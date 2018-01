Hangáék két vesztes meccs után nyertek újra az Euroligában

A férfi kosárlabda Euroliga 19. fordulójában Hanga Ádám csapata, a Barcelona két vesztes mérkőzés után a német Brose Bamberg ellen tudott nyerni hazai pályán 81-66-ra. A magyar válogatott kosárlabdázó tíz ponttal és öt lepattanóval segítette a sikerhez a katalán együttest.

Már az első negyedben három pontos előnyre tett szert a Barcelona, ám igazán a második felvonásban sikerült meglépnie. Hanga Ádám csapata ebben a tíz percben 26-19-re tudott nyerni, így a félidőre tízpontos előnnyel vonult az öltözőbe a közvetlen német riválisa ellen.

A magyar játékos a szünetig a hat pontja mellé – négy kétpontos próbálkozásból hozta össze (3/4) – négy lepattanót is gyűjtött (egy támadó és három védőlepattanót).

A harmadik negyedben már nem ment annyira jól a katalán együttesnek, a Bamberg három ponttal 18-15-re nyert. Hanga Ádám ekkor nem igazán tudott hozzátenni a Barcelona teljesítményéhez három kísérlete sem sikerült, illetve a lepattanói számát sem gyarapította.

Az utolsó felvonásra így is hétpontos előnnyel mehetett a Barcelona. A Bamberg még ráijesztett egyszer az ellenfelére – egy pontra is feljött –, de végül a hazai csapat megrázta magát, és ezt a negyedet is megnyerte (22-14), így két vesztes mérkőzés után diadalmaskodott újra az Euroligában. A magyar válogatott kosaras is jól játszott ekkor, négy újabb pontot - kettőt büntetőből – szerzett, illetve egy lepattanót is szedett még. Összesen 21 percet töltött a pályán.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa azonban nem Hanga lett a tíz pontjával, hanem a barcelonai Rakim Sanders, aki 17 pontig jutott.

Euroliga, 19. forduló

Barcelona-Brose Bamberg 81-66 (18-15, 26-19, 15-18, 22-14)

A Barcelona legjobb dobói: Sanders 17/6, Heurtel 15/3, Tomic 13, Oriola 12/3.

A Bamberg legjobb dobói: Lo 14/9, Wright 12/6, Radosevic 12.