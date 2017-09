2017. augusztus 31-től a következő, téli átigazolási időszakig már csak a szabadon igazolható, azaz szerződés nélküli játékosokat igazolhatnak a magyar élvonalbeli csapatok. Így az európai bajnokságokhoz hasonlóan az NB I-ben is kialakultak a közel véglegesnek tekinthető keretek. Az idei nyár sem telt eseménytelenül az NB I-es átigazolási piacon, olyannyira nem, hogy ilyet is csak a magyar futball képes produkálni. Kapaszkodjanak meg, elképesztő számok következnek.

Miként fordulhat elő, hogy a Magyar Kupa címvédőjéhez több mint egy csapatnyi új játékos érkezett? Biztos, hogy az újoncoknak a bennmaradáshoz teljesen át kellett alakítaniuk a keretüket? Lehet úgy csapatot építeni, hogy tizenkilenc labdarúgó érkezik és ebben nincsenek benne az utánpótlásból felkerült játékosok? A most zajló bajnokság első feléből az derült ki, hogy talán a járható utat másfelé kellene keresni.

Az európai topcsapatoknál nagyítóval kell felkutatni azokat a klubokat, amelyek tíz fölötti igazolást produkáltak a nyár folyamán. Az embernek azonnal a Milan ugrik be, de ott új, kínai befektető érkezett. Mellette sztárjátékosok, így Milánóban tényleg erősödtek, annak érdekében, hogy visszakerüljenek az európai futball legfelső régiójába.

Itthon ismét tucatlégiósok érkeztek – persze erre majd az idő ad választ, hogy tényleg azok-e –, de az utóbbi évekből kiindulva azért nagy tapsviharba egyik együttes szurkolói sem kezdtek egyik igazolás hallatán sem. Arról már nem is beszélve, hogy ott van az MLSZ „légiósszabálya" is, amely ugye inkább ajánlás, de ebben az esetben is a pénz nagy úr.

A légiósokra vonatkozó ajánlás A központi források elosztásánál előnyt élveznek azok a csapatok, amelyek legfeljebb hét nem hazai játékost alkalmaznak a keretükben (nemzetközi kupaindulók esetében ez a szám tíz), illetve a bajnoki mérkőzéseken legfeljebb három nem hazai labdarúgót szerepeltetnek (a nemzetközi kupaindulók legfeljebb ötöt). A nem nemzetközi kupaindulók is szerepeltethetnek öt légióst a kezdőcsapatban a maximális MLSZ-pénzek megtartása mellett, abban az esetben, ha nemzetközi kupainduló ellen lépnek pályára.

Igazolni mindenáron

Térjünk is át a száraz számokra és tényekre, ahol figyelembe vettük a kölcsönbe érkező futballistákat is. (A kölcsönből visszatérőket viszont nem). A 12 klub közül a fele, azaz 6 csapat volt, amely több, mint 10 játékost igazolt. A legkevesebb labdarúgót idén nyáron a Honvéd és a Vasas szerezte – öt-öt futballistát –, de a Videoton tizenegy új érkezője is becsapós.

A székesfehérvári gárda papíron egy kezdőcsapatra való játékost szerzett meg a nyár folyamán, de ebből tíz, név szerint Bolla Bendegúz, Hársfalvi András, Lőrincz Attila, Mocsi Attila, Szabó Bence, Szalai Tamás, Takács Martin, Tamás Krisztián, Torvund Alexander és Tóth Bence minden bántás nélkül inkább a jövő embere, így egyedül a nigériai Ezekiel Isoken Hentyt lehet erősítésnek nevezni az első csapat számára. Ez már csak azért is meglepő, mert a szerb Marko Nikolić személyében új vezetőedzője lett a Videotonnak, aki ahelyett, hogy jó szokás szerint kicserélte volna az egész csapatot, inkább az állandósság mellett döntött. És milyen jól tette. A Videoton az Európa-ligában a csoportkör előtt vérzett el a Partizan Beograd ellen (0-0, 0-4), így a legtovább jutott a magyar csapatok közül a nemzetközi kupaporondon. A bajnokságot pedig azonos pontszámmal (14) vezetik a Honvéddal karöltve úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszottak.

Azzal a kispesti együttessel, amelyről már említettük, hogy a Vasassal egyetemben a legkevesebb igazolást hajtotta végre. Pedig ugye a bajnoki cím megszerzése után Marco Rossi távozott Dunaszerdahelyre, ám az örökébe lépő Erik van der Meer sem kezdett eszetlen „költekezésbe."

A legtöbb játékost a Megyeri útra érkezett, az Újpest tizenkilenc új labdarúgót igazolt.A FIFA a 2016 nyári és a 2017 téli átigazolási időszakból is kizárta a lila-fehéreket, így két kihagyott transzferidőszak után igazolhattak, de ez a szám így is elképesztő. Egy átlagosnak mondható egészséges keretszám 23-25 fősre tehető. Kis túlzással egy nyár alatt sikerült szinte nem egy csapatra, hanem egy keretre való labdarúgót magához édesgetnie a Roderick Duchâteletnek. Egyelőre a szereplés vegyesnek mondható, az Újpest hét fordulót követően a 6. helyen áll (2 győzelem, 4 döntetlen, 1 vereség).

De a két újonc – a Puskás Akadémia (14 fő), Balmazújváros (15) –, illetve a Ferencváros (11) és a Mezőkövesd (14) is több, mint tíz igazolást hajtott végre.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy az újonc csapatok esetében érdemesebb-e inkább együtt tartani a feljutást kiharcoló keretet és egy-két komolyabb játékossal megerősíteni, vagy szinte ki kell cserélni az egész együttest a bennmaradás érdekében. Nos, a Puskás Akadémiánál és a Balmazújvárosnál is hatalmas volt a fluktuáció. A Balmazújváros 15 játékost, míg Pintér Attila csapat 14 új labdarúgót jelentett be. Utóbbinál egyébként ebből 7 légiós, amely a legtöbb a mögöttünk hagyott átigazolási időszakban.

A Puskás Akadémia vezetőedzője, Pintér Attila korábban, az augusztusi Honvéd elleni 2-0-ra elveszített mérkőzést követően szóvá is tette, hogy nem lehetett több légiósa a pályán. Pedig a klub simán dönthet úgy, hogy nem tartja be az MLSZ ajánlását.

„Azt viszont igazságtalannak érzem, hogy amíg nekünk csak három idegenlégiósunk lehetett a pályán, kupainduló ellenfeleinknek öt. Ezt nem tartom fairnek."

Mindenesetre a nehéz indulást követően Pintér Attila két győzelemnek örülhetett, míg a Balmazújváros a sok érkező ellenére is utolsó.

A Ferencváros sem tétlenkedett idén nyáron, összesen 11 új játékos csatlakozott Thoms Doll keretéhez, amelyből 6 légiós – összesen kilencen vannak a keretben. Történt ez annak ellenére, hogy a Fradi tavaly elhódította a Magyar Kupát, igaz a bajnokságban csak a 4. lett a klub, amelynél a zöld-fehér csapatnál mindenképpen jobbat várnak.

Viszont az egy csapatra való igazolás akkor is soknak tűnik. Az Üllői úton nem igazán találják az állandóságot, pedig 2013 decembere óta a német tréner ül a kispadon. A nagy játékosmozgás pedig az eredményeken is meglátszik, egyelőre nem akar összeállni a Doll által megálmodott játék. Arról nem is beszélve, hogy az átigazolási időszak hajrájában hárman is érkeztek - Sztefan Szpirovszki, Miha Blazic, Joseph Paintsil - , amikor már ugye javában zajlott a bajnokság. Az FTC már az Európa-liga második selejtezőkörében búcsúzott a dán Midtjylland elleni kettős vereséggel (2-4, 1-3), míg a bajnokságban az ötödik helyen áll az együttes 2 győzelem mellett négy döntetlen és egy vereség a mérleg.

Végül pedig tényleg csak a számok és a statisztika szerelmeseinek következzen egy adat: a 12 csapat összesen 120 játékost igazolt, amely klubonként pontosan 10 labdarúgót jelent. Hogy melyik csapatnak mint jelentenek ezek az igazolások, az majd a bajnokság folyamán úgyis kiderül, bár télen jön majd az újabb transzfer-időszak. Akkor azonban vélhetően jóval lanyhább lesz az igazolási kedv.

A nyár számokban és a légiósok

Balmazújváros

15 érkező, ebből légiós 5 légiós: Nemanja Andrics (szerb), Bacsana Arabuli (grúz), Ante Batarelo (horvát), Jurij Habovda (ukrán), Irakli Maiszuradze (grúz)

Honvéd

5 érkező, ebből 2 légiós: Danilo (brazil), Akeem Latifu (nigériai)

DVSC

6 érkező ebből 2 légiós: Ján Novota (szlovákia), Haris Tabakovic (svájci-bosnyák)

Újpest

19 érkező, ebből 6 légiós: Mijusko Bojovics (montenegrói), Alassane Diallo (mali), Obinna Nwobodo (nigériai), Filip Pajovics (szerb), Branko Pauljevics (szerb), Remzifaik Szelmani (macedón)

FTC

11 érkező, ebből 6 légiós: Joseph Paintsil (ghánai), Fernando Gorriarán (uruguayi), Miha Blazic (szlovén), Rui Pedro (portugál), Sztefan Szpirovszki (macedón), Marcos Garbellotto Pedroso (brazil)

Haladás

7 érkező, ebből 2 légiós: Pinte Patrik (szlovákiai), Myke Bouard Ramos (brazil)

Mezőkövesd

14 érkező, ebből 6 légiós: Jakub Brasen (szlovák), Paul Fadiala Keita (szenegáli), Martin Krnác (szlovák), Tomás Majtán (szlovák), Frano Mlinar (horvát), Róbert Pillár (szlovák)

Paks

7 érkező, ebből 0 légiós

Puskás Akadémia

14 érkező, ebből 7 légiós: Ulysse Diallo (mali), Jonathan Heris (belga), Ivor Horvat (horvát), Josip Knezevic (horvát), Liridon Latifi (albán), Patrick Mevoungou (kameruni), Antonio Perosevic (horvát)

DVTK

6 érkező, ebből 1 légiós: Nikolaosz Joannidisz (görög)

Vasas

5 érkező, ebből 4 légiós: Vít Benes (cseh), Lubos Kamenár (szlovák), Jan Simunek (cseh), Nikolaosz Vergosz (görög)

Videoton

11 érkező, ebből 1 légiós: Ezekiel Isoken Henty (nigériai)