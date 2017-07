Katy Perry háziasszonyként még díjat is hazavihet

Augusztus 27-én, Los Angelesben rendezik az MTV Video Music Awards díjátadó gáláját. Katy Perry nem csak háziasszonyi szerepkörben jelenik meg: előadóként is fellép a rendezvényen, és több kategóriában is versenyben van a díjakért.

Katy Perry Chained to the Rhythm című videója négy kategóriában is versenyben van az MTV díjaiért.

Nem jelölték viszont a két legfontosabb - az év énekese és az év videója - kategóriában. Calvin Harrisszel, Pharrell Williamsszel és Big Seannal közös, Feels című dalával viszont versenyezhet a legjobb videós együttműködés kategóriában, ahol Taylor Swift és Zayn Malik duettje, az I Don't Wanna Live Forever című szám a versenytársuk.

A gálát az MTV élőben fogja közvetíteni világszerte.

Az MTV-gála vezetésével Katy Perry mozgalmas 12 hónapnak néz elébe, ugyanis szeptemberben indul világkörüli turnéja, 2018-ban pedig ő lesz az American Idol című tehetségkutató műsor egyik zsűritagja.

Katy Perry legutóbbi, Witness című albuma júniusban jelent meg. Az énekesnő azzal is büszkélkedhet, hogy neki van a legtöbb, szám szerint több mint 100 millió követője a Twitteren.