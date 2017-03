Lubics Szilvia vezeti a 100 kilométeres futás világranglistáját

Március 11-én Velencén kezdetét vette az ultrafutó-szezon. A 100 kilométeres országos bajnokságon a futók a Velencei Vízi Várból rajtoltak, és egy 5 kilométer hosszú pályán teljesítették 20 körben a 100 kilométert. A két győztes Lubics Szilvia és Muhari Gábor lett.

A férfiaknál Muhari Gábor magabiztos és egyenletes futással haladva, 6 óra 53 perc 23 másodperc alatt darálta be a 100 kilométert és nyerte el az országos bajnoki címet. A nemzetközi A szintű eredménnyel a velencei pályacsúcsot is elhódította, sőt jelenleg világranglista-2. is 100 kilométeren.

Második helyen Zabari János végzett 7:33:06-os időeredménnyel, míg a harmadik helyre 2016 ultrafutó felfedezettje, Halama Levente futott be 7:36:22 alatt.

Lubics Szilvia Forrás: MTI/Varga György

A női mezőnyt végig Lubics Szilvia uralta, és 8 óra 27 perc 43 másodperc alatt futotta le a 100-ast. Az országos bajnoki cím mellett eredménye nemzetközi A szintet is jelent, és most a világranglistát is vezeti vele. Az ezüstérmes pozíciót Vágó Boglárka szerezte meg 8:37:01-es idővel, míg a harmadikként a tavaly novemberi 100 kilométeres világbajnokságon is résztvevő Kisháziné Zombory Erika ért célba 8:50:46-tal.

A fő versenyszám mellett 50 kilométeres betétfutamot is rendeztek, valamint váltóban is lehetett indulni. Az 50 kilométeres számot a férfiaknál Czunyi Károly (3:23:28), a nőknél Bosznay Diána (4:10:33) nyerték.

Az ultrafutók következő országos bajnokságát április 22-23-án rendezik Sárváron, a 24 órás versenyszámban.