hordania, fürödni sem tudott a saját otthonában. Később pedig el is árasztotta Hadházy az idős ember lakását.

És mivel a nyugdíjas nem tudott fizetni a drága tetőfelújításért, beperelte, és a nyugdíjából havonta 27 ezer forintot levonatott. Ami a nyugdíjasnak természetesen sok pénz, a gyógyszereit sem tudta ezért megvenni.

Múlt csütörtökön aztán meghalt a kórházban a Hadházy által agyongyötört Acsádi Róbert. Hadházy a Facebookon és Simicska tévéjében, a minden ellenzéki politikusnak hízelgő Kálmán Olgának is próbált magyarázkodni, de annyira ideges volt a leleplezés miatt, hogy még egy alaposabb hazugság sem jutott eszébe.

Így nyilatkozott az esetről: a szomszédommal valóban megbeszéltük, hogy eltartási szerződés fejében nem kell kifizetnie a költségeket. Ezt azonban az egyik lánya az utolsó pillanatban megakadályozta."

Írtunk arról is, hogy Hadházy agyongyötört áldozatának lánya is mesélt arról a TV2-nek, hogy az LMP társelnöke hogyan kínozta éveken keresztül kiszolgáltatott édesapját.

Miután Hadházy a tetőfelújítással ellehetetlenítette édesapját, előfordult, hogy tűzifára se tellett neki, ezért egész nap fagyoskodnia kellett. A gyógyszereit sem tudta mindig kiváltani.

Acsádi Szilvia szerint az apja – köszönhetően Hadházy ármánykodásának - embertelen körülmények között élt, és egyre többször került kórházba.

Meg én is jártam oda, meg bevitettem, volt bent tüdőgyulladással is aztán még elintéztem, hogy tovább maradhasson bent a kórházban."

- tette hozzá.

Milyen ember az, aki kihasználva a saját anyagi erőfölényét, sanyargat, fenyeget és aztán ki is semmiz egy idős, beteg embert csak azért, hogy a saját harácsolási és luxus iránti vágyát kielégítse? Ennek érdekében pedig válogatott kínzásokat és sanyargatásokat alkalmaz?

Nem csoda hát, hogy ez nem szimpatikus a szekszárdi embereknek, hiszen ahogy megírtuk, már lassan a kutya sem akar Hadházyra szavazni a választókerületében. Ami nem is csoda, különösen arra való tekintettel, hogy ő maga pedig megengedheti magának – bár senki nem tudja, hogy pontosan miből – hogy néhány év alatt közel 20 millió forintot elköltsön csak a luxushóbortjára, a repülésre.