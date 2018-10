Megállíthatatlan mélyrepülés, így tették tönkre magukat az ellenzéki pártok

Az ellenzéki zuhanás megállíthatatlannak tűnik. Jól látszik, hogy az áprilisi választás méretes buktája és az azt megelőző és követő összefogás körüli huzavonák tovább mélyítették a felszín alatti nézeteltéréseket a pártokon belül. Olyannyira, hogy ez már lassan az egyes pártok létét is fenyegeti. És még ezek a politikusok akarták az országot, egymással összefogva kormányozni. Nagy szerencséje a magyar népnek, hogy ez nem sikerült nekik. Alábbi cikkünkben összefoglaljuk, hogy mi történt az ellenzéki pártokkal, így az MSZP-vel, a Jobbikkal és az LMP-vel a választást követően, és hogy jutottak el a jelenlegi katasztrofális állapotukhoz.

A 2018-as választás éjszakája végképp összetörte az addig dédelgetett hiú ellenzéki ábrándokat, és visszahozta a hataloméhségébe belebetegedett pártvezéreket a földre. Ugyanis azt hitték ezek a fiúk és lányok, hogy a választópolgárok értékelni fogják azt a kutyakomédiát, amit hónapokon keresztül előadtak. Ez pedig arról szólt, hogy ki kivel és hogyan és mennyire fog összefogni, ki kinek a javára fog visszalépni. Természetesen időközben előjöttek a régi ellentétek, és összefogás helyett inkább azzal voltak elfoglalva, hogy ki, hogyan döfi hátba a másikat.

Nos, a magyar emberek ezt nem értékelték, és kinyilvánították, hogy sokkal inkább megbízzák újra a Fidesz-KDNP-t a kormányzással, mint, hogy ezt a csélcsap, viszálykodó bandát támogassák. A döntés egyértelmű, elsöprő erejű, egészen pontosan kétharmados erejű volt.Ennek már a választás éjszakáján meglett a következménye, mivel az MSZP teljes elnöksége lemondott. De tartotta a szavát, és visszalépett a politikától Vona Gábor, a Jobbik elnöke is, aki azóta videobloggerként zaklatja a jobboldali újságírókat.

A kisebb pártok közül az Együtt megszűnt, a Momentum elnöksége pedig, mivel nem jutottak be a Parlamentbe, szintén elbúcsúzott. Ekkor még viszonylag egységesnek tűnt az LMP is, azonban hamarosan kiderült, hogy a mélyben bizony kibékíthetlen ellentétek húzódnak, amik hamarosan olyannyira eszkalálódtak, hogy lassan a párt létét veszélyeztetik.

A szocik jó szokásuk szerint a legnagyobb bajban gyilkolták egymást

A már-már követhetetlen egyezkedést - és hát Botka közös erővel történő jégre tételét - követően jutott el az MSZP-Párbeszéd szövetség a választásokig, amely nem hozott túl szép eredményt a pártnak, az MSZP-Párbeszéd szövetség épphogy bejutott a maga 11,91 százalékával a parlamentbe.

És jó baloldali párthoz híven, nem tanulva a választás eredményéből, az új parlament felállásával ugyanott folytatták, ahol a választások előtt abbahagyták: maguk építése helyett egymás legyilkolásával voltak elfoglalva.

Emlékezetes, hogy alig pár nappal azután, hogy megalakult az MSZP új szövetségesének, a Párbeszédnek a frakciója, máris távozott Bősz Anett, a frakció egyik tagja, ami miatt - ha a független és mindenre kész Mellár Tamás nem menti meg őket - már az első héten megszűnhetett volna a Párbeszéd-frakció.

Az ok az volt, hogy az amúgy a Fodor Gábor által fémjelzett liberálisokhoz tartozó Bősz Anett nem látott garanciát a liberális értékek érvényesülésére. A háttérben azonban csúnyább dolgok is húzódtak, hiszen kiderült, hogy Molnár Gyula, Karácsony Gergely és Fodor Gábor fű alatt megegyeztek, hogy az MSZP évi 60 millió forinttal támogatja a mérhetetlen Liberálisokat.Persze erről az MSZP elnökségét, vezető testületeit elfelejtették tájékoztatni.

Nos a szocik ebben, a nem túl rózsás hangulatban mentek neki a júniusi tisztújításnak, ahol további érdekességek is borzolták a kedélyeket.

Eredetileg három elnökjelölt volt:

Mesterházy Attila, a párt volt elnöke,

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, és

Kunhalmi Ágnes, a párt XVIII. kerületi képviselője.

Meg persze Szanyi Tibor negyedikként, aki jól megmondta a magáét, aztán mégsem indult el az elnökségért.

No, eddig minden szép és jó lenne, azonban a párton belül népszerű Kunhalmi valamilyen rejtélyes – talán csak szocialista logikával érthető – oknál fogva az utolsó pillanatban visszalépett.

Azonban a szociknak ezt sem sikerült szépen csinálni, hiszen Kunhalmi egyik jelöltet sem támogatta visszalépésével, hanem rábízta a mögötte álló küldöttekre a döntést.

Végül a belháborúból Tóth Bertalan frakcióvezető jött ki győztesen, a hírek szerint nem túl nagy arányban, így nem kell nagy szakértőnek lenni, hogy megállapíthassuk, hogy mekkora az egység a szocialisták háza táján.

Ezután viszonylagos nyugalom volt az MSZP-nél egészen szeptember közepéig, amikor a párt korábbi középvezetője, a győri szervezet volt alelnöke kilépett a pártból, mivel nem értett egyet azzal, hogy az MSZP hazaáruló EP képviselői megszavazták hazánk megbüntetését, a Soros-Sargentini-jelentést.

A párt támogatottsága pedig időközben újabb mélypontot ért el, hiszen a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint az egymás gyilkolásával elfoglalt MSZP-Párbeszéd szövetség jelen állás szerint be sem jutna már a Parlamentbe.

Pártszakadás után pártszakadás a Jobbiknál

A Jobbik háza táján sem volt konfliktusmentes a Vona lemondását követő tisztújítás. Két ellentétes csoport csapott itt egymásnak és harcolt az elnökségért: a Vona Gábor bábjaként funkciónáló, és a pártelnök baloldali fordulatát mindenben kiszolgáló Sneider-Gyöngyösi duó, valamint a Toroczkai László alelnök és Dúró Dóra által képviselt radikális jobboldali irányvonal.

Végül Sneider Tamás 298–256-ra győzte le Toroczkait, tehát itt sem volt meggyőző többség a Vona féle nevezzük így, Spinozás irányzat mögött. Mint utóbb kiderült, a delegáltak mozgósítása sem volt éppen tisztességes, hiszen kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyben Tóth Péter, a Jobbik Csongrád megyei elnöke pénzt is ajánlott, hogy támogassák a küldöttek Sneidert.

Nos, ezek után azt gondolta volna az ember, hogy nyugvópontra jutnak a dolgok és megkezdik a közös munkát az ellenérdekű felek. Ehelyett nem épp ez történt. Toroczkai és Dúró Dóra egy párton belüli platformot kívánt létrehozni, amelyet a párt új, a vloggerként újságírókat zaklató Vona meghosszabbított kezeként funkciónáló vezetése alapszabály-ellenesnek minősített - holott korábban volt már platform a pártban - , és kizárta Toroczkait a pártból, Dúrót pedig a Jobbik frakciójából.

Az új vezetés véres leszámolása azonban nem maradt következmény nélkül. Dúró és Toroczkai kiegészülve, a korábban kiebrudalt Novák Előddel pártot alapított Mi Hazánk néven, ahova tömegesen léptek és lépnek a mai napig át komplett alapszervezetek, Jobbikos tisztségviselők.

Akiknek elegük van az egykor jobboldali párt cikkcakkjaiból, és liberálisok felé tett egyre gyakoribb gesztusaiból.

Ekkor újra azt gondoltuk, hogy a Simicskának és Vonának köszönhetően morálisan és anyagilag is csődbe juttatott Jobbik, elérte a mélypontot és innen már csak felfele lehet elindulni, azonban az elmúlt napok eseményei bebizonyították, hogy még mindig van lejjebb.Ahogy arról elsőként az Origo számolt be, néhány napja Vona keresztfia, Szotyori-Lázár Zoltán szolnoki jobbikos képviselő lényegében felvázolta a baloldallal való összefogás hétpontos forgatókönyvét az önkormányzati választásokra. Szotyori keresztapját megszégyenítő gerinctelenséggel odáig jutott eszmefuttatásában, hogy nekik kellenek a Gyurcsány-párti – hordópüfölő - szavazatok is, de az LMP-vel és a Momentummal való teljes összeborulást ki is emelte.

Ha azt gondolhattuk volna, hogy ez valami vicc, a néhány napja a birtokunkba jutott levél igazolta, hogy a helyzet nagyon is komoly. Ebben Volner János a párt alenöke a választókerületi elnökökhöz szól és kezdeményezi a párt elnökségének feloszlatását és tiszújító kongresszus összehívását. Ennek oka pedig az volt, mivel Volner erősen kifogásolta az LMP-vel való fúzió tervét, valamint felemelte a szavát az ellen is, hogy a fővárosban a DK-s jelöltet támogatta a párt.

A helyzet tehát véresen komoly.

Hamar megjött a teljesen eszeveszett, és a baloldali fordulat irányába úgy tűnik maximálisan elkötelezett frakcióvezetés válasza és pénteken kizárták a frakcióból Volner Jánost, akit másik két jobbikos képviselő Apáti István és Fülöp Erik is követett.

Hogy mi lesz ennek a következménye, azt még senki sem látja pontosan előre, de vélhetően a Volner mögött álló, erők is faképnél hagyják, a már végletekig kifordult, és lassan már mindenkinek lefekvő, teljesen gallyra vágott pártot.

Az LMP mindkét társelnökét elkergette

A zöldpárt háza táján is talán csak egy fokkal rózsásabb a helyzet. Alig zajlott le az áprilisi választás, máris nekiláttak egymás kinyírásának a párt tagjai. A hóhér szerepét pedig a párt Etikai Bizottsága játszotta, aki először Hadházy Ákost büntette meg, amely következtében Hadházy otthagyta a pártot, megelőzve a borítékolható kizárását.

De a párt másik társelnökét is elővették, Szél Bernadett is súlyos büntetéseket kapott az Etikai Bizottságtól, amely olyan faramuci helyzetbe juttatta a párt korábbi miniszterelnök-jelöltjét, hogy augusztusban inkább lemondott párt elnökségéről.

Majd miután újabb eljárást kezdeményeztek vele szemben, néhány napja kilépett a pártból is.

Az LMP-ben uralkodó "kiváló" hangulatról már beszámoltunk, és az kiderült Sallai Róbert Benedek múlt héten kiszivárgott leveléből. Sallai a maga szokott stílusában válaszolta meg a párttársai vele szembeni kritikáját, és úgy fogalmazott: Idióták és gyüttmentek leveleire/kérdéseire nem válaszolnék. Majd végezetül a folytonos szivárogtatáson feldühödve kifejtette: „aki rendszeresen szivárogtat, az az anyukáját ejtse teherbe apukája ravatalán".

Sallainak azért estek neki a párttársai, mivel ő volt aki újabb etikai eljárást kezdeményezett Szél Bernadettel szemben. Tehát nagy lehet a "szerelem" köztük..

Sallai története is szép, mivel őt, szintén az Etikai Bizottság döntése alapján kizárták a pártból, mivel korábban összeverekedett Hadházy Ákossal, majd mégis visszavették a pártba. Szép kis csapat ez is.

Így megállapítható, hogy az ellenzék "kiváló" állapotban vág neki a közelgő Európai Parlamenti választásoknak, és nagy szerencséje Magyarországnak és a magyar embereknek, hogy nem ők vezetik az országot, mivel még magukat sem tudják.

A DK-ról, azért nem ejtünk szót, mivel az egy egyszemélyes párt, amelyben pont emiatt nehéz lenne elképzelni belviszályokat, de lehetséges, hogy Gyurcsány Ferencnek még ez is sikerülhet.