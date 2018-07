Négy hónappal a választás után megsemmisült az ellenzék

A vasárnapi szerencsi időközi választás is világosan megmutatta, hogy a hazai ellenzék négy hónappal az április országgyűlési választás után a teljes megsemmisülés szélére jutott. A borsodi városban az ellenzék már jelöltet sem állított, mégis magas volt a részvétel. Annak ellenére, hogy a voksolásnak így nem volt tétje, sokan elmentek szavazni. Az ellenzék a közvélemény-kutatásokban sem szerepel jól: a Fidesz támogatottsága rekordokat döntöget, miközben a szétesett Jobbikot nemcsak a politikusai, hanem a szavazói is otthagyták.

Nyiri Tibor (Fidesz-KDNP) lett Szerencs polgármestere az időközi polgármester-választáson. A szavazatok 100 százalékát kapta, az ellenzék ugyanis a megszégyenítő vereségek után már el sem indult. Az ellenzék bukása főleg annak fényében számít hatalmasnak, hogy a voksoláson csak egy jelölt volt, így a kormánypárti szavazók számára sem bírt téttel a választás. Mégis több mint 20 százalék elment szavazni. Egyetlen Fidesz-szavazó szavazatával is nyerhetett volna Nyiri, mégis másfél ezren tartották fontosnak, hogy a nyári hőségben is rá szavazzanak. Ez világosan mutatja, hogy a Fidesz-KDNP-nek messze a legnagyobb és legstabilabb a bázisa.

Mindenhol leszerepelt a trükköző ellenzék

A szerencsi választás sorozatban a hetedik olyan választás volt, amit a Fidesz nyert meg. Két héttel ezelőtt Békéscsabán kapott ki az ellenzék. Az ellenzéki kudarcot csak tovább erősíti, hogy nagyrészt olyan körzetekben volt voksolás most júliusban, ahol a tavaszi országgyűlési választáson az ellenzéki erők együttesen több voksot kaptak, mint a kormánypártok. A legnagyobb jelentőségű voksolás a józsefvárosi polgármester-választás volt, az ellenzéki média próbálta is helyzetbe hozni az egykori SZDSZ-es Győri Pétert, de végül a Fidesz jelöltje közel kétharmados győzelmet aratott.

Közös volt a választásokban, hogy a súlyos morális, szervezeti és anyagi válságba került Jobbik el sem mert indulni ezeken a megmérettetéseken, pedig áprilisban még azzal vigasztalták magukat, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt. Simicska Lajos és Toroczkai László távozása után pedig az ország jelentős részén emberük sincsen arra, hogy akár egy időközi megmérettetésen elinduljanak. Minden bizonnyal nem az önálló indulás felé löki el a Jobbik vezetőit az sem, hogy már az MSZP is megelőzte őket a legújabb közvélemény-kutatások szerint.

Erre senki sem vevő

Az időközi választások azt mindenképpen bebizonyították, hogy az ellenzék attól nem lesz sikeres, hogy nem indul el a választáson, hanem független jelöltek mögé bújik. Persze egy-egy alkalommal véletlenszerűen ideig-óráig sikeres lehet ez a stratégia (Hódmezővásárhely), de hosszú távon a sok ellenzéki párt támogatottsága attól nem fog megugrani, ha népfrontszerűen összeállnak. Jól látszik, hogy a választók sem vevők arra, hogy a Jobbikot háttérből irányító Vona Gábortól Gyurcsányig ívelő összefogás jelöltjeire kell szavazni, akiknek egyébként semmilyen tartalmai mondanivalójuk nincsen.

A választóknak az ellenzékkel van problémájuk, függetlenül attól, hogy milyen elgondolás szerint indulnak a jelöltjeik – minderről Farkas Örs beszélt. A politikai elemző szerint az ellenzék elmúlt néhány hónapos tevékenysége nemhogy nem javított az országgyűlési választásokat megelőző véleményeken, hanem inkább rontott. A szakember a részvételi arányokkal kapcsolatban pedig azt mondta, ha magas a részvétel, mint az április 8-i országgyűlési választáson, akkor az a problémája az ellenzéknek, ha alacsony, akkor meg az.

Példa nélküli helyzet

Az ellenzék totális összeomlását mutatják a különféle felmérések is. A Nézőpont Intézet kutatása szerint a kormánypártok támogatottsága a teljes népességen belül 42, a biztos szavazók között pedig 55 százalék.Ez azt jelenti, hogy a kormánypártok több mint hárommillió szimpatizánssal rendelkeznek, ami példa nélküli a magyar politikatörténetben. Az MSZP-Párbeszéd szövetség az előző hónaphoz hasonlóan továbbra is 9 százalékon áll a biztos szavazók között, így be sem jutna a parlamentbe, ha most lennének a választások.

Teljes jobbikos összeomlás

Stabilan vezeti a pártrangsort a Fidesz, a választások óta minden hónapban a választókorúak egyharmada sorakozott fel mögé. A Jobbik a második helyen áll, de folyamatosan csökken a tábora - egyebek mellett ez derül ki a Závecz Research Intézet július közepén végzett közvélemény-kutatásából. A Jobbik támogatottságát erőteljesen megtépázták a pártból való távozások, május óta elveszítette táborának az egyharmadát - állapította meg a felmérés. A lemorzsolódás minden társadalmi-demográfiai rétegben megfigyelhető, de különösen jelentős mértékű a fiatalok és a diplomások körében.

A 30 év alattiak körében – ahol a Jobbiknak a legerősebb pozíciói voltak – a májusban mért 22-ről 11 százalékra esett a támogatók aránya, így lényegében az átlagot hozza. A harmincasok körében is érzékelhető visszaesést szenvedett el a párt, a korábbi 20 százalékról 13-ra csökkent a párt híveinek aránya. A felsőfokú végzettségűek körében is érzékeny veszteség érte a Jobbikot, az elmúlt két hónapban 16 százalékról 7 százalékra szűkült itt a tábora.

Gulyás Gergely: Ezt próbálja elkerülni az ellenzék

Az ellenzék teljes válságára mutatott rá Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője is. Tusnádfürdőn azt mondta, Magyarországon az 1989-es rendszerváltás óta szabadság, demokrácia és jogállam van, az ellenzék a "demokráciavitákkal" csak azt próbálja elkerülni, hogy számot adjon sorozatos választási kudarcairól. Úgy látja, ha hosszabb ideje egyformán döntenek a választópolgárok, akkor nem a demokrácia vált diktatúrává, hanem a politikai erők közül csak az egyik tud vonzó alternatívát nyújtani - érvelt a Fidesz politikusa. Hozzátette: soha egyetlen párt sem kapott annyi szavazatot 1990 óta, mint a Fidesz az idei választásokon.