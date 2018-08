Iskolakezdés együtt! címmel hetedjére hirdet országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet ezer gyermek beiskolázásának támogatására. A Segélyszervezet idén is gyermekenként tízezer forint értékű, személyre szabott, minőségi tanszercsomagokkal szeretné támogatni a nehéz sorsú iskolásokat.

Egyszerű, de annál kifejezőbb módon mutatta be az Ökumenikus Segélyszervezet az idei Iskolakezdés együtt! akciójának lényegét a budapesti kampányindító sajtótájékoztatón. A 1353-as adományvonal számait üres iskolatáskákból megformázó installáció üzenete, hogy a tanévkezdés előtt két héttel még üres annak az 1.000 magyarországi rászoruló gyermeknek az iskolatáskája, akiknek beiskolázását iskolaszerek beszerzésével kívánják támogatni.



Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója az adománygyűjtés részleteit és célkitűzéseit ismertetve elmondta, hogy az utóbbi években többször megismételt kutatásaink is alátámasztják azt a tényt, hogy szinte a teljes magyar lakosság megítélése szerint sokak számára jelentős költségekkel jár az iskolakezdés. A kommunikációs igazgató kifejtette, hogy míg egyes családok az élelmiszeren, mások a rezsiköltségen spórolnak tanévkezdéskor, vannak, akik éppen hitelük törlesztő részletét nem tudják befizetni ilyenkor időben.



A nehéz anyagi helyzetű családokban gondot okoz az új ruhák, az iskolatáska, az írószerek, valamint a tornafelszerelés beszerzése. A kommunikációs igazgató elmondta, hogy a legnagyobb veszély ilyenkor, hogy megfelelő tanszerek hiányában a gyerekek félelemmel, szégyenkezve mennek iskolába, amely hatással lehet a tanuláshoz való viszonyukra, a jövőjükre. A Segélyszervezet akciója a legszegényebb családoknak szeretne segíteni, annak érdekében, hogy az iskolakezdés számukra ne az eladósodásról, a felzárkózás esélyéről szóljon. Az iskolakezdés költségeit jellemző számok arányában elmondható, hogy a Segélyszervezet iskolásonként adott 10.000 forintos támogatása jelentős segítséget nyújt a családoknak.

Gáncs Kristóf elmondta, hogy az 1000 gyermek, akinek az ökumenikusok szeptember 1-ig segíteni szeretnének, a Segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből lett kiválasztva a nyár folyamán, hogy mindegyikük személyre szabott és a szükséglete szerinti támogatást kaphasson. A terv megvalósításához nagy segítséget jelent, hogy a Herlitz Hungária Kft-től kedvezményes áron tudja beszerezni az Ökumenikus Segélyszervezet a minőségi tanszereket, amin felül a vállalat idén – a 1353-as adományvonal számait megformázó installációhoz is használt – 100 iskolatáska adományozásával is segíti a rászoruló gyerekeket. A program keretében a hazai rászorulók mellett sok erdélyi, vajdasági és kárpátaljai magyar gyermek kap beiskolázási segítséget. Az augusztusi segélyakció mellett az Ökumenikus Segélyszervezet idén is vállalja, hogy a célként kitűzött 1000 gyermek 10 ezer forint értékben történő támogatásához szükséges 10 millió forinton felül beérkező összegből a szervezet országos intézményhálózatának Kapaszkodó programjaiban résztvevő, mintegy 2000 diák felzárkózását támogatja egész évben.

Wolf Kati hetedszerre az Iskolakezdés együtt! kampány arca. Az ismert énekesnő évről-évre arról bizonyosodik meg, hogy az ilyenkor átadott, személyre szabott tanszercsomagok nemcsak óriási örömet jelentenek a gyermekeknek, de valódi esélyt is nyújtanak a felzárkózásra. „Az Ökumenikus Segélyszervezet önkénteseként sokszor volt már alkalmam megtapasztalni azt, ahogy a 1353-as adományvonalra érkező hívásokból kézzelfogható, valódi segítség lesz. Mindenkit kérek, hogyha teheti - akárcsak egyetlen hívással is -, de csatlakozzon az összefogáshoz, hiszen sok kicsi sokra megy! – tette hozzá Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, aki idén Wolf Katival közösen buzdít az összefogásra..

Az összefogáshoz idén is a megszokott módokon lehet csatlakozni. Már él a 1353-as adományvonal, melynek tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 250 forint támogatást jelent. Átutalással vagy csekkbefizetéssel a 11705008-20464565 számlaszámon lehet csatlakozni a felhíváshoz. Szintén elérhető már a Segélyszervezet innovatív online adományozási felületén, ahol néhány kattintással és egy bankkártyával tetszőleges összeget lehet adományozni. Idén is a gyűjtés stratégiai partnere a Magyar Posta, így a nagyobb postákon a csekkbefizetés mellett gyűjtőperselyekbe is várják az adományokat.

Az adománygyűjtés célja, hogy a segítség már az első becsöngetés előtt célba érhessen. Az összefogáshoz bárhonnan lehet csatlakozni a 1353-as adományvonalon, melyre minden hívás és SMS indításával 250 forintot lehet adományozni.