Teljes szétesés: négy jobbikos képviselő is Brüsszelbe menekülne

A Jobbik-média tegnap este közölte a hírt, hogy minden valószínűség szerint megvan az első öt politikus a párt európai parlamenti listáján. A dolog érdekessége, hogy a Brüsszelbe pályázó jobbikosok közül négyen országgyűlési képviselők. Jól láthatóan a párt vezető politikusai már nyíltan hagyják el a süllyedő hajót, köztük az antiszemita Gyöngyösi Márton is. A Jobbik látványosan megroppant, a politikusai a túlélésre játszanak.

"A párt támogatói 4-5 képviselővel számolhatnak a májusi EP-választáson" - ezt az indokolatlanul bátor jóslást Sneider Tamás, Jobbik-elnök tette, amikor tavaly novemberben Szolnokra látogatott. Azóta csökkentek a párton belüli elvárások, a Jobbik vezető politikusai három, legfeljebb négy EP-mandátumról beszélnek. Elnézve azonban a pártszakadásokkal sújtott párt jelenlegi állapotát, szétszakadt szervezeti hálóját és a közvélemény-kutatások eredményét, nem túlzás arról beszélni, hogy ezek is meglehetősen optimista becslések. Legfeljebb a párt EP-listájának első két helye biztos befutó májusban, így a Jobbik ennek megfelelően készül a választásra. Elég nagy meglepetésekkel.

Menekülnének Brüsszelbe

A Jobbik médiaökle, a bevallottan a kormánypárti politikusok lejáratásra szakosodott Zsúrpubi tegnap este közölte a hírt, miszerint minden valószínűség szerint megvan az első öt politikus a párt európai parlamenti listáján. A portál ezt abból szűrte le, hogy a szombati évadnyitó rendezvényen bemutattak öt, a május végi európai parlamenti választásokon történő szavazásra buzdító kampányfilmet. "Számunkra meglepetés lenne, ha nem az alábbi személyek szerepelnének a párt EP-listáján" - tette hozzá a bennfentesek kiváltságát élvező Zsúrpubi gyöngybetűs írásában. Kik ezek a politikusok, akik Brüsszelben folytatnák karrierjüket?

Gyöngyösi Márton elnökhelyettes, frakcióvezető és országgyűlési képviselő;

elnökhelyettes, frakcióvezető és országgyűlési képviselő; Lukács László György országgyűlési képviselő;

országgyűlési képviselő; Brenner Koloman országgyűlési képviselő;

országgyűlési képviselő; Bana Tibor országgyűlési képviselő;

országgyűlési képviselő; Pánczél Ágnes, a Jobbik nemzetközi sajtósa.

A maximálisan Jobbik-hű portál írásában talán Gyöngyösiről írtak a legszebben ("meglehetősen világlátott, több nyelven beszélő, Európa egyik leghíresebb egyetemén diplomát szerző"), aki szoros versenyben volt a "Jobbik egyik legtehetségesebb politikusával", Lukáccsal. Így feltehetően ők lesznek a lista első két helyén. Arra nem tértek ki a cikkben, hogy Gyöngyösi korábban listázta volna a zsidó embereket, édesapja az egyik kommunista külkereskedelmi vállalat muszlim országokra specializálódott szakembere volt, és a mai napig nem tisztázott módon került a Jobbikba.

Lecserélődne a frakció ötöde

A névsor végigfutása után jól látszik, hogy az öt névből négyen a párt vezető politikusai, országgyűlési képviselői. Bár erre semmi esély, de ha valóra válna Sneider Tamás jóslata, miszerint a Jobbik 4-5 mandátumot szerez májusban, akkor mivel listás képviselőket érintene a váltás, így a parlamenti helyüket "feltölthetik" Sneiderék. A párt képviselőcsoportja jelenleg 20 fős (Szávay és Staudt utódai még nem látszanak a hivatalos adatbázisban), így

ez azt jelentené, hogy a Jobbik-frakció ötöde lecserélődne.

Az országgyűlési választás óta komoly változások történtek a Jobbik képviselőcsoportjában:

Első körben távozott Toroczkai László , Ásotthalom polgármestere, és Dúró Dóra parlamenti képviselő, akik egy új radikális pártot alapítottak, a Mi Hazánk Mozgalmat, ellenpólust képezve az egykor radikális nézeteket valló Jobbikkal.

, Ásotthalom polgármestere, és parlamenti képviselő, akik egy új radikális pártot alapítottak, a Mi Hazánk Mozgalmat, ellenpólust képezve az egykor radikális nézeteket valló Jobbikkal. A már meglévő szervezethez csatlakozott Volner János országgyűlési képviselő, a párt korábbi frakcióvezetője, valamint Apáti István és Fülöp Erik honatyák.

Zsidózása miatt Szávay István, és magánéleti okok miatt Staudt Gábor is lemondott az országgyűlési képviselőségről.

Az áprilisi, kevesebb mint 20 százalékos eredményével a Jobbik 26 mandátumhoz jutott, mindezidáig 6 képviselő adta vissza így vagy úgy mandátumát, ez a szám május után emelkedhet. Arról nem is beszélve, ha Gyöngyösi Brüsszelben folytatná, akkor a második számú politikusát "veszítené el" a párt.

Nem nehéz megfejteni, mi a látványos fluktuációnak az oka: teljesen padlóra került a Jobbik.

A folyamat üzenete pedig az, hogy a

Jobbikban jól láthatóan, már nyíltan hagyják el a süllyedő hajót a vezető politikusok.

A párt ezzel magáról állít ki bizonyítványt, hiszen azt a képet mutatja magáról, hogy még egy olyan listát sem tudnak összeállítani, amivel kihúznak egy ciklust.

Mi állhat a háttérben?

Gyöngyösi távozásáról eddig is lehetett hallani, korábban cikkeztünk róla, és arra is választ próbáltunk adni, hogy mik voltak a politikus döntésének a mozgatórúgói. „Legalább három olyan képviselőről tudok még, akiket Szávayhoz hasonlóan leszednek a vezetők. A pártvezetés is érintett lesz az ügyben” – ezt már Volner János, a párt korábbi alelnöke, frakcióvezetője nyilatkozta korábban a Magyar Időknek az antiszemita dühöngése miatt az Országgyűlésből kibukó Szávay István ügyét követően. Az egykori jobbikos politikus kiemelte, hogy ezúttal nem újságírók által kiszagolt ügyek kerülnek elő, hanem a párt belső köreiből megy a kiszivárogtatás, ami sokkal „gyilkosabb”. „Azt látom, hogy egyre gátlástalanabb eszközöket vetnek be egymás ellen a párton belül, így

nem csoda, ha a Jobbikban gyászhangulat van, és mindenki retteg, hogy ki lesz a következő, akiről előkerül egy hangfelvétel, vagy kiderül valami – mutatott rá a politikus arra, hogy bárkiről bármikor előkerülhet egy terhelő felvétel, hiszen meglátása szerint a szűkülő lehetőségek miatt ismét háborúskodás bontakozott ki a szervezetben. Ezt megelőzően arról számolt be a politikus a TV2 Mokka című műsorában, hogy a párt legfelsőbb köreit is elérte a hatalmi harc: Szabó Gábor pártigazgató, és Szávay István egyaránt pozícionálta magát a pártkassza kulcsáért. Ha Volner János jól látja a Jobbikban kialakult helyzetet, márpedig egykori frakcióvezetőként erre minden esélye megvan, akkor

könnyen előfordulhat, hogy Gyöngyösi Márton váratlan döntése mögött az áll, hogy felbukkant egy vele kapcsolatos, terhelő felvétel.

Egy biztos: támadási felület bőven van ellene.