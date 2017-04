Budapesten koncertezik a Gorillaz júniusban

Júniusban négy koncertet is ad a Gorillaz Európa-szerte. Ezek közül az egyik helyszín Budapest lesz, azonban a helyszínt egyelőre titkolják.

A világ legismertebb virtuális együttese, a Gorillaz a nyáron több koncertet is ad Európában. Egész pontosan júniusban látogat az együttes Varsóba, Katowicébe, Kölnbe és

Budapestre is, ahol 16-án játszanak majd.

A helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Annyi biztos, hogy legújabb, Humanz című lemezüket mutatják be, amivel hét évig váratták a rajongókat. Ugyanis a legutolsó, a The Fall 2010-ben jött ki. A Gorillaz-koncertek a zenekar és a Telekom Electronic Beats együttműködésével valósulnak majd meg, ahogy a csütörtök délutáni élő, kiterjesztett valóságos sajtóbeszélgetés is, ahol a basszusgitáros Murdoc és az énekes 2D válaszol majd a kérdésekre. A beszélgetést itt közvetítjük élőben.

Még egy érdekességgel készült a Telekom Electronic Beats csütörtökre. Mától indítják új, ingyenes applikációjukat, a Lenzt, aminek célja, hogy összekösse a zene világát a virtuális valósággal. A Lenz Androidra és iOS-re egyaránt ingyenesen letölthető.