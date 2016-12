Ezektől a zenészektől kellett elbúcsúzni az idén

A súlyos betegséggel küzdő David Bowie és Leonard Cohen készült az elmúlásra, haláluk mégis sokkolta a világot. Az Emerson, Lake and Palmer idén három tagjából kettőt is elvesztett, és több fiatal zenész pályája is tragikus véget ért 2016-ban. Prince gyógyszer-túladagolása körül még most is sok a kérdés, karácsonykor pedig George Michael halálán döbbent meg a világ. Összeszedtük, hogy kiket vesztett el az idén a nemzetközi zeneipar.

David Bowie

2015 végén a motörheades rocklegenda, Lemmy Kilmister halála sokkolt minket, és a következő év is rémálomszerűen indult. Január 10-én, mindössze két nappal 69. születésnapja és Blackstar című új albumának megjelenése után meghalt David Bowie, aki zenészek generációjára gyakorolt óriási hatást.

Az Origo január 8-án még hosszú cikkben ünnepelte a brit énekes, dalszerző és színész átváltozásokban gazdag pályáját, két nappal később pedig arról kellett beszámolni, hogy békésen, családja körében meghalt, miután tizennyolc hónapig küzdött a májrákkal.

Betegségét végig titokban tartotta, miközben grandiózus búcsúján, a Blackstar-on és a hozzá készült enigmatikus videoklipeken dolgozott. Menedzsere, Tony Visconti beszámolója szerint Bowie a rajongóknak szóló búcsúajándéknak szánta a Blackstar-t, amely 25. lemeze lett. Visconti úgy fogalmazott, hogy Bowie halála nem különbözött életétől, hiszen mindkettőt műalkotássá formálta.

A Blackstar nagy sikert aratott a kritikusok körében is, és négy Grammy-jelölést kapott.

Az albumon kívül David Bowie egy musicalt is készített súlyos betegen, a Lazarus-t, amelyet 2015. december 7-én mutattak be New Yorkban, de egészen novemberig titokban tartották a produkciót. Bowie utolsó nyilvános megjelenése is a musicalhez kötődik, a bemutató napján láthatta őt a közönség. A Lazarus-hoz Bowie több régebbi szerzeményének felhasználása mellett három új dalt is írt, amelyeket 2016. október végén a musical hanganyagával együtt lemezen is kiadtak.

David Bowie amellett, hogy nagy hatású zenész volt, szenvedélyesen szerette a képzőművészetet is. Novemberben a család kérésére elárverezték műgyűjteményének nagy részét. A háromnapos aukció alatt több száz tétel talált új gazdára majdnem 33 millió font, azaz több mint 12 milliárd forint értékben. Ez a többszöröse annak az összegnek, amelyre eredetileg becsülték a műtárgyakat. A gyűjteményről, amelyet idén több országban is kiállítottak, dokumentumfilm készült, amelyet Magyarországon is láthat a közönség.

Glenn Frey

Január 18-án, 67 éves korában halt meg Glenn Frey, az Eagles alapítója és frontembere. Gitáron, zongorán és billentyűn játszott, énekelt, és az Eagles számainak nagy részét is ő írta Don Henley-vel.

Glenn Frey Forrás: AFP/2008 Getty Images/Karl Walter

Az Eagles 1980-as feloszlása után sikeres szólókarrierbe kezdett. Az együttes 1994-ben újra összeállt, 1998-ban pedig bekerültek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Frey 2000 óta reumás ízületi gyulladásban, artritiszben szenvedett, és a gyógyszerek, amelyekkel kordában tartották a betegségét, 2015-ben súlyos szövődményekhez vezettek. Novemberben az együttes kénytelen volt elhalasztani a koncertjeit, és Freyt meg is kellett műteni, amely után mesterséges kómában tartották. Január 18-án halt meg az artritisz szövődményeitől, lábadozás közben.

Paul Kantner

Az amerikai gitáros és énekes a '60-as évek legendás hippizenekara, a Jefferson Airplane, valamint utódegyüttese, a Jefferson Starship alapítója volt. Kantner egy San Franciscó-i kórházban halt meg január 28-án, 74 éves korában. Pár nappal korábban szívrohamot kapott, halálának közvetlen oka az egész szervezetre kiterjedő fertőzés és több szerv leállása volt.

Kantner a Jefferson Airplane gitárosa, énekese és dalszerzője is volt, aki folkzenével kezdte pályáját, majd a hatvanas évek közepétől rockra váltott. Karrierje során több szólólemezt is kiadott, feleségével, Grace Slickkel, a Jefferson Airplane énekesével pedig Sunfighter néven egy duetteket tartalmazó albumot is készítettek. Kantnert és Slicket a pszichedelikus John és Yokónak nevezte a Rolling Stone magazin a '70-es években.

Maurice White az Earth, Wind & Fire beiktatásán a Rock and Roll Hall of Fame-be Forrás: AFP/Stan Honda

Maurice White

Maurice White az Earth, Wind & Fire alapítója, ütőse, énekese, producere és dalszövegírója volt egyben. A '90-es évek eleje óta Parkinson-kórban szenvedett, február 4-én, 74 éves korában halt meg Los Angeles-i otthonában.

„A fivérem, hősöm és legjobb barátom, Maurice White békében, álmában halt meg az éjjel” – írta róla testvére, Verdine, aki szintén ott volt a banda megalakulásakor, 1970-ben. Maurice White betegsége miatt visszavonult a színpadtól, a zenekar azonban nélküle is aktív maradt.

Viola Beach

Borzalmas tragédia, de soha nem fogjuk megtudni, hogy mi okozta – ezt állapította meg a halottkém, aki azt a balesetet vizsgálta, melyben február 13-án meghaltak a Viola Beach nevű brit indie-zenekar tagjai és a banda menedzsere is. A Viola Beach koncertezni volt Svédországban, egy fiatal zenekarok számára szervezett rendezvényen. Másnap már otthon, Nagy-Britanniában játszottak volna. Útközben viszont borzalmas balesetet szenvedtek: autójuk majdnem 25 métert zuhant egy autópálya hídjáról Stockholm közelében.

A zenészek, az énekes Kris Leonard, a gitáros River Reeves, a basszusgitáros Tomas Lowe és a dobos Jack Dakin 19 és 27 év közti fiatalok voltak. Az autót menedzserük, a 32 éves Craig Tarry vezette, akinek a vérében sem alkoholt, sem drogot nem találtak, és a BBC beszámolója szerint más olyan körülmény sem merült fel, amely megmagyarázná a balesetet.

A Viola Beach 2015-ben alakult, bemutatkozó kislemezük, a Swings & Waterslides is ebben az évben jelent meg, azóta fokozatosan egyre nagyobb rajongótábort építettek ki maguknak. A tagok halála az egész brit zenei világot megrázta, az idei Glastonbury fesztiválon a Coldplay is megemlékezett a Viola Beachről, eljátszva egyik dalukat.

George Martin

Március 8-án halt meg George Martin, a többszörös Grammy-díjas zenei producer és zeneszerző, akit a Beatles együttes tiszteletbeli tagjaként az „ötödik Beatle” néven is emlegettek. Öt évtizedes pályafutása alatt több mint 700 lemez producere volt, és ő jegyezte a Beatles albumait is, illetve egyengette útjukat a világhírnév felé. 1996-ban lovaggá ütötték, és 1999-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

A 90 éves producer március 8-án, álmában halt meg Angliában, wiltshire-i otthonában. Halálhírét a Beatles dobosa, Ringo Starr tette közzé a Twitteren: „Isten áldja George Martint” – írta. A producer halálának pontos okát nem közölték.

Prince

Prince holttestére április 21-én, Paisley Park-i otthonának liftjében találtak rá. Olyan hírek láttak napvilágot, hogy túladagolás okozhatta a halálát, és az is kiderült, hogy áprilisban több koncertet le kellett mondania betegség miatt.

Április 7-én két fellépést is elhalasztott, 14-én viszont színpadra lépett, habár nem érezte jól magát. Miközben másnap hazafelé repült Minnesotába, eszméletét vesztette, így az őt szállító gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania Illinois államban. Az újságíróknak azt mondták, hogy Prince influenzával küzd. A kórházból saját felelősségére távozott, utána pedig otthonában, Chanhassenben többször is látták, rövid időre pedig azon a partin is megjelent, amelyet a Paisley Park-i stúdiókomplexumban tartottak. Akkor arról beszélt, hogy jól érzi magát, április 20-án viszont Prince képviselői egy gyógyszerfüggőségre szakosodott kaliforniai orvossal vették fel a kapcsolatot. Dr. Howard Kornfeld április 22-én vizsgálta volna meg Prince-t.

Paisley Park most már múzeumként üzemel Forrás: AFP/2016 Getty Images/Adam Bettcher

Április 21-én, nem sokkal háromnegyed 10 előtt bejelentés érkezett a helyi seriff irodájába, hogy eszméletlenül találtak rá a zenészre a liftben. Később kiderült, hogy a bejelentő Dr. Kornfeld fia volt, aki szintén a kezelés miatt utazott Minneapolisba. Apja küldte el egy olyan gyógyszerrel, amely enyhíti az elvonási tüneteket és a gyógyszer iránti vágyat.

Korábban mindenki úgy tudta, hogy Prince egy popsztártól szokatlan módon kifejezetten egészséges életet él, a június 2-i hivatalos jelentés szerint viszont a fentanil nevű fájdalomcsillapító szer véletlen túladagolása miatt halt meg.

Azt azóta sem lehet tudni, hogy legálisan jutott-e hozzá az ópiáthoz.Mivel Prince váratlanul, végrendelet nélkül halt meg, hagyatéka körül azonnal megindult a marakodás. Állítólag pár héttel a halála után már több mint 700 ember jelentkezett azzal, hogy a rokona. A vagyonát kezelő társaság azóta már meg is nyitotta Paisley Park-i otthonát a látogatók előtt, ahol azt a Paisley Parkot formázó 3D-nyomtatott urnát is kiállították, amelybe Prince hamvai kerültek.

Christina Grimmie

Több legendás zenésztől is búcsúzni kellett 2016-ban, de egy fiatal YouTube-sztár halála is felkavarta a zeneipart. Christina Grimmie az amerikai Voice hatodik szériájában tűnt fel, de előtte már hatalmas népszerűségre tett szert a videómegosztón. Június 10-én, mindössze 22 éves korában halt meg, miután rálőttek, miközben autogramokat osztogatott a rajongóinak orlandói koncertje után. A támadó, a 27 éves Kevin James Loibl azért utazott Orlandóba, hogy megölje az énekesnőt, akivel személyesen még soha nem találkozott, de a megszállottja volt. Még plasztikai műtéteknek is alávetette magát, hogy vonzóbbá váljon Grimmie számára.

Christina Grimmie egy jótékonysági gálán Forrás: AFP/Getty Images/Viven Killilea

A fiatal nő halála és a pár nappal későbbi orlandói lövöldözés után újból felerősödtek a szórakozóhelyek biztonságával kapcsolatos viták Amerikában. Még a Pantera is felemelte a szavát, hiszen 2004-ben gitárosukat, Dimebag Darrellt szintén egy koncerten lőtték le.

Lou Pearlman

A Backstreet Boys és az 'N Sync nevű fiúbandák atyja augusztus 19-én, 62 éves korában halt meg abban a floridai börtönben, ahol 25 éves büntetését töltötte. Lou Pearlman a kilencvenes években volt igazán sikeres zenei menedzser a két együttesnek köszönhetően. 2006-ban csalással gyanúsították meg, méghozzá nem is akármilyennel: a történelem egyik legnagyobb és leghosszabb ideig tartó, félmilliárd dolláros piramisjátékának megszervezésével. Indonéziába menekült, de 2007-ben elfogták, egy évvel később pedig 25 évnyi börtönre ítélték.

Hirtelen szívmegállásban halt meg, leghamarabb 2029-ben szabadulhatott volna. Justin Timberlake a Twitteren úgy emlékezett meg róla, hogy Isten áldja Pearlmant, és reméli, most már békére lelt a producer.

Bobby Vee

Bobby Vee még éppen megérte, hogy zenésztársa és barátja, Bob Dylan irodalmi Nobel-díjat kapjon, mielőtt október 24-én, 73 éves korában meghalt. A hivatalosan Robert Thomas Velline névre hallgató popzenész a '60-as évek tinibálványa volt. Karrierje egy tragédiával kezdődött, aznap, amikor Buddy Holly meghalt repülőgép-balesetben. Buddy Hollyék Moorheadben, Minnesotában játszottak volna, és helyettük ugrott be az akkor 15 éves Bobby Vee egy rögtönzött fiúbandával, amelyhez szülővárosából, Fargóból érkeztek a tagok.

Bobby Vee 1963-ban Forrás: Origo

Vee karrierjének elején egy ideig álnéven maga Robert Allen Zimmerman, azaz Bob Dylan is velük utazott. Dylan a kezdetektől felnézett Vee-re, akit még Mick Jaggernél is nagyobb sztárnak tartott. Bobby Vee-nél 2011-ben diagnosztizáltak Alzheimer-kórt, azóta nem is lépett fel. Igaz, 2014-ben kiadta The Adobe Sessions címmel utolsó albumát. A zenész halálát fia, Jeff Velline jelentette be azzal, hogy „egy hosszú és kemény útnak van vége”. Úgy emlékezett apjára, mint aki örömet okozott mindenfelé a világban, mert ez volt a dolga.

Leonard Cohen

Leonard Cohen David Bowie-hoz hasonlóan rákkal küzdött. Fia, Patrick Leonard producer és dalszerző később arról beszélt, hogy apja érezte, egyre kevesebb ideje van hátra, ezt pedig a lehető leghatékonyabban akarta kihasználni.

Idén nyáron egy komoly lelki trauma is érte Cohent: egykori szerelme és múzsája, Marianne Ihlen halála. Leonard Cohen már akkor azt írta a haldokló Ihlennek, hogy úgy érzi, hamarosan maga is útra kel.

Ennek ellenére Leonard Cohen menedzsere, Robert B. Kory november 10-én úgy fogalmazott, hogy a kanadai énekes-dalszerző halála hirtelen és váratlan volt. Az is kiderült, hogy Cohen álmában halt meg, miután az éjszaka közepén elesett Los Angeles-i otthonában.

Nem sokkal halála előtt, október 21-én jelent meg tizennegyedik stúdióalbuma, a You Want It Darker, amelyre kilenc új szám került fel. Leonard Cohen 82 évet élt.

Keith Emerson és Greg Lake

A progresszív rockot játszó brit szupergroup, az Emerson, Lake and Palmer idén három tagjából kettőt is elvesztett. Keith Emerson billentyűs március 11-én, 71 évesen halt meg, Greg Lake pedig december 7-én.

A zenekar Works nevű turnéján 1977-ben. Balról jobbra Keith Emerson, Greg Lake és Carl Palmer Forrás: Getty Images/2010 Getty Images/Michael Putland

Emerson a világ egyik legelismertebb billentyűse, a progresszív rock műfajának meghatározó alakja volt. Hírnevét az ELP előtt a Nice zenekarban alapozta meg, amikor virtuóz játékával szinte frontemberként vonta magára a közönség figyelmét. Keith Emerson Santa Monica-i otthonában halt meg, miután fejbe lőtte magát. A hivatalos vizsgálat eredményei szerint szívbetegsége is volt, és alkohol okozta depresszióval küzdött. Greg Lake közleményben emlékezett meg róla azt írva, hogy reméli, nem halálának tragikus körülményeire fognak emlékezni az emberek, hanem a zenéjére, amely az élete volt.

Az énekes-gitáros Lake 69 évesen halt meg, hosszú ideje rákos volt. A King Crimsonból került az Emerson, Lake and Palmerbe, de emellett szólókarriert is csinált. Egyik legsikeresebb dala az I Believe in Father Christmas.

Rick Parfitt

A Status Quo nevű angol rockzenekar gitárosának halálhírét menedzsere, Simon Porter jelentette be december 24-én. Parfitt 68 éves korában halt meg egy spanyol kórházban, ahol néhány napja kezelték. A gitáros évek óta súlyos egészségi problémákkal küzdött, Spanyolországban egy korábbi vállsérülés miatt fellépő súlyos fertőzés miatt került kórházba.

George Micheal

A brit énekes-dalszerzőre angliai otthonában, holtan talált rá partnere december 25-én. George Michael az ágyában feküdt, amely arra utal, hogy valószínűleg álmában halt meg. A zenész a Wham! nevű zenekarával robbant be a brit popzenébe, és lett világsztár. 100 millió lemezt adott el világszerte majdnem negyvenéves pályafutása alatt. A 2004-ben megjelent Patience volt az utolsó olyan albuma, amelyen új szerzeményekkel jelentkezett. Utána bejelentette, hogy nem készít több lemezt, ennek ellenére idén decemberben kiderült, hogy új albumon dolgozik.

George Michael az utóbbi években

súlyos egészségi problémákkal és szenvedélybetegségekkel küzdött,

emiatt többször került a hírekbe. Kábultan több komoly balesete is volt, sokak szerint halálát is súlyos heroinfüggősége okozhatta. Súlyproblémái is voltak, kerülte a nyilvánosságot, viszont az új lemez mellett egy Freedom című dokumentumfilmmel is készült 2017-re.