Manchester varázsol, Milánó megdöbbent, Münchent meg gatyába rázták

Javában zajlanak a küzdelmek az európai topligákban (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A), így érdemes megvizsgálni, hogy a négy bajnokság közül hol indult a szezon a papírformának megfelelően, hol ragadt be egy-egy előzetesen akár a bajnoki címre is esélyesnek vélt klub, vagy éppen okozott meglepetést valamelyik csapat. Annyit elöljáróban elárulhatunk, hogy egyik liga sem kivétel, érdekesség mindenhol akad.

Sötét felhők Liverpool felett

Ha rápillantunk a Premier League tabellájára, akkor elsőre azt mondhatnánk, komolyabb meglepetést csak a két liverpooli csapat okoz, ám ez azért közel sincs így. Jürgen Klopp csapata 9. helyen áll, míg a Ronald Koemant hétfőn menesztő Everton a kiesést jelentő 18. pozícióba szerénykedik. Pedig az Everton a nyáron klub történetében rekordösszeget jelentő pénzt költött el átigazolásokra, ráadásul visszatért a Goodison Parkba Wayne Rooney is.

Bár az Everton mindössze kétszer, míg a Liverpool háromszor tudott csak nyerni – a német menedzser helye ettől függetlenül biztosnak tűnik –, az Arsenal és a Chelsea is kezdett már jobban a története során. És itt nem elsősorban a számokra gondolunk, bár már most mindkét együttesnek kilenc pont a lemaradása az állovas Manchester City mögött, sokkal inkább a mutatott játékra és a meglepő vereségekre.

A Chelsea a 8. fordulóban például attól a Crystal Palace-tól szenvedett 2-1-es vereséget, amely a forduló előtt nulla ponttal és rúgott gól nélkül állt a PL-ben. A sereghajtó Antonio Conte csapatának kettőt rámolt be, és ezzel hatalmas meglepetésre sikerült legyőznie a bajnokot. A Chelsea-nek azonban nem ez volt az egyetlen meglepő botlása: az első fordulóbeli Burnley elleni vereséget (2-3) sem fogják kitenni az ablakba Londonban. Angol sajtóhírek szerint nem minden játékos kedveli Contét, így ez is közrejátszhat a gyengébb szereplésben.

Antonio Conte azonban nem idegeskedik az állása miatt.

„Meg kell érteni, hogy nem olyan vagyok, mint az elődeim. A klubnak kell megítélnie a munkám sikerességét, de nem aggódóm." Persze a múltban nem egyszer előfordult, hogy két-három vereség után kirúgták az edzőt, de minden helyzet más. Hogy mekkora nyomást érzek? Semekkorát."

A másik londoni klub, az Arsenal sem feltétlenül ilyen rajtra vágyott. A jelenlegi ötödik hely azért nem a világvége, de meglepő vereségben arrafelé sincs hiány. A Liverpool ellen ki lehet kapni, mondhatják az Arsenal-drukkerek, ám a 4-0-s végeredmény már nem az, amelyet könnyen megemésztenek.Ahogy a Watford és a Stoke elleni kudarc is olyan, amely az Arsenal szurkolói számára értelmezhetetlen.Arról nem is beszélve, hogy London északi részében állandó beszédtémát szolgáltat a csapat menedzsere, Arsène Wenger. A szurkolók egy része foggal-körömmel ragaszkodik a francia trénerhez, a másik része meg már egy jó ideje a pokolba kívánja.

Végül pedig essék szó a két manchesteri klubról, és a Tottenhamről. Boldogabbak a City-drukkerek lehetnek, ugyanis kedvenc csapatuk villámrajtot vett: nyolc győzelem és egy döntetlen mellett magabiztosan vezetik a tabellát. Pep Guardiola csapata jelenleg olyan űrfocit mutat be, mint a Barcelona a legszebb korszakában, így jelenleg nagy tétben lehetne fogadni a bajnoki címére. Ehhez a legtöbb szava jelen állás szerint az MU-nak és a Hotspurnak lehet, ugyanis mindkét csapat öt ponttal van lemaradva az éllovas mögött. Míg a Tottenham felszálló ágban van – az utolsó négy meccsét megnyerte –, addig José Mourinhóék pont a legutóbbi fordulóban kaptak ki nagy meglepetésre a Huddersfield otthonában.

A Premier League-t azért is szeretik sokan, mert mint a példa is mutatja, akár a sereghajtó is legyőzheti a bajnokot. Azért az eltelt kilenc fordulóból azt mutatja, hogy2018-ban elképzelhetetlennek tűnik, egy újabb, a leicester-i álomhoz hasonló sztori.

Neymar nélkül is szárnyal a Barcelona, Leganés-csoda

A bajnokság előtt mindenki azt találgatta, hogy vajon milyen hatással lesz a 222 millió euróért Párizsba költöző Neymar távozása a Barcelonára. Úgy néz ki, hogy a katalán klub szurkolói megnyugodhatnak, legalábbis kilenc fordulót követőn biztosan. A Barca 26 gólnál jár a brazil világklasszis nélkül is a La Ligában, ráadásul mindössze egyetlen döntetlen – Atlético Madrid elleni – „csúfítja" a makulátlan mérleget. A Barcelona 2016 decembere óta, 17 mérkőzésen még pontot sem vesztett a Camp Nouban. Így nem meglepő, hogy már most négy pont az előnye Lionel Messiéknek, az már sokkal inkább, hogy a Valencia előtt.

Nem biztos, hogy sokan fogadtak volna arra, hogy Marcelino Garcia Toral csapata lesz a Barca legfőbb kihívója és október végén még veretlen lesz a bajnokságban. Pedig így van, eddig hat siker mellett három döntetlen a mérleg – ebből egy-egy a Real Madrid és az Atlético Madrid ellen –, és az utolsó öt mérkőzés mindegyikét behúzta a Valencia. Kérdés, hogy meddig lehet tartani ezt a formát, de ha így folytatják, akkor a végelszámolásnál odaérhetnek a dobogó közelébe.

Akik látták a Real Madrid idei meccseit, azok nem lepődnek meg, hogy csak a harmadik helyen áll Zinadine Zidane együttese. Bár az egyetlen igazi pofon a Betis elleni hazai vereség volt (0-1), a mutatott játék többször is okot adott a fejcsóválásra.

De Zinadine Zidane a Betis elleni vereséget követően sem aggódott túlságosan. Négy győzelemmel pedig bizonyította is, hogy nem a levegőbe beszélt.

Sajnálom a játékosokat, mert sok energiát fektettek bele ebbe a meccsbe, a végén mégis az ellenfél szerzett gólt, ami fájó. A labda egyszerűen nem akart a kapuba kerülni.

Ha csak egy helyzetet is kihasználunk, az egész mérkőzés más lett volna. Amikor sehogy sem sikerül a gólszerzés, előfordul az ilyen eredmény."

Mivel a La Liga sokkal kiszámíthatóbb, mint például a Premier League, így a madridiaknak El Clásicókon kell majd nagyot alakítaniuk, ha szeretnék megelőzni a végelszámolásnál a riválist. A másik madridi együttes, az Atlético Madrid mindössze egyetlen ponttal gyűjtött kevesebbet, ráadásul Antoine Griezmannék még nem kaptak ki a spanyol élvonalban.

Azonban a bajnokság legnagyobb meglepetése még csak most következik. Az elmúlt szezonban a kiesést épphogy elkerülő Leganés az 5. helyen áll.

Az 1928-ban alapított spanyol kiscsapat mindössze három gólt kapott eddig – ugyanannyit, mint a Barcelona –, a biztos védekezésre és kontrákra épülő játék pedig 17 pontot hozott. Mielőtt valaki már Bajnokok Ligája szereplésről álmodna a Leganés szurkolói közül, jó tudni, hogy sem a Real Madriddal sem a Barcelonával sem találkoztak, bár az Atlético elleni döntetlen elismerésre méltó.

