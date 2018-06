Egyre több az illegális bevándorlók a Balkánon, a migránsok között pedig egyre több a konfliktus, és egyre agresszívebbek is. Bosznia-Hercegovinában már ötezren torlódtak fel, próbálnak Nyugatra szökni. Az m1 aktuális csatornán nyilatkozó Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint úgy tűnik, mintha a török hatóságok is lazítanának az ellenőrzésen, és több menekültet engednének át valamilyen okból.

Kezd egyre kaotikusabbá válni a helyzet a Balkánon.

A legújabb menekülthullám nem Szíriából indult, hiszen aki el akart jönni, az már eljött. Úgy tűnik, mintha a török hatóságok lazítanának az ellenőrzésen, és több menekültet engednének át valamilyen okból, amivel Görögország nem tud megbirkózni

- mondta az M1 Ma este című műsorában Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő.

A törökországi elnök-, illetve parlamenti választás, illetve a menekültek növekvő száma között a szakértő párhuzamot lát. Gyarmati István elmondta, Erdogan nagyon nehéz helyzetben volt a választások szempontjából, és a török gazdasági válság is kezd egyre nyilvánvalóbbá válni.

Valószínűleg arra készül a török elnök, hogy újabb üzletet kössön az unióval, és most építi az indulóállásait, hogy lám-lám, ha nem vagytok eléggé kooperatívak, akkor több lesz a menekült

- magyarázta a szakértő.

Ráadásul közben a Balkánon is egyre több a migráns. Mind próbálnak embercsempészek segítségével Nyugatra szökni. Egyre türelmetlenebbek, kiszámíthatatlanabbak. Bosznia-Hercegovinában már ötezren torlódtak fel, ilyesmire eddig nem volt példa.

A migránsok agresszívak is. A napokban összeverekedett két migránscsoport a Szarajevótól mintegy 120 kilométerre délnyugatra fekvő, Mostarhoz közeli Salakovacban kialakított befogadóközpontban.

Egy őr is megsérült, aki meg akarta akadályozni a verekedést.

Mint arról az Origo is írt korábban, néhány év múlva elsősorban már nem a Szíriából és más közel-keleti országokból áramló migránshullám lesz a legnagyobb kihívás Európa számára, hanem Afrika, ahonnan már most is tömegével jönnek az illegális bevándorlók a Földközi-tengeren keresztül.

Míg 1980-ban még csak 477 millió ember élt Afrikában, ez mára 1,288 milliárdra emelkedett, 2050-re pedig 2,5 milliárdra fog nőni

- írta a Voice of Europe.