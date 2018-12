Kiesett a címvédő a darts-vb-n

Két nagy meglepetés-eredményt is hozott a londoni darts-vb pénteki napja: előbb a háromszoros vb-elődöntős James Wade vérzett el a nyolcaddöntőben, majd a címvédő Rob Cross is búcsúzott.

A 2017-es világbajnok Rob Cross 2:0-s előnyből veszítette el a nyolcaddöntőt: Luke Humphries négy szettet nyert meg egymás után. A 23 éves, a világranglista 94. helyén álló versenyző úgy elbizonytalanította a címvédőt, hogy Cross a végén teljesen feladta, összesen 24-et dobott a 121-es kiszálló helyett, így a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Egy korábbi nyolcaddöntő is meglepő eredménnyel ért véget: a kilencedik kiemelt James Wade-t a világranglista 74. helyezett Ryan Joyce győzte le. Négy játszma után még 2:2 volt az állás, de Wade öt meccsnyilat is elhibázott, így ellenfele kiharcolta a döntő játszmát, amit meg is nyert. James Wade a jelek szerint igencsak nehezen viselte a vereséget: a meccs után nem volt hajlandó kezet fogni a színpadon a mérkőzésvezetővel.