Itthon is szükség lesz dzsúdós generációváltásra

A varsói Európa-bajnokságon szerzett két bronzéremnél jobb teljesítményt vár az augusztusi, budapesti világbajnokságon Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke.

"Részemről picit többet vártam a csapattól, nagyon elégedett és boldog sem vagyok, mert úgy látom, ezúttal benne maradtak az érmek a versenyzőinkben. Nem ez volt az év legfontosabb versenye, de megfelelő figyelmeztetést kaptunk most, jelezve, hogy a világ és Európa is nagyon keményen készül a vb-re. Generációváltás zajlik mindenütt, 16 éves kislány nyert itt aranyat, a férfiaknál pedig egy 21 éves grúz győzött nehézsúlyban. Nálunk is szükség lesz generációváltásra" - hangsúlyozta a szövetség vezetője.

"Az érmeket most a régi csodálatos versenyzőink hozták, akik 10-12 éve tartják a zászlót, de itt az ideje, hogy beépüljenek a fiatalok. Jó jel és külön kiemelendő Szigetvári Mercédesz teljesítménye, aki 18 évesen friss olimpiai bajnokot vert meg. Itt kell ugyanakkor megemlíteni, hogy az operáció után lábadozó Tóth Krisztián és Karakas Hedvig valószínűleg dobogóra állhatott volna Varsóban" - tette hozzá.

Nagy előrelépést jelentenek az új előírások

A cselgáncsozók első embere kifejtette, a vb sokkal nehezebb lesz, így rövid pihenő után gőzerővel kell készülni az év legnagyobb viadalára, ahol szintén érmeket vár a magyaroktól a Papp László Budapest Sportarénában.

Joó Abigél bronzérmet nyert a varsói cselgáncs Európa-bajnokságon Forrás: MTI/AP/Czarek Sokolowski

Az utánpótlás helyzetéről szólva Tóth László közölte, a lányoknál szépen erősödnek a fiatalok, a fiúknál viszont lemaradást tapasztal, mivel ott kimaradt egy korosztály. Örömtelinek nevezte ugyanakkor, hogy a 15-16 éveseknél már újra ott vannak a magyarok a világ élvonalában, ők két-három év múlva érhetnek be.

"A vb után visszavonul néhány meghatározó versenyzőnk, akik uralták a súlycsoportjukat, így mellettük nem volt másnak lehetősége a válogatottba kerülni. A folytatásban elindulhat egy egészséges versengés ezekért a helyekért" - mondta.

A dzsúdó új előírásairól az MJSZ elnöke úgy vélekedett, hogy nagy előrelépést jelentenek a sportágban: "Remekül működnek az új szabályok, amelyeket az olimpia után hoztak a többi között a magyar szövetség javaslatára, az elmúlt három napon egyetlen komoly bírói tévedés sem volt. Elképzelhető, hogy tovább finomítunk majd a rendszeren, még kevesebb szabály lesz, és még követhetőbbek lesznek a meccsek. A tapasztalatokat a budapesti vb után összegzi a nemzetközi szövetség, és utána születnek majd meg a tokiói olimpiáig érvényes változások."

Sportdiplomáciai sikerek

Tóth László kitért két magyar szakmai-sportdiplomáciai sikerre is, mivel egyrészt a bíró Fridrich Annamária és Katalin személyében Varsóban tíz év után először tevékenykedett testvérpár ismét Eb-n, továbbá az MJSZ kapta meg a jövő novemberi U23-as Eb rendezési jogát. Hozzátette, a 2013-as remek lebonyolítás után 2020-ra olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságra pályázik Budapest, egy évvel korábban pedig a junior vb megrendezése a cél.

"Most egyelőre minden erőnkkel a budapesti vb-re koncentrálunk, biztató, hogy a nemzetközi szövetség szemlebizottsága kiválóra értékelte az előkészületeket. Minden rendben van és minden rendben lesz a világbajnokságra" - jelentette ki a dzsúdóelnök.

Varsóban a 18 fős magyar küldöttség Csernoviczki Éva (48 kg) és Joó Abigél (78) révén két bronzéremmel zárta az egyéni küzdelmeket.