Beindult a Soros-terv: erőszakos utcai provokációk

Az elmúlt napok (és a vasárnap este) budapesti eseményeinek a mozaikkockáiból lassan összeáll előttünk a kép, miszerint három súlyos választási vereség után a hazai ellenzék számára csak a hatalom erőszakos megragadása maradt. Mindez teljes mértékben találkozik Soros György bevándorláspárti tőzsdespekuláns érdekeivel, aki már több országban a helyi ügynökei révén sikeresen buktatott meg kormányokat. Egy biztos, hogy Magyarországon csak kis, sorosista csoportok, néhány bűnöző és pár újnáci ragadtatta magát törvénysértésre, miközben a csendes, nagy többség számára az elmúlt években elért gazdasági és társadalmi sikerek, és a nyugalom megőrzése a legfontosabb, és mélyen elítéli a vandál politikai aktivisták és néhány bűnöző utcai őrjöngését.

Puccskísérlet történt a magyar Országgyűlésben – így fogalmazott Kövér László házelnök, miután a marginális társadalmi támogatottsággal rendelkező balliberális pártocskák megpróbálták megakadályozni azoknak a törvényeknek az elfogadását, amik többek között a devizahitelesek helyzetét javítják, vagy pedig a beteg rokonaikat otthon ápolók jövedelmét növelik. Amellett, hogy a magukat a szegények gyámolítóinak beállító baloldali erők ismételten a legelesettebb rétegeket árulták el, belekeveredtek egy borzasztóan szánalmas akcióba, mivel az Országgyűlés nélkülük is elfogadta azokat a jogszabályokat, amelyek a csendes többség további anyagi erősödését biztosítják.

Az ország sorsa nem érdekli az utcán őrjöngőket

Joggal merül fel a kérdés mindenkiben, hogy miért folyamodott az erőszakhoz a hazai ellenzék? Ennek legfőbb oka, hogy három olyan országgyűlési választás után, ahol kétharmados vereséget szenvedtek a baloldali erők, nem maradt más választásuk, minthogy erőszakos módon ragadják meg a hatalmat. Érdemi mondanivalója nincsen az antiszemita Jobbikkal szövetkező balliberális pártocskáknak, mivel a legfrissebb felmérések szerint a Fidesz-KDNP ugyanúgy (sőt, bőven) kétharmados többséget szerezne, mint áprilisban.

Azáltal, hogy az ellenzék és több politikusuk (Fekete-Győr András, Tordai Bence, Nyakó István és Sneider Tamás) nemcsak egyértelműen kiállt, hanem tevőlegesen vett részt az utcai őrjöngésben, kinyilvánították, hogy nem hisznek a demokráciában, és abban, hogy az emberek többségét maguk mögé állíthatják. Gyakorlatilag kiléptek a demokrácia, a parlamentarizmus, a jogállam kereteiből, és feltett céljuk erőszakos eszközökkel harcolni a demokratikusan megválasztott kormány ellen.Az erőszak azért fontos, mivel így elérhetik azt, hogy Magyarország kedvező nemzetközi megítélése megváltozzon, kevesebb befektetés érkezzen az országba, és így akár még gazdasági gondok is legyenek. A Soros befolyása alatt álló, gyakran általa támogatott balliberális és a velük abszurd módon szövetkező, antiszemita jobbikos politikusok számára tehát nem az ország érdeke és felemelkedése a fontos. Mindezt, ahogy korábban említettük, azzal is bizonyították, hogy az Országgyűlésben nem támogattak egyetlen olyan jogszabályt sem, ami a nehéz helyzetben élőkön segítene.

Itt egy újabb Soros-terv

Soros György és a hazai ellenzék között már az elmúlt években is gyümölcsöző kapcsolat alakult ki. Ahányszor a kormány az amerikai tőzsdespekuláns érdekei ellen hozott döntéseket, akkor a hazai ellenzék mindig Soros oldalára állt. Jó példa erre a Soros-egyetem ügye. Abban a helyzetben a hazai ellenzék nem amellett állt ki, hogy a jogállam szabályait betartva működjön Soros egyeteme, hanem nyíltan támogatták a Soros-egyetem törvénysértő állapotát. Persze az elmúlt napok eseményeit elnézve (rendőrök elleni erőszaktól kezdve a kereszténygyűlöleten át a szánalmas szánkólopásig) nem érdemes meglepődni azon, hogy a törvénysértés és a rongálás a legfontosabb az ellenzék számára. Ma délután részletes összeállítást készítettünk azokról a Soros-aktivistákról, akik az embereket hergelik.

Most a bevándorláspárti tőzsdespekuláns a hazai ellenzékkel karöltve jól láthatóan taktikát választott és – irreális álmaikban – az erőszakos hatalomátvételről ábrándoznak. Persze Soroséknak az erőszakos hatalomátvételre már kész receptjeik vannak. Még a 2000-es évek közepén az úgynevezett narancsos forradalmak révén több kelet-európai országban próbálkoztak több-kevesebb sikerrel. Ukrajnában a rendszerváltó elittel szembeni elégedetlenséget sikerült kihasználniuk, de Moldovában, ahol nem voltak olyan mély megosztottságok a társadalomban, mint Ukrajnában, már nem jártak sikerrel.

A recept lényege, hogy egy erőszakos kisebbség, külföldi szervezetek által felfegyverezve, felvértezve próbálják megdönteni az államrendet. 2013-ban hosszas előkészület után, és az arab tavasz bizonyos elemeinek a beépítésével, sikerült véres forradalmat kirobbantani Kijevben. A több hónapos vérengzés és káosz után pedig a teljes megroggyant ukrán gazdaságot egyszerűen kiárusították Soros György érdekeinek megfelelően. Így Ukrajna már gyakorlatilag egy modern gyarmat lett. Azóta nem történt semmilyen kormányzati lépés az IMF és a Világbank hozzájárulása nélkül. Lényegében Soros György nélkül.

Ezt kapnánk a nyakunkba

Jól látszik tehát, hogy az erőszakos keresztényellenes csürhe budapesti őrjöngésének az lenne az eredménye, hogy Magyarországot ismételten kiszolgáltatnák a multinacionális tőkének, és az éppen aktuális kormányzatnak csak annyi mozgástere lenne, hogy asszisztál a külföldi gyarmattartók döntéseihez. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a mostani utcai őrjöngésben a Soros-egyetem diákjai járnak az élen. Világosan kiderült, hogy az egyik őrizetbe vett belga személy teljesen véletlenül a Soros-egyetemen tölti unalmas mindennapjait. A demonstrálók nagy része korábban is kiállt a törvénysértő CEU, azaz Soros egyeteme mellett.

A Soros-terv része, hogy végre sikerülhessen elérni, hogy migránsok tízezreit telepítsék be Magyarországra. Az utcán őrjöngő sorosista agitátorok az elmúlt években egyszer sem emelték fel a hangjukat az illegális migránsok beengedése és a nyomukban járó terrorizmus ellen. A Soros-terv esetleges megvalósulásával tehát búcsút mondhatnánk az eddigi magyarországi életnek, és az elmúlt években elért gazdasági sikerek egy csapásra szinte semmivé válnának, így értelemszerűen az életszínvonal is meredeken zuhanna.

A hazai álhírgyárak az őrjöngők mellett

A mostani ellenzéki akciókban részben nóvum, hogy a magyar álhírgyárak (Index, 24, hvg és Soros-blog) gyakorlatilag a demonstrációk szervezőivé léptek elő. Mindezt többek között a folyamatos álhírgyártással érik el, sőt, sok esetben a tüntetések résztvevőinek toborzóivá lépnek elő. Legszánalmasabb magatartás a részükről, hogy spontán demonstrációkról írnak, miközben az egyik álhírgyáron világosan kiderült, hogy a tudósításaikat külföldről nézik, és nagy érdeklődéssel követik a budapesti fejleményeket. Mindez persze merő véletlen.

Ezzel kapcsolatban a 888.hu is arról írt, hogy Soros szervezetei reaktiválták magukat, és minden erejükkel támogatják a rendbontókat, az erőszakoskodó bűnözőket. Az elmúlt három napban több Soros-szervezet is kampányba kezdett a Facebookon, és arra biztatnak, hogy a tüntetők erőszakoskodjanak a rendőrökkel. Azt sulykolják, hogy a demonstrálóknak nem kell félniük a jogos elzárásoktól, a Soros-szervezetek ugyanis jogi úton fogják megoldani az ügyeiket.

Így lesznek békés emberek a randalírozókból

A jogi megoldásra szükség is lehet, mivel mára világosan kiderült az is, hogy az utcai őrjöngésben őrizetbe vettek többsége egyszerűen közönséges bűnöző. Többeket korábban lopásért vagy kábítószer-kereskedelemért ítéltek el, vagy éppen voltak körözés alatt. Persze a fake news gyárakat mindez nem érdekli. A Soros-blog mártírgyártó különrovatot indított az elmúlt napok agresszív budapesti tüntetéseit követően. Mivel a rendőrség rendkívüli profizmussal, végtelen türelemmel kezelte az őket üvegekkel, füstbombákkal, tűzijátékkal dobáló néhány száz fős agresszív tömeget, így nagy sajnálatára nem tudott a 444 rendőri atrocitásokról, túlkapásokról készült felvételeket mutogatni, és azokat körbehordani a balliberális világsajtóban.

Na de semmi gond, a 444 nevű fake news gyár megoldja. Erről (vagyis Mohácsi Márkról, a rendőrautót megrongáló, a rendőröket rágalmazó, a Soros-egyetem tüntetésen is őrjöngő fiatalemberről és a 444 hazugságairól) szombaton részletesen írtunk.Ha nincsenek, akkor gyártanak mártírokat. Ugyanezt teszi egyébként a 24 nevezetű álhírportál is, ahol megpróbálják békés tüntetőként beállítani a randalírozókat, majd pedig azon sápítoznak, hogy a rendőrök miért is állították elő a törvénysértéssel gyanúsítottakat.

Káoszt és felfordulást akarnak

A mártírok gyártása mellett tehát az álhírgyártás is mondhatni ezerrel pörög. A modell az, hogy kis látogatottságú baloldali álhírgyárak feldobnak valamilyen hazugságot, így például, hogy egy rendőrt kirúgtak a politikai véleménye miatt. Mindezt a nagyobb baloldali portálok tényként átveszik, azért, hogy így hergeljék az esetleges tüntetőket. Az álhírgyártásra kiváló példa volt, hogy a balliberális portálok úgy állították be Komjáthy Imre MSZP-elnökségi tag esetét a rendőrökkel, mintha megverték volna, és emiatt megsérült volna. A valóság ezzel szemben az volt, hogy a tömeg rátolta őt egy kőre. Ezt aztán Komjáthy Imre maga is elismerte.

Összességében tehát egyértelmű a kirajzolódó kép a hazai törpe balliberális kisebbségről, mivel valós társadalmi támogatottságuk nincsen, ezért Soros György álcivil szervezeteivel és a hazai balliberális álhírgyárak segítségével káoszt és felfordulást akarnak Magyarországon csinálni.A cél, a nemzeti és szuverenista Orbán-kormány elleni harc és a Soros-tervnek megfelelően végül migránsok tízezreinek a betelepítése.A csendes többség azonban szerencsére ezt nem hagyja, és nem ül fel az ócska balliberális propagandának.