Egymást vadásszák le a Jobbik politikusai, Gyöngyösi már menekül

Váratlan bejelentést tett a minap Gyöngyösi Márton elnökhelyettes: minden esély megvan rá, hogy beüljön az Európai Parlamentbe. Mi állhat nyilatkozatának hátterében? Mi vezette rá a párt vezető politikusát, hogy Brüsszelben folytassa pályafutását egy olyan közegben, ahol a politikusok már ott tartanak, hogy egymásra terhelő felvételeket hoznak nyilvánosságra? Volner János, a Jobbik egykori befolyásos politikusa szerint már meg is van a zsidólistás politikus utódja. Szávay István antiszemita botránya után teljes a szétesés a Jobbikban.

A 2012-ben az Országgyűlés zsidó származású képviselőit listázni akaró Gyöngyösi Márton a májusi tisztújítást követően már elnökhelyettesként tündökölhetett a pártban. Ezzel a szervezet második legfontosabb politikusává nőtte ki magát, azonban a napokban történt valami különös. Ugyanis teljesen váratlanul bejelentette, minden esély megvan arra, hogy jövő májustól búcsút int a magyar parlamentnek.

A zsidólistás Gyöngyösi nagyon váratlan bejelentése

„Persze, hogyne. Ha egy külpolitikával foglalkozó ember azt mondja, nem tudna magának munkát, értelmes tevékenységet elképzelni az Európai Parlamentben, az szerintem alkalmatlan” – így reagált a jobbikos politikus az LMP-közeli Azonnalinak arra a kérdésére, hogy beülne-e az Európai Parlamentbe. Sokatmondó, hogy a párt EP-kampányát Bana Tiborral, a magyar rendőrökön gúnyolódó jobbikos képviselővel prezentálta, ami szintén egy erős jel arra, hogy Gyöngyösi valamiért már nem Budapestben, hanem Brüsszelben gondolkozik. Mivel a parlamenti és az európai mandátum összeférhetetlen, ezért az elnökhelyettesnek választania kell majd a két tisztség közül, persze csak akkor, ha a Jobbik eléri az ötszázalékos küszöböt, és egyáltalán bejut az uniós döntéshozásba.

Terhelő anyag állhat a döntés mögött?

„Legalább három olyan képviselőről tudok még, akiket Szávayhoz hasonlóan leszednek a vezetők. A pártvezetés is érintett lesz az ügyben” – ezt már Volner János, a párt korábbi alelnöke, frakcióvezetője nyilatkozta a Magyar Időknek az antiszemita dühöngése miatt az Országgyűlésből kibukó Szávay István ügyét követően. Az egykori jobbikos politikus kiemelte, hogy ezúttal nem újságírók által kiszagolt ügyek kerülnek elő, hanem a párt belső köreiből megy a kiszivárogtatás, ami sokkal „gyilkosabb”. „Azt látom, hogy egyre gátlástalanabb eszközöket vetnek be egymás ellen a párton belül, így nem csoda, ha a Jobbikban gyászhangulat van, és mindenki retteg, hogy ki lesz a következő, akiről előkerül egy hangfelvétel, vagy kiderül valami – mutatott rá a politikus arra, hogy bárkiről bármikor előkerülhet egy terhelő felvétel, hiszen meglátása szerint a szűkülő lehetőségek miatt ismét háborúskodás bontakozott ki a szervezetben. Korábban arról számolt be a politikus a TV2 Mokka című műsorában, hogy a párt legfelsőbb köreit is elérte a hatalmi harc: Szabó Gábor pártigazgató, és Szávay István egyaránt pozicionálta magát a pártkassza kulcsáért. Ha Volner János jól látja a Jobbikban kialakult helyzetet, márpedig egykori frakcióvezetőként erre minden esélye megvan, akkor

könnyen előfordulhat, hogy Gyöngyösi Márton váratlan döntése mögött az áll, hogy felbukkant egy vele kapcsolatos, terhelő felvétel.

Mielőtt a párt és a magyar ellenzék egyik legnagyobb européere lett, a Jobbik elnökhelyettesét nem kerülték el a furcsábbnál furcsább körülmények: erős Irán- és oroszpártiság jellemezte megnyilvánulásait, nem rejtette véka alá az iszlám iránti szimpátiáját sem, gyakorlatilag a párt egyik ökleként funkcionált.

Érdekes mozgások az antiszemita botrány árnyékában

„Ma is dolgoztam a Képviselő Házban, csupa rendkívül feszült politikussal találkoztam” – így válaszolt Volner tegnap este a Hír TV műsorvezetőjének arra a kérdésére, hogy tartanak-e attól a Jobbikban, hogy párton belül előszednek egy újabb hangfelvételt. A Mi Hazánk Mozgalom politikusa kitért a zsidólistázós Gyöngyösi bejelentésére is, és feltette a kérdést, hogy „ezek után milyen lesz a Jobbik fogadtatása Európában?”. Emlékeztetett arra, hogy Gyöngyösivel nagyot fordult a világ, mert 2016-ban még egy olyan törvényt nyújtott be az Országgyűlésnek, amely „kifejezetten az ügynökszervezetekre ment volna rá”, ehhez képest mostanában jó barátságban van a Soros-egyetem alapítójával, Teplán Istvánnal, és nem bánná, ha a kisfia a Soros-egyetemre járna. A beszélgetés legérdekesebb része egyértelműen az volt, amikor Volner a jobbikos pártmozgásokról kezdett el beszélni.

Sneider Tamás azt fogja majd felkínálni Stummer Jánosnak, legyen inkább a Jobbik elnökhelyettese, annak érdekében, hogy ne törjön a helyére, ne akarjon pártelnök lenni. Stummer ezt az ajánlatot vélhetően - átmenetileg - elfogadja.

– vázolta a jobbikos mozgásokat a Jobbik egykori befolyásos politikusa, aki szerint Gyöngyösi helyére a Vona Gábor bizalmát élvező Stummer János alelnök jöhet be, azonban meglátása szerint az ifjú politikusnak nem érnek véget itt az ambíciói. Volner úgy látja, hogy lehetősége nyílhat álmainak beteljesítésére, ugyanis

Sneider Tamás széke igencsak inog, ezért nem csodálkozna, ha rövid időn belül „vége lenne”.

A Mi Hazánk Mozgalom politikusa szerint Vona Gábor továbbra is érdemi befolyást gyakorol a Jobbik működésére. Később hangsúlyozta, hogy a párt parlamenti képviselőcsoportjának volt vezetőjeként nagyon jól ismeri a frakció tagjait, meglévő belső erőviszonyait és feszültségeit.

Az idő úgyis igazolja a szavaimat

– zárta le beszélgetést Volner, aki nem kívánta elárulni, melyik politikusok hagyhatják el a párt képviselőcsoportját.