Huszti Szabolcs hivatalosan is a Videoton játékosa

Huszti Szabolcs korábbi válogatott labdarúgó csütörtökön a Videoton FC csapatához szerződött. A középpályás 12 és fél év után tér vissza Magyarországra.

A 34 éves Huszti az NB I-ben korábban a Ferencváros és a Sopron színeiben szerepelt, majd a francia Metz, a német Hannover és Eintracht Frankfurt, az orosz Zenit, illetve a kínai Csangcsun Jataj játékosa volt.

Őszinte leszek, korábban nem gondoltam volna, hogy én még a magyar bajnokságban pályára lépek. A tavalyi sérülésem után viszont sok időt töltöttem itthon – ezúton is köszönöm Peter Friar-nek a segítséget, akivel együtt dolgoztam az elmúlt hónapokban – ekkor keresett meg a Vidi. Beszéltem Kovács Zoltánnal és Marko Nikoliccsal is, meghallgattam őket, de elsőre arra gondoltam, hogy nem térek haza. Később aztán sok „apró" dolog megváltoztatta a véleményem.

Kovács Zoltán is rengetegszer kereste Vladan Filipovicsot, Marko Nikolics külön felvázolta nekem a terveket, Juhász Rolival is sokat beszélgettem, Danko Lazovics is felhívott, Garancsi Istvánnal is leültünk és mindenki biztosított arról, hogy a Vidinek komoly céljai vannak. Hosszú távú szerződést írtam alá, úgy gondolom, hogy jó döntést hoztam" - mondta Huszti Szabolcs, aki Magyarországon egyszer, Oroszországban kétszer volt bajnokcsapat tagja.

„Arról, hogy Huszti Szabolcs milyen minőséget képvisel, teljesen felesleges beszélni, ezzel mindenki tisztában van. Az ő hazacsábítása komoly fegyvertény a klubnak, büszke vagyok arra, hogy az átigazolás megvalósulhatott, köszönjük a tulajdonosnak, hogy lehetőségünk volt egy ilyen kaliberű labdarúgót szerződtetni.

Szabolcsot hihetetlen profizmus és erős karakter jellemzi, a képességei mellett erre is szüksége lesz a csapatnak a pályán és az öltözőben is. Térdsérülése után rehabilitációja az utolsó szakaszba lépett, szakembereink segítségével a mai naptól azon dolgozik, hogy minél hamarabb Vidi-mezben láthassuk. Hosszú távú szerződést írtunk alá vele, hiszünk benne, hogy komoly sikereket érünk el vele együtt a következő években" - nyilatkozta a szerződés aláírása után Kovács Zoltán, sportigazgató.