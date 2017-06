Visszavonult a Vasas veterán csatára

Befejezte profi pályafutását Ferenczi István, a Vasas labdarúgója.

A 39 éves támadó - aki idén pályaedzője is volt a bajnokságban bronz-, a Magyar Kupában ezüstérmes angyalföldieknek - közösségi oldalán búcsúzott el a szurkolóktól, valamint a Vasas vezetőségétől.

Ferenczi 1995-ben a Győri ETO színeiben mutatkozott be az élvonalban, amelyben 286 alkalommal lépett pályára, és 101 gólt szerzett. Légiósként megfordult Bulgáriában, Németországban, Törökországban, Angliában és Szlovákiában is. A játékossal készült korábbi interjúnkat is érdemes újra elolvasni:

Magyarországon 2006-ban bajnok és Szuperkupa-győztes volt a DVSC-vel, illetve NB II-es bajnok és gólkirály (39 találattal) a Ferencváros színeiben, oroszlánrészt vállalva a 2009-es feljutásból. Ritka bravúrt elkönyvelve innen, azaz az NB II-ből választották meg az Év játékosának a szezon végén.

Mindezek mellett Ferenczinek 2002-ből van egy bolgár bajnoki címe is, amit a Levszki Szófiával nyert, és számtalan angol rajongója egykori klubjának, a Barnsely-nak tett szolgálatai révén - itt a mai napig Big Steve-ként emlegetik a 191 centis csatárt.

A csatár a válogatottban kilenc mérkőzésen kétszer volt eredményes, először 2001 novemberében Macedónia ellen, majd négy évvel később a mára legendássá váló karibi túrán Antigua és Barbuda kapujába talált be.