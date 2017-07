Drámai és megható pillanatok a kongresszusban

Hatalmas ünnepléssel fogadták a kongresszusban az egyetlen napra Washingtonba visszatérő, agydaganattal küzdő John McCain arizonai szenátort. A veterán republikánus politikus, korábbi elnökjelölt érzelmekkel teli beszédet tartott, majd leadta szavazatát és egy időre elbúcsúzott a politikától, hogy kezeltesse magát.

Az évek óta az amerikai kongresszus munkájáról tudósító újságírók, és az évtizedek óta a székükben ülő kongresszusi képviselők is meghatódva beszéltek azokról a pillanatokról, amikor John McCain szenátor belépett a kongresszusba, hogy elmondja beszédét. Óriási tapsot és ovációt kapott. Sokan azt mondták, hogy a hideg futkosott végig a hátukon a drámai pillanatoktól. A hősként ünnepelt, beteg szenátor fogadtatásáról videó is készült:

John McCain orvosai a múlt héten állapították meg, hogy a politikusnak agresszív agydaganata van. Előző pénteken műtötték meg, vérrögöt távolítottak el a koponyájából. Bár állapotát akkor kielégítőnek mondták, az amerikai tévékben megszólaltatott orvosszakértők már a hétvégén jelezték: komolyabb baj lehet a háttérben.

A 80 éves szenátor szenvedélyes beszédében többek között arról beszélt, hogy a politikai szolgálat élete legfontosabb munkája, és hogy hálás az arizonai választóknak, amiért egy kis szerephez juthatott szeretett hazája történelmében. De arról is beszélt, nem biztos, hogy a szenátus méltó maradt hírnevéhez, mert „törzsibb alapon működik”, mint valaha, és ezért mindkét oldal hibás, ő maga is. Elmondta azt is, hogy a védelmi felhatalmazási törvényjavaslat vitája után egy időre betegszabadságra megy, de reméli, hogy még visszatérhet.

McCain jelenleg a szenátus fegyveres ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, s olyan politikusként tartják számon, aki kimondja, amit gondol és mindig képes a demokratákkal együttműködve kétpárti megállapodásokat tető alá hozni.

McCain háborús hős. A vietnami háborúban a repülőgépét lelőtték, és őt 1967 októberétől 1973 márciusáig

vietnami fogságban tartották, megkínozták és magánzárkában különítették el.

Visszautasította, hogy előbb bocsássák szabadon őt, mint a többi amerikai katonát. Ekkortól tartják őt az amerikai nemzet hősének.