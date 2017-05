Mindent vittek a magyarok vasárnap este a birkózó-Eb-n

Mindhárom éremmeccsen érdekelt magyar kötöttfogású győzni tudott az újvidéki birkózó Európa-bajnokság zárónapján, így Korpási Bálint (71 kg) és Lőrincz Viktor (85 kg) aranyérmet, Lőrincz Tamás (75 kg) pedig bronzérmet nyert. A csapat ennek köszönhetően a fogásnem pontversenyében is élen végzett.

A nap első fináléjában a világbajnok Korpási Bálint remekül kezdett a fehérorosz Pavel Liah ellen.

A BVSC versenyzője intéssel már egy perc után vezetést szerzett, majd kevéssel ezután egy szép levitellel ellenfele mögé került, így megnyugtató, 3-0-ás előnyre tett szert. Innen a magyar szurkolóknak izgulnia már nem nagyon kellett. Korpási ugyanis egész nap bizonyította, hogy kategóriája talán legerősebb birkózója, aki ellen állásból szinte lehetetlen pontot csinálni.

Akcióra a bolgárnak nem is volt esélye a későbbiekben sem, sőt, a második menetben is őt kellett inteni, mivel rendkívül passzív birkózást mutatott be.

A 30 éves, Európa Játékok-ezüstérmes magyar klasszis ezzel karrierje első Eb-címét szerezte meg, Eb-dobogóra pedig másodszor állhatott fel, ugyanis tavaly harmadik lett a kontinensviadalon.

"Húsz évet kellett ezért dolgozni, s most fél év alatt minden összejött" - mondta félig viccesen győzelmét követően a decemberben világbajnoki címet szerzett Korpási Bálint. "Ma egyértelműen az elődöntő volt a legnehezebb. Előzetesen arra számítottam, hogy a fináléban a szerb Maksimovic jön majd a másik ágról, ami nehezebb lett volna, mert a hazai pályával is meg kellett volna küzdenem. Örültem, hogy a fehérorosz jutott döntőbe, ellene a gyors vezetés után már csak arra kellett figyelnem, hogy ne tudjon levinni."

Kevéssel a 71 kilósok döntője után következett a 75 kilogrammosok második bronzmeccse, benne a 66 kg-ban háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Lőrincz Tamással.

Délelőtt a ceglédi klasszis remekül mutatkozott be új súlycsoportjában, csak az elődöntőben veszített egy óriási csata végén. A papírforma alapján a helyosztón egyértelműen az ő sikerét lehetett várni a moldovai Mihail Bradu ellen, aki azonban a meccs elején még nagyon bátor és aktív volt.

Az első két percben Lőrincz nehezen találta a fogást riválisán, aki többször is kicsúszott a kezei közül, s néhányszor a magyar is nehéz helyzetbe került. Az első menet utolsó percére aztán úgy tűnt, elfogyott Bradu ereje, látványosan passzívvá vált, amiért kétszer is intették, majd fél perccel a szünet előtt Lőrincz gyönyörűen eldobta, így már 6-0-ra vezetett. A magyar ekkor megérezte, hogy gyorsan véget lehet vetni a meccsnek, ezért biztos előnye birtokában sem lassított, öt másodperccel a vége előtt derékon összefogta és leborította riválisát, aki pillanatokkal később tusba került.

"Nehéz volt nekem ez a verseny, mert új súlycsoportban versenyeztem, amihez teljesen át kellett alakítani a birkózásomat. A 66 kilóban a legerősebbek közé tartoztam, itt viszont ez nem így van, ezért jó pár órát kell majd még dolgozni, hogy behozzam a többieket. Örülök az éremnek, de akár több is kijöhetett volna ebből a napból. Sajnos az elődöntőben a bolgár nagyon ügyes volt, addigra kicsit el is fáradtam, így legyőzött."

A nap, egyúttal az idei Európa-bajnokság utolsó fináléját öccse, Lőrincz Viktor (85 kg) vívta a török Metehan Basar ellen.

Az már a meccs elején látszott, hogy a délelőtt magabiztosan menetelő, ellenfeleit módszeresen felőrlő 27 éves magyarnak az aranymeccsen kell majd a legjobban megizzadnia. Olyannyira, hogy - a nap során először - megintették az első menet közepén, emiatt hátrányba került. Az intés nem rázta meg Lőinczet, aki a menet végére átvette az irányítás, ami a török intését eredményezte, az 1-1 pedig már Lőrincznek volt kedvezőbb a később szerzett pont miatt.

A második szakasz elején aztán a török váratlanul nagyon megindult, derékra próbált támadni, s egy szép összefogás után kivitte riválisát a szőnyegről (1-2). A csarnokban összegyűlt szép számú magyar szurkolótábor egy pillanatra elhallgatott a történtek hatására, azonban csak a drukkerek ijedtek meg, Lőrincz jól reagált, a fellelkesült török újabb akciójánál nagyon szépen elmozgott a szőnyeg szélénél és kirántotta a körön kívülre Basart. A 2-2 ismét Lőrincznek volt jó, ám a folytatásban nemcsak a precíz védekezésre, hanem arra is figyelt, hogy diktálja az iramot, azaz ne inthessék meg. Ez olyannyira sikerült, hogy riválisát büntették újra, így 3-2-es győzelemmel szerezte meg karrierje első felnőtt világversenyes aranyérmét.

"Úgy jöttem az Eb-re, hogy megnyerem, s a délelőtti program után is ez járt a fejemben" - mondta az eredményhirdetést követően Lőrincz Viktor. "A török elleni meccsről tudtam előre, hogy nehéz lesz. Egyszer ugyanis birkóztunk egymással, akkor 20 másodperccel a vége előtt fordított ellenem és nyert. Most, miután sikerült fordítanom már nem volt gond, a meccs végére elfáradt Basar."

Lőrincz azt is elmondta, hogy a riói olimpia bronzmeccsének fájó elvesztése után nagyon nehéz időszakot élt át, az idei évre azonban tökéletesen sikerült túltennie magát fájdalmán:

"Olyan formában voltam az év korábbi részében, hogy elképzelhetetlen volt számomra a győzelmi sorozatom megszakadása. Az augusztusi világbajnokságig dolgozni kell még. Vannak hibák, amiket ki kell javítanom, de remélem, a párizsi vb hasonlóan sikerül majd."

A magyar válogatott kiugróan sikeres Eb-t zárt, hiszen összesen nyolc érmet szerzett. A kötöttfogású csapat öt dobogós hellyel végzett, Lőrincz Viktor mellett Korpási Bálint (71 kg) is győzött, Lám Bálint (130 kg) második, Kiss Balázs (98 kg) és Lőrincz Tamás (75 kg) pedig harmadik lett. A válogatott ezzel nem mindennapi bravúrt bemutatva megnyerte a fogásnem csapatversenyét az orosz és a fehérorosz együttes előtt.