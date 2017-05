Ezek a zenekarok mind a nagyszínpadról álmodnak

Idén is keresik azt a magyar produkciót, amely a headlinerek mellett lehetőséget kaphat a hazai fesztiválok nagyszínpadán. A 2017-es versenybe ezúttal nyolc zenekar és előadó jutott be, ők májusban, az Akvárium Klubban mutatkoznak be a közönségnek.

A Nagy-Szín-Pad! 2017-ben a Dope Calypso, a Jónás Vera Experiment, a Konyha, a Lóci játszik, a Mörk, Petruska, Sena és a The Qualitons kap bemutatkozási lehetőséget. Május végén közülük kerül ki az a zenekar vagy előadó, aki a legnagyobb hazai fesztiválok legnagyobb színpadán játszhat.

Már negyedik alkalommal rendezik meg a szervezők által „tehetségmutató" versenyenként jellemzett Nagy-Szín-Pad!-ot. Ebben olyan produkciókat szeretnének megismertetni a szélesebb közönséggel, amelyek saját rajongói bázisukkal már képesek kisebb koncerthelyszíneket megtölteni, de ennél nagyobb figyelemre is érdemesek – foglalta össze az egyik alapító, Lobenwein Norbert a verseny célját. A VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös versenyének sajtótájékoztatóját szerdán tartották meg az Akvárium Klubban.

Arról is beszélt, hogy idén újabb rendezvények is csatlakoztak a kezdeményezéshez, tehát a versenyző zenekarok már nemcsak a Szigeten, a VOLT-on, a Strandon és a Nagyon Balatonon léphetnek fel, hanem a debreceni Campus Fesztiválon is, a Budapest Park és az Akvárium Klub pedig az egyik kiválasztott zenekarnak előzenekari lehetőséget ajánlott fel. A versenyzők egyike Magyarországot is képviselheti a 2017-es Eurosonic fesztiválon Hollandiában.

A másik alapító-főszervező, Fülöp Zoltán elmondta, hogy a nyolc zenekar tulajdonképpen már elődöntős, hiszen egy közel száztagú szakmai szavazói kör jelölte ki a versenyben részt vevő zenekarokat.

A produkciók május 19-től négy estén át párosával mutatkoznak be az Akvárium Klubban, ahol egy órájuk lesz arra, hogy meggyőzzék a közönséget és a szakmai zsűrit. Az elődöntők napjain este 8-tól 24 órán keresztül lehet szavazni az adott napon fellépő két zenekarra vagy előadóra a Nagy-Szín-Pad! honlapján, illetve sms-ben és az Instagramon. Az a három produkció, amelyik a legtöbb szavazatot kapja a közönségtől, és a legjobb pontokat a zsűritől, bejut a döntőbe. Május 24-én reggel jelentik be a döntősök neveit, rájuk ettől kezdve egészen a május 27-i döntő végéig lehet szavazni. Ekkor a zsűri már nem szavaz, kizárólag a nézők döntik el, hogy ki nyeri meg a fődíjat.

Az elődöntők alatt viszont a zsűri és a közönség szavazatai fele-fele arányban esnek latba az elbíráláskor. A 23 tagú zsűri zenészekből, a média képviselőiből, szakemberekből, illetve úgynevezett megmondókból áll. A zenészeket az Animal Cannibals tagjai (Ricsipí és Qka MC), Ganxsta Zolee, Felcser Tibor, a Punnany Massif vezetője, a quimbys Kiss Tibor, Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője és Lovasi András képviselik, de megmondóemberként a youtuber Szirmai Gergely és Zacher Gábor toxikológus is helyet kapott a zsűriben.

Az elődöntőket és a döntőt a Petőfi TV élőben közvetíti, és a www.petofilive.hu-n is meg lehet majd nézni a koncerteket.

Az első Nagy-Szín-Pad!-ot 2014-ben a Mary Popkids nyerte meg, 2015-ben az Ocho Macho, 2016-ban pedig a Bohemian Betyars végzett az első helyen. A győztesek neve mellett azt is érdemes kiemelni, hogy a programsorozatban olyan, mára rendkívül népszerűvé vált zenészek mutatkoztak be eddig, mint például a Halott Pénz, az Ivan & the Parazol, a Szabó Balázs Bandája vagy a Margaret Island.

Az elődöntőbe jutott zenekarok

A garázspunkot a popzenével vegyítő Dope Calypso 2013-ban kezdte a pályafutását, és azóta minden évben kijöttek egy albummal. Sarkadi Miklós, a zenekar frontembere elmondta, hogy ennek ellenére gondban voltak a műsor összeállításával, hiszen minden számuk másfél perces, ezért egy teljesen új lemezt is kellett írniuk a versenyre, amelyet októberben terveznek felvenni.

Az énekes-dalszerző Jónás Vera zenekara, a Jónás Vera Experiment különlegességgel készül a Nagy-Szín-Pad! versenyre: angol nyelvű számaik mellett magyar dalokat is lehet majd tőlük hallani, így új módon tudnak kapcsolódni a közönséghez. A zenekar tavaly jelentette meg második albumát Tiger, Now! címmel, amellyel a különleges hangú énekesnő vadabb oldalát is megmutatta.

A háromfős Konyha zenekarban Szepesi Mátyás dalszövegíró-frontember Badics Márk dobossal és Haller Dániel basszusgitárossal a legkülönbözőbb zenei stílusjegyekből építkező dalokat hoz létre. A frontember szerint számukra az jelenti most a nehézséget, hogy a különböző hangulatú számaikat sikerüljön egy ütős egyórás koncertté összeállítani, ahol a zenekar összes arcát meg tudják mutatni. A Konyhának egyébként tavaly jelent meg a harmadik, Különbéke című albuma.

A Lóci játszik története három éve kezdődött, amikor a frontember, Csorba Lóci a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film zenéjével felkeltette a szakma és a közönség figyelmét. Idén januárban adták ki második albumukat, és megkapták az év felfedezettjének járó Fonogram-díjat is. Csorba Lóci arról beszélt, hogy "egy nagy álom beteljesülésének a küszöbének a lehetőségének a kapujában" áll a zenekar azzal, hogy esélyük lett nagyszínpadon játszani.

A budapesti underground szcénából érkező Mörk a kevésbé ismert produkciók közé tartozik a mezőnyben. A saját zenéjét stand-up jazzként és filozofikus popként jellemző banda énekese, Zentai Márk arról beszélt, hogy nagyon örülnek, amiért ilyen zenészek közé kerültek, főleg azért, mert másfél éve még egy mászóteremben zenéltek.

Az egy ideje már csak Petruska néven zenélő Petruska András kivételnek számít a mezőnyben, mivel teljesen egyedül, zenekar nélkül áll a színpadra. A tavaly A Dal-ban is jól szereplő előadó szerint az, hogy bejutott a versenybe, bizonyítja, hogy az ilyen egyhangszeres produkcióknak is van létjogosultságuk a nagyobb színpadokon.

A magyar-ghánai soulénekesnő, Sena Dagadu hosszú ideje fontos alakja a magyar könnyűzenei életnek, így számos produkcióból ismerős lehet a neve. Az Irie Maffiával négy albumot jelentetett meg, legutóbb viszont szólólemezzel jelentkezett. A Feathers új állomást jelent Sena karrierjében, mivel ennek dalai mind a saját ötletein alapulnak. Az énekesnő arról beszélt, hogy még nem vett részt a Nagy-Szín-Pad!-hoz hasonló versenyben, de elnézve a zenésztársakat, biztos jó móka lesz.

A 60-as, 70-es évek rock, beat és funkzenéjéből inspirálódó The Qualitons 2008-ban alakult Budapesten. Jelenleg második albumukon dolgoznak, és a garázsrock és a pszichedelikus rock találkozása jellemzi zenéjüket. A The Qualitonsnak talán nem is kell jobb ajánlólevél annál, mint hogy zenéjükkel még a Red Hot Chili Pepperst is sikerült becsalogatniuk az egyik koncertjükre.