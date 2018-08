Újra tarol a magyar társulat előadása a világ legnagyobb fesztiválján

Tarolnak a magyarok a világ legnagyobb művészeti fesztiválján, az Edinburgh Fringe Festivalon. A Recirquel Társulat My Land című darabját Vági Bence rendezte, és az előadást a magyar közönség is láthatja majd, itthoni premierje októberben lesz a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon.

Sorra kapja az ötcsillagos kritikákat, és jelenleg több ezer produkció közül a legjobbra értékelt előadás a Recirquel Társulat My Land című darabja a most zajló Edinburgh Fringe Festivalon. A világ legnagyobb művészeti fesztiválján az augusztus elsejei premier óta telt házzal fut a magyar újcirkusz társulat előadása, amelyet a vezető lapok kritikusai „bámulatos vizuális világú, briliáns alkotásként”, a szakma képviselői pedig igazi mesterműként jellemeznek, kiemelve, hogy a show a Fringe-en valaha látott legjobb technikai megoldásokat vonultatja fel. A kortárs táncot a színházzal és a cirkuszművészettel ötvöző, Vági Bence által rendezett My Land augusztus 26-ig látható Edinburgh-ben, magyarországi bemutatója pedig októberben lesz a CAFe Budapest keretében.

Korábban megírtuk, hogy tíz év után tavaly kapott helyet újra magyar társulat az évente mintegy kétmillió érdeklődőt vonzó Edinburgh Fringe Festivalon, amelynek négyhetes programjában közel négyezer előadás szerepel a világ minden tájáról. A Recirquel Párizs Éjjel című produkciójával komoly szakmai elismerést ért el 2017-ben, a tavalyi sikernek köszönhetően a társulat idén is meghívást kapott, ráadásul egy teljesen új előadást vitt a Fringe-re. A Recirquel új produkciója, a kortárs táncot, a színházat és a cirkuszművészetet ötvöző My Land az emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba és jeleníti meg egy illúziókkal teli térben.

A My Land különlegessége, hogy ez a Recirquel első darabja, amelyben kizárólag külföldi vendégművészek szerepelnek. Vági Bence rendező hét, zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló ukrán artistát hívott meg, és az ő személyes élettörténetüket – hagyományokat, szabadságot és szerelmet – kutatva hozták létre a produkciót. „Tavaly is nagyon szerettek minket a Fringe-en, de a My Land idei fogadtatása minden előzetes várakozásunka felülmúlja” – mondta Vági Bence. A Recirquel Társulat alapító-művészeti vezetője hozzátette, hogy szinte forradalmi a hangulat körülöttük, álló tapsvihar zárja minden előadásukat, amire szinte az összes jegy elkelt elővételben, a vezető lapok kritikusai és a szakma is a társulatot akarja látni.

A fesztiválon több ezer kulturális produkciót értékelnek, a Recirquel darabja pedig jelenleg öt ötcsillagos és egy négycsillagos kritikát begyűjtve a Fringe legjobb előadásai közül az első, a teljes Edinburgh-i fesztivál tekintetében pedig a második helyen áll az összesítő ranglistán. Ráadásul két további olyan ötcsillagos kritikát is kapott (a The Voice magazintól és a The Edinburgh Reportertől) a magyar társulat produkciója, amelyek a rangsorban nem szerepelnek. A The Edinburgh Reporter a magyar származású, Angliában képzett Vági Bence

briliáns alkotásaként jellemzi a szerintük a balett világát idéző lélegzetelállítóan gyönyörű előadást. Az EdinburghGuide pedig misztikus show-ként mutatja be a My Land-et, megjegyezve, hogy „nem létezik a cirkusznak olyan definíciója, ami lefedné a Recirquel előadásának műfaji kereteit”.