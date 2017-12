Megvan az első orosz, aki semlegesként is indulna

Viktor An, a rövidpályás gyorskorcsolyázás hatszoros olimpiai bajnoka az orosz sportolók közül elsőként jelentette be szerdán, hogy semleges zászló alatt is indulni kíván a jövő évi téli olimpián.

Ha Oroszország nem bojkottálja a phjongcshangi olimpiát, akkor semleges státusban versenyezni fogok. Négy évig készültem erre és egyszerűen nem tudok lemondani róla" - jelentette ki a Szöulban tréningező An a Jonhap dél-koreai hírügynökségnek adott, és az RBK orosz gazdasági lap online kiadása által is ismertetett nyilatkozatában. A dél-koreai származású Viktor An (korábbi nevén An Hjun Szu) 2011-ben vette fel az orosz állampolgárságot és Szocsiban három aranyérmet nyert Oroszországnak.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha Moszkva mégis a bojkott mellett dönt, An kijelentette, erre a lehetőségre még gondolni sem akar. Elismerte ugyanakkor, hogy Oroszország számára nem lesz könnyű döntés engedélyezni, hogy sportolói a nemzeti zászló nélkül versenyezzenek. De úgy vélekedett, hogy mégis így kell tennie.

An 2006-ban Torinóban, még dél-koreai színekben, három arany és egy bronzérmet szerzett a téli játékokon. A 32 éves versenyző továbbra is az élmezőnybe tartozik, a januári Európa-bajnokságon 500 méteren Liu Shaolin Sándor előtt szerezte meg a bronzérmet, az orosz váltóval pedig a magyar csapat előtt győzött.