Cristiano Ronaldo: Manchesterbe gurulhat a túlnőtt pénzgömböc

Péntek reggel bombaként robbant a hír, miszerint Cristiano Ronaldo visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy nyáron elhagyja a Real Madridot. Sokan a játékos adóügyét látják a háttérben, de az elmúlt időszakban a sajtó és a szurkolók is kikezdték Ronaldót, aki lehet, hogy már vissza sem tér Madridba a Konföderációs Kupa után.

„Talán csak hirtelen felindulásból mondta" – nyilatkozta Ramón Calderón, korábbi Real-elnök.A madridi AS sportnapilap szerint azonban Ronaldo már két hónapja eldöntötte, hogy távozik, de erről csak a közeli barátait és ügynökét, Jorge Mendest tájékoztatta.

A nemzetközi sportsajtó egyöntetűen állítja, hogy a dolog hátterében a játékos adóügye áll. Ronaldo 2011 és 2014 között 15 millió eurót mulasztott el befizetni az államkasszába. A portugál tagadja az ellene felhozott vádakat, és azt nehezményezi, hogy a Real nem áll mellette.

Ronaldónak az idei volt a nyolcadik szezonja Madridban. Annak idején Ramón Calderón kezdeményezte a leigazolását, amit végül a 2009. június elsején másodjára megválasztott Florentino Perez ütött nyélbe, 93 millió eurót fizetve a Manchester Unitednek.

A Madrid 100 millió euró készpénzt adott érte, és tudják miért? – tette fel a kérdést Sir Alex Ferguson, a MU akkori menedzsere, aki rögtön meg is adta azt a választ, amelyet Perez nem mondott ki, csak érzékeltetett: ők a Real Madrid, ők a legnagyobbak! Nyolc évvel ezelőtt ugyanis CR7 volt a világ legdrágább igazolása.

De hiába Perez megalomán költekezése (250 millió eurót költött 2009 nyarán), a Real évekig nem tudott kilépni Guardiola Barcájának árnyékából, 2012-ig csak egy Király-kupát nyert.

A 2011/12-es szezonban Mourinho letaszította a trónról a katalánokat, és közben megtörte a nyolcaddöntős átkot a BL-ben (a Real hét egymást követő évben nem tudott bejutni a legjobb nyolc közé). „Volt egy csapat, amely győzni akart, de ezer mérföldre volt attól, hogy bármit is nyerjen. Ramos harmadszor emelte fel a BL-trófeát, pedig amikor 2010-ben a csapathoz jöttem, még csak negyeddöntőt sem játszott soha – nyilatkozta Mourinho nemrég. A portugál edző totális káoszt hagyott maga után, de Carlo Ancelotti nyugalmat hozott az öltözőbe, ami talán Ronaldóra volt a legnagyobb hatással:

a 2013/14-es szezonban a bajnokságban (31) és a BL-ben (17 – rekord) is gólkirály lett, a Real pedig megnyerte a 12 éve üldözött décimát, a 10. BEK/BL-trófeát.

Ha csak a számokat nézzük, Ronaldónak nem a mostani volt a legjobb szezonja, de kétségkívül a legsikeresebb. Az Eb-döntőben elszenvedett sérülése miatt csak szeptemberben tért vissza, majd a negyedik Aranylabda átvétele után ő maga is beismerte, hogy több pihenésre van szüksége. Be kell látni, hogy már 31 éves vagyok, nem játszhatok minden meccsen – nyilatkozta a France Footballnak.

A Real Madrid tovább nyújtotta a klubrekordját: zsinórban 53. meccsén is szerzett gólt, sőt gólokat, ami a Bayern München ellen idegenben aratott 2-1-es győzelem mellett azt is jelentette, hogy Cristiano Ronaldo a történelemben először érte el a 100 gólos határt európai kupameccsen.

Január óta azonban erősebb, mint valaha, és ami még fontosabb, döntőbb szerepe van, mint korábban bármikor. Sorozatban hatodik alkalommal ért el legalább tíz gólt a BL-ben, de most akkor szedte meg magát, amikor igazán kellett:a negyeddöntőben, az elődöntőben és a döntőben.

Ronaldóval a Real a BL történetében elsőként megvédte címét, és 59 év után duplázott (bajnokság + BL).

Az újjászületése mögött Zinédine Zidane állt, aki tavaly nyáron leült vele beszélgetni, és elmagyarázta neki, hogy ha mentálisan és fizikálisan is bírni akarja a szezon döntő meccseit, akkor több pihenésre van szüksége.Árulkodó statisztika, hogy a 2016/17-es idényben Ronaldo a bajnoki játékpercek 74%-át töltötte a pályán, míg tavaly ugyanez a szám 93% volt.

Ez a Ronaldo, nem az a Ronaldo

A 2016/17-es bajnoki szezonban Ronaldo 0,86 gólt lőtt meccsenként, ez a realos karrierjének legrosszabbika. Nem is csoda, hisz kevesebbet próbálkozik, mint valaha: meccsenként 5,6-szor lő kapura, korábban rendre hat fölöttit átlagolt. A gólpasszátlaga 0,2, ennél is mindig többet adott, a 2014/15-ös idényben például kétszer ennyit. Meccsenként 1,1 helyzetet teremt, az előző szezonban majd a másfélszeresét, 1,44-et tudott, pedig addig az volt a legrosszabb madridi teljesítménye. A meccsenkénti labdaérintéseinek száma is folyamatosan hanyatlik: az első szezonjában 72-ig jutott, aztán 65, 61, 58, 57, 55, 48 következett, most pedig 45-nél jár. Ronaldo cselezőkészsége is megkopott: míg a 2009/10-es szezonban 3,1 cselt csinált meg meccsenként, addig idén csak 0,9-et.