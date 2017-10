PR-Neymar mindent visz, de mit keres a FIFA álomcsapatában?

Október 23-án a londoni Palladium Színházban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) díjazta az idei szezon legjobbjait. Az év kapusa Gianluigi Buffon lett, a Puskás-díjat a francia Olivier Giroud kapta meg, míg a legjobb játékos díját Cristiano Ronaldo happolta el Lionel Messi és Neymar Jr. elől. Az egyéni díjazottak személyén nincs mit vitatkozni, de a FIFA kihirdette az év csapatát is. Az embernek olykor olyan érzése támad, hogy egyesekre már csak megszokásból vagy a PR-értékük miatt szavaznak. Elemzés.

A profi játékosok szervezete, a FIFPro, 25 ezer futballistát kért fel arra, hogy döntsék el, kik alkossák a szezon álomcsapatát. A voksolóknak egy kapust, négy védőt, három középpályást és három támadót kellett megnevezniük.

Az idei évben a spanyol bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid rekordot állított fel, ugyanis 13 játékossal képviseltette magát a szűkített 55 fős listában. Szintén figyelemre méltó, hogy a világ legjobb kapusának választott Gianluigi Buffon és Cristiano Ronaldo a díj 2005-ös alapítása óta mindig felkerült az 55-ös listára.

De ahogy az már lenni szokott, a szurkolók egy része mást díjazott volna, és másokból állította volna össze álmai tizenegyét. A Puskás-díjas Arsenal-támadó, Olivier Giroud győzelméhez nem férhet kétség, ahogy ahhoz sem, hogy Gianluigi Buffon a legjobb kapus. Cristiano Ronaldo legjobbnak választása is borítékolható volt, és az Aranylabda-gálát sem kell majd végigizgulnunk, mert egyértelmű, hogy a portugál világsztár be fogja érni Lionel Messit, és ötszörös győztes lesz.

A FIFA-gála után a futballszeretők leginkább az álomcsapat összeállításán kezdtek vitatkozni, ugyanis Gianluigi Buffon, Dani Alves és Leonardo Bonucci kivételével minden futballista a spanyol bajnokságból került be (Neymar ugyan augusztus óta már a PSG játékosa, de a szavazásnál a tavaly augusztustól idén júniusig tartó időszakban nyújtott teljesítményeket kellett figyelembe venni – szerk.), márpedig sokaknak nem tetszik, hogy minden díjátadón a La Liga-játékosok tarolnak.

A FIFA FIFPro World XI összeállítása:

Gianluigi Buffon (Juventus) – Dani Alves (Juventus/PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus/AC Milan), Marcelo (Real Madrid) – Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona) – Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona/PSG), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Sokan unják már, hogy a FIFA és az UEFA gálái nem szólnak másról, mint a Barcelona és a Real Madrid futballistáinak vetélkedéséről, ezért elemeztük, hogy a futballsztároknak az idei teljesítményük alapján valóban ott van-e a helyük az álomcsapatban.

Gianluigi Buffon

Az olasz kapust megválasztották a világ legjobbjának, amire rá is szolgált. Elég, ha csak a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítményét nézzük. Nem sok kapus mondhatja el magáról, hogy kapott gól nélkül lehoz egy Barcelona elleni oda-visszavágós párharcot.

Sokan úgy tartják, hogy ma a Manchester United spanyolja, David de Gea a poszt királya, de azt nem árt megemlíteni, hogy a Vörös Ördögök az előző szezonban csak a 6. helyen végeztek a Premier League-ben. Igaz, hogy az Európa Liga-győzelemmel megnyertek egy trófeát, de a sorozatot az argentin Sergio Romero védte végig, így de Geának esélye sem volt a díjra. Az viszont megmosolyogtató, hogy a világ legjobb kapusa szavazáson az első nyolcba sem került be, még a barcás Marc-André ter Stegen, és az AS Roma brazil kapusa, Alisson is megelőzte.

Dani Alves

Sokakat irritál a 34 éves jobbhátvéd viselkedése, de az elvitathatatlan, hogy a mai napig a posztja egyik legjobbja. A brazil játékos az előző szezonban bajnoki címet és Olasz Kupát nyert a Juventusszal, mellette kulcsfigurája volt a Bajnokok Ligája döntőjéig menetelő torinói csapatnak. 12 mérkőzésen lépett pályára a sorozatban, 3 gólt szerzett, és kiosztott négy gólpasszt is.

Az 55-ös listából egyedül a Real Madrid játékosa, Dani Carvajal vehette volna fel vele a harcot, hiszen spanyol bajnokságot, klubvilágbajnokságot és Bajnokok Ligáját is nyert. A legrangosabb európai kupasorozatban 11 mérkőzésen 5 gólpasszig jutott, a legutolsót pont a Juventus elleni döntőben adta.

Sergio Ramos

A Real Madrid és a spanyol válogatott csapatkapitányának a helye minden összeállításban megkérdőjelezhetetlen. Cristiano Ronaldo mellett évek óta a madridi csapat vezére, ráadásul középső védőként roppant gólerős, és mindig a legfontosabb meccseken talál be. Az előző szezonban 44 mérkőzésen 10-szer volt eredményes. Komoly vetélytársa nem volt a csapatba kerülésért.

