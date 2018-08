Egymillió forinttal támogatja az Emmi a Fazekas Gimnázium robotika csapatát

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egymillió forinttal támogatja a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium RoboTeam nevű csapatát, hogy részt vehessenek a 2018-as FIRST Global Challenge 2018 elnevezésű robotika világversenyen Mexikóvárosban.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a National Instruments a Jövő Műszerezésért Alapítvánnyal együttműködve elkötelezett a FIRST Lego League (FLL) versenyek támogatása iránt, ezért a csapat nevezéséhez és a robot alkatrészeinek beszerzéséhez egymillió forint támogatással járul hozzá.A FIRST Lego League (FLL) elnevezésű program a gyerekeket játékos formában, élményszerűen vezeti be a tudomány és technika világába. A program alapja egy szórakoztató robotverseny, amely során a diákoknak egy robot segítségével kell bonyolult feladatokat megoldaniuk. A feladványok teljesítéséhez a csapatoknak egy előre megadott témában kell kutatást végezniük, egy automatizált robotot kell megtervezniük, valamint programozniuk és tesztelniük.

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium RoboTeam nevű csapata tavaly első helyen végzett a július 17-én és 18-án Washingtonban megrendezett FIRST Global Challenge 2017 versenyen, ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy idén címvédőként képviseljék Magyarországot augusztus 16. és 18. között Mexikóvárosban, az idei megmérettetésen.