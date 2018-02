Győzelemmel felérő döntetlent játszott a Veszprém a kézi BL-ben

A Telekom Veszprém idegenben 31-31-es döntetlent játszott a német Flensburg ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában.

Férfi BL, csoportkör, 13. forduló, B csoport:

Flensburg-Handewitt (német) – Telekom Veszprém 31–31 (16–16)

------------------------------------------------------------

A Veszprém gólszerzői: Gajic, Marguc 5–5, Manaszkov, Ilic 4–4, Tönnesen 3, Nilsson, Nagy L., Blagotinsek, Nenadic, Lékai 2–2

Két fordulóval a csoportkör vége előtt az az érdekes helyzet állt elő, hogy a Veszprém, a Flensburg és a Kiel is azonos pontszámmal verseng a második helyért – figyelmeztetett a veszprémiek honlapja.

Ezért is ígérkezett igazi rangadónak a Flensburg elleni meccs, na meg azért, mert Vranjes korábban hét évet húzott le a németek kispadján. Így mindjárt értelmet nyertek azok a szavak, amiket a meccset felvezető sajtótájékoztatón mondott: Egy olyan helyre megyünk, ahol nagyon nehéz játszani. De meg fogjuk mutatni, hogy egy csapat vagyunk, és együtt fogunk harcolni a mérkőzésen.

Vranjes-t ismerve sejteni lehetett, hogy pörgős, fordulatos meccs lesz, sok góllal, és nem is kellett csalódnunk:Mikler védéssel indult a meccs, az első veszprémi támadásból pedig Lékai dobott gólt.Még pislantani sem volt időnk, máris bepakoltak négyet a csapatok. 3–2 ide. A Flensburg emberhátrányban is gólt dobott, fordított, de nem tudta lerázni a Veszprémet.Köszönhetően elsősorban Miklernek, aki fontos pillanatban kétszer is nagyot védett.Mondhatnánk, hogy minden tökéletesen alakult, de másfél perccel a félidő vége előtt Tönnesent kiállították. Itt jött egy újabb rohanás, a Veszprém kettőt, a Flensburg egy gólt dobott, így félidőben 16–16 volt az állás.

A második félidőben folytatódott az, ami az elsőben abbamaradt. Gólra gól volt a válasz, rövid időn belül azonban kétszer is létszámfölénybe kerültek a veszprémiek, amiből össze is jött az egyenlítés (23–23). Sőt!Mikler védése után Marguc dobott gólt – először vezetett a Veszprém a második félidőben.

Mindkét csapat próbálta diktálni a tempót, de nem volt az az eszeveszett nagy rohanás. Persze így is pillanatok alatt fordult a kocka: két flensburgi gól és már oda is az előny. Vranjes 26–24-nél kért időt. Majd öt perccel később megint. És végre működött az, amit kigondolt:a Veszprém zsinórban négy gólt dobott és megfordította a meccset, 28–30.

A Flensburg kilenc másodperccel a vége előtt emberelőnyben támadhatott az egyenlítésért, ami meg is lett, így 31–31 a vége. Nyugodtan mondhatjuk, hogy győzelemmel felérő döntetlent ért el a Veszprém. Miért? Mert ha a papírforma szerint megveri a Celjét az utolsó fordulóban, megvan a második hely.

„Azt kaptuk, amit vártunk, nagyon nagy iram volt végig – értékelt a Veszprém egyik legjobbja, Mikler a Sport TV-nek. – Elég sokáig vezetett az ellenfél, mentünk az eredmény után, de szerencsére a végén, fontos időszakban sikerült fordítanunk. A védekezésünk jól működött, és a bírók is hagytak nekünk egy-két labdát, amiből gólt dobtunk.

Saját teljesítményével kapcsolatban elmondta, hogy a Flensburgnak rengeteg ziccere volt a meccsen, de tudott annyit fogni, hogy ne kerüljön komoly hátrányba a csapat. „A második félidőben is 80 százalékban ziccerből dobták a gólokat, átlövésből nem ment nekik."