Kiss Norbert csak félig elégedett az ötödik hellyel

A szezon előtt jobb eredményre számított, az idény során történtek miatt mégsem teljesen elégedetlen az összetett ötödik hellyel a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes gyorsasági kamionversenyzője.

A 33 éves pilóta az MTI-nek adott szezonértékelő interjúban azt mondta, az év közben végrehajtott műszaki fejlesztésektől többet várt, de hiába dolgozott nagyon sokat a csapata a kamion teljesítményének növelésén, számukra egyelőre ismeretlen okból mégsem történt meg a kívánt előrelépés. "Jól kezdtük a szezont, voltak dobogós helyezéseink Misanóban, a Hungaroringen és a Nürburgringen is, majd a Slovakiaringen a hétvége utolsó futamán győztem" - elevenítette fel az évad elejét a 2014-ben és 2015-ben Európa-bajnok versenyző.

"A nyári szünetben nagyon sokat dolgoztunk az új turbón, amire nagy szükségünk volt, hiszen a kamionunk az egyik, ha nem a legjobb a mezőnyben, motorerőben viszont nagy a lemaradásunk" - mondta Kiss Norbert. Hozzátette, szeptember elején, a csehországi Mostban még nem vetették be élesben a fejlesztést, az ottani két dobogós helyezésével pedig sikerült az összetettben megőriznie a harmadik helyet.

A német csapat és Kiss aztán a belgiumi Zolderben már az új turbóval felszerelt kamionnal állt rajthoz szeptember közepén, de a köridők és az eredmények alapján egyértelművé vált számukra, hogy a fejlesztés nem hozta meg az előzetesen várt előrelépést. "Akkor abban maradtunk a csapattal, hogy Franciaországban, Le Mans-ban még próbálkozunk. Két hetünk volt Belgium után arra, hogy kitaláljunk valamit, nagyon sokat és nagyon keményen dolgoztunk, de valahogy mégsem akart összeállni a képlet. Motort fejleszteni a versenyhétvégéken rendkívül nehéz feladat" - mondta a szombathelyi versenyző, aki a Le Mans-i hétvége után úgy döntött, hogy a régi turbóval felszerelt motorral indul el a szezonzáró spanyolországi hétvégén, mert még volt esélye arra, hogy az összetettben a harmadik helyen végezzen. "Ami Jaramában történt, arra mondhatnám, hogy szegény embert az ág is húzza, vagy néhány szurkolóhoz hasonlóan azt, hogy a versenybírók a magyarok ellen vannak, de ez nem igaz" - nyilatkozta Kiss, kitérve arra, hogy a kamion Európa-bajnokság elmúlt idényeiben a versenybírók "számtalan téves döntést hoztak".

"Volt olyan, ami engem nem érintett, mert nem voltam részese a vizsgált esetnek, de kívülállóként is egyértelmű volt, hogy a versenybíróság rossz ítéletet hozott" - mondta a kétszeres Eb-győztes, akit Jaramában a szombati első futamon a spanyol Antonio Albacete a rajt után leszorított a pályáról. Kissnek azonnal sikerült visszatérnie az aszfaltcsíkra, a mögötte érkező cseh Adam Lacko azonban hátulról megtolta a Mercedest és gyakorlatilag beforgatta az érkező mezőny elé a magyar pilóta kamionját. A hátrébbról rajtolók nem tudtak időben fékezni, többen is nekiütköztek Kiss Norbert járművének, ami annyira megsérült, hogy nem tudta folytatni a verseny, így elvesztette az esélyt, hogy a dobogóért küzdjön. "Abba a kanyarba 140 kilométeres óránkénti sebességgel mentünk be egymás mellett, Albacete pedig leszorított az aszfaltról, pont egy féktáv előtt, így ebben az esetben nem beszélhetünk pályára való visszatérésről, hiszen gyakorlatilag visszaestem a mezőny elé, onnan meg már benne voltunk a közepében" - mondta Kiss, és hozzátette, vasárnap "érdekes módon más riválisokkal együtt kényelmesen elfértek" az ominózus kanyarban.

"A Tankpool24-Mercedesszel kötött hároméves megállapodásom hivatalosan lejárt, a hosszabbításról rövidesen tárgyalunk, de azt gondolom, folytatni fogjuk a közös munkát, vannak már tervek a fejemben, amelyeket szeretnék megvalósítani" - jelentette ki a folytatással kapcsolatban a magyar versenyző, aki jövőre ötödik alkalommal is rajthoz állhatna a Hungaroringen saját közönsége előtt. "Itthon mindig sokkal jobb versenyezni, minden sportolónak az az egyik álma, hogy több tízezer honfitársa által bíztatva győzzön, mert az mindig különlegesen jó érzés" - mondta Kiss Norbert.

"A magyar autósportnak mindig jót tesz, ha vannak hazai rendezésű események, legyen szó bármelyik szakágról, és az elmúlt hetek hírei is azt erősítik, hogy ebben az ügyben a hazai szövetség jó munkát végez" - utalt a kamionversenyző arra, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) és a sportért felelős szakállamtitkárság szeptember 10-i bejelentése szerint az MNASZ rali Európa-bajnoki futam megrendezésére pályázik még ebben az évben, Nyíregyházán pedig multifunkciós autó- és motorsport aréna épülhet.

Kiss Norbert 2011 óta versenyez a gyorsasági kamion Európa-bajnokságban, és két Eb-címe mellett 2017-ben az összetett harmadik helyén végzett.