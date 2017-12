FA-kupa sorsolás: Mersey-parti rangadó, a City is PL-csapatot kapott

Hétfőn este elkészítette az FA-kupa 3. fordulójának párosításait az Angol Labdarúgó-szövetség. A legjobb 32 közé jutásért a Mersey-parti rangadón találkozik a Liverpool és az Everton, míg címvédő Arsenal a másodosztályú Nottingham Foresthez látogat majd.

A legnagyobb rangadó egyértelműen a Liverpool és az Everton összecsapása lesz, a Chelsea és a Manchester United pedig a címvédő Arsenalhoz hasonlóan Championshipben szereplő csapattal találkozik. A londoniak a Norwich Cityvel, míg az José Mourinho együttese a Derby Countyval mérkőzik.

A Premier League éllovasa, a Manchester City a szintén első osztályú Burnley testén keresztül juthat a legjobb 32 közé.

A mérkőzéseket 2018 január 5. és 7. között rendezik meg.

Angol FA-kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért)

Ipswich Town-Sheffield United

Watford-Bristol City

Birmingham City-Burton Albion

Liverpool-Everton

Brighton & Hove Albion-Crystal Palace

Aston Villa-Woking vagy Peterborough United

AFC Bournemouth-AFC Fylde vagy Wigan Athletic

Coventry City-Stoke City

Newport County-Leeds United

Bolton Wanderers-Huddersfield Town

Port Vale vagy Yeovil Town-Bradford City

Nottingham Forest-Arsenal

Brentford-Notts County

Queens Park Rangers-MK Dons

Manchester United-Derby County

Forest Green Rovers vagy Exeter City-West Bromwich Albion

Doncaster Rovers-Slough Town vagy Rochdale

Tottenham Hotspur-AFC Wimbledon

Middlesbrough-Sunderland

Fleetwood Town or Hereford FC-Leicester City

Blackburn Rovers or Crewe Alexandra-Hull City

Cardiff City-Mansfield Town

Manchester City-Burnley

Shrewsbury Town-West Ham United

Wolverhampton Wanderers-Swansea City

Stevenage-Reading

Newcastle United-Luton Town

Millwall-Barnsley

Fulham-Southampton

Wycombe Wanderers-Preston North End

Norwich City-Chelsea

Gillingham or Carlisle United-Sheffield Wednesday