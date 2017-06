Német sajtóértesülés szerint a Premier League-be feljutó Huddersfield Town a Hoffenheim támadóját, Szalai Ádámot nézte ki magának.

A 41-szeres magyar válogatott támadó az idei szezonban 23 tétmérkőzésen lépett pályára, nyolc gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

Szalai kimagasló teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet a 2016-2017-es szezonban. Hétszer került be a Hoffenheim kezdőcsapatába, 15-ször csereként szállt be, összesen 787 percet töltött a pályán, ami annyit jelent, hogy 98,4 percenként talált be az ellenfelek hálójába, ez az egyik legjobb mutató Európába.

A Premier League-be feljutó Huddersfield Town az idei szezonban 48 mérkőzésen 58 gólt szerzett, ez 1,2-es átlagot jelent, amely biztos nem lesz elég az élvonalbeli tagság megtartására, így érthető, ha az újonccsapat vérbeli gólgyárost szeretne igazolni.

Az angol csapat legeredményesebb játékosa a kongói Elias Kachunga volt, aki 13 góllal zárta szezont, őt a bermudai Nahki Wells követte 10 találattal.

A 29 éves Szalai Ádám szerződése jövő nyárig érvényes a Hoffenheimmel, a mértékadó transfermarkt.de 1,5 millió euróra becsüli az értékét.