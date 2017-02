Két BL-sztár már szinte biztosan a ManUnitedben folytatja

Az idei BL-szezonban villogó sztárok közül kettő is a Manchester United játékosa lehet a nyáron. José Mourinho újra nagybevásárlást csinálhat: egy portugál és egy francia klasszis szinte biztosan érkezik.

Bár gólt nem lőtt a Ciynek, mégis a Monaco egyik legjobbja volt a nyolcaddöntőben Bernardo Silva. A portugál támadó középpályásért, aki egy peches sérülés miatt maradt ki az Eb-győztes válogatottból, már most sorban állnak a legnagyobb klubok, de több tényező is arra utal, hogy a Manchester Unitedben köthet ki.

Először is a sajtóban napvilágot láttak olyan hírek, hogy a ManUnitednek elővásárlási joga van a Monaco középpályására, másodszor pedig Bernardo Silva ügynöke nem más, mint a manchesteriekkel gyümölcsöző kapcsolatot ápoló szuperügynök, Jorge Mendes.

Úgy néz ki, a Chelsea hiába dobálózik 70 millió font körüli összegekkel, a portugál José Mourinho játékosa lesz.

Petit szerint eldőlt: érkezik Griezmann

Az Európa-bajnokság egyik legjobb játékosa volt, és az Atlético Madridban is kiegyensúlyozottan szállítja a jó teljesítményeket Antoine Griezmann, így nem meglepő, hogy a francia csatár is ott van a ManUnited kiszemeltjei között. Különösen igaz ez akkor, ha Wayne Rooney valóban elfogadja a kínai ajánlatot.

Antoine Griezmann illene a Manchesterbe Forrás: AFP/Ander Gillenea

"Óriási üzletet köt vele a Manchester United: gólokat, gólpasszokat, megalkuvást nem tűrő küzdőszellemet hoz a csapatba. Nem csak azért vagyok biztos benne, mert többször is kiemelte, Mourinhóval akar dolgozni, hanem azért is, mert Paul Pogba egyik legjobb cimborája, ráadásul a pályán is nagyszerűen megértik egymást" - mondta Emanuel Petit.

Alakulhat úgy, hogy a manchesteriek hiába kaparnak a két játékosért, hiszen egyelőre távolról sem biztos, hogy a klub Bajnokok Ligája-szerepléssel csábíthatja majd Griezmannt és Eduardo Silvát. Bár ahogy mondani szokás, van az a pénz.