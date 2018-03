Pokoli a hangulat az Arsenal öltözőjében

A Guardian beszámolója alapján ennél rosszabb aligha lehetne a hangulat az Arsenal öltözőjében. A Manchester City öt nap alatt kétszer verte 3-0-ra Arsene Wenger csapatát, a játékosok pedig nem értik, mi történik a klubnál.

Az Arsenal egyik tapasztalt játékosa intézett volna beszédet a többiekhez, de mondandóját be se tudta fejezni, mert amikor arra a részre tért, hogy a saját gyerekei azt kérdezik tőle, miért ilyen rossz a csapat, elcsuklott a hangja.

„Nagy csapat vagyunk, de több segítségre van szükségünk az edzőktől. A csapat egyedül nem fog kimászni ebből a gödörből, közösen kellene megoldanunk a problémákat" – mondta egy másik játékos.

A játékosok kedden, két nappal a vasárnapi Ligakupa-döntős vereség után találkoztak, hogy megbeszéljék a történteket. A megbeszélés nem lázadás volt Wenger ellen, a játékosok inkább a megoldásra törekedtek, de könnyen lehet, hogy az már csak Arsene Wenger nélkül fog sikerülni.

Könnyen rá lehetne sütni a modern focistákra, hogy ők profik és nem különösebben érdekli őket a klub sorsa, de az Arsenal játékosaira ez nem lenne igaz. Nem lehet könnyű feldolgozni, hogy a rendszeres Bajnokok Ligája-szereplés után az Európa Ligában kell játszaniuk, és olyan meccsek vannak a hátuk mögött, melyeken a szurkolók jogosan nem értik, mi is történik.

Wenger korábban azt mondta, abban a pillanatban, amikor úgy érzi, már nem tudja a maximumot kihozni a játékosaiból, távozni fog. Könnyen lehet, hogy ez az idő már elérkezett, és már a klub szenved nagyon komoly károkat.

Wenger szerint még menthető a szezon A Manchester City előbb a Ligakupa döntőjében, majd a csütörtök esti bajnokin is 3-0-ra verte az Arsenalt, de Wenger mintha nem akarna tudomást venni arról, mekkora gödörben van a csapata.

Különös, de a csütörtöki bajnoki első félidejében az Arsenal nem játszott rosszul, a Manchester City mégis három gólt lőtt, és ha nincs Petr Cech, ez lehetett volna négy is.

A játékosok 0-1-nél sem estek szét, annak ellenére, hogy Wenger a meccs előtt elmondta, a rangadókon nagyon fontos szempont, melyik csapat szerzi az első gólt. Aztán jött a második és a harmadik gól, félidőben fütyültek a szurkolók, ami a második felvonásban is megmaradt.

Nagyon fura volt látni, ahogy a City darabokra szedte az Arsenalt. A londoni csapat próbált támadni, de a City kedvére kontrázhatott, a középpályán semmilyen ellenállásba nem ütközött Pep Guardiola csapata.

A fagyos, havas időjárás ellenére is bántóan üres volt az Emirates Stadion, hiszen mégiscsak a szezon egyik legnagyobb rangadója lehetett volna ez a meccs. A jegyeladások szerinti hivatalos nézőszám 58 420 volt, de mindenki tudta, látta, hogy nincsenek ennyien a stadionban.

Ilyen szélsőséges viszonyok között és a bizonytalan hangulatban továbbra is Wenger a villámhárító, miközben - annak ellenére, hogy érvényes szerződése van - senki sem tudja, marad-e a következő idényben is. Ez biztosan hatással van a csapatra, és ez már így volt tavaly is, amikor két évre szóló, új szerződést írhatott alá.

A csütörtöki meccs után Guardiolát is megkérdezték Wenger helyzetéről, a katalán pedig azt mondta, hogy tökéletesen megérti a kialakult szituációt, mondván, hogy ez bárkivel előfordulhat. "Biztos vagyok benne, hogy a legjobb döntést hozza majd meg, maga, a klub, a játékosok és mindenki érdekében" - mondta Guardiola.

Wenger szerint viszont egyelőre nincs döntés, amit meg kellene hozni. Ő arra készül, hogy marad és kitölti érvényben lévő szerződését. Guardiola lehet, hogy tud valamit, amit mi nem, hiszen az a Mikel Arteta a segítője, aki korábban volt az Arsenal csapatkapitánya, és többen is szívesen látnák az Arsenal menedzsereként.

Az Arsenal számára egyelőre vannak enyhítő körülmények, mégpedig főleg az, hogy a Manchester Citytől kapott ki mindkétszer. Minden fronton előrébb tart ez a City, mint az Arsenal. Ennek ellenére ez a két meccs hatalmas károkat okozhatott, ahonnan könnyen lehet, hogy nincs visszatérés.

Ugyanakkor már jártunk itt korábban is, amikor áprilisban a Crystal Palace mért egy 3-0-s vereséget Wengerékre, de utána sikerült megnyerni az FA-kupát, Arsene pedig kapott egy új szerződést. Idén az FA-kupát lecserélheti az Európa Ligára.

Wenger vasárnap a Brighton & Hove Albion ellen mutathatja meg, hogy képes még felrázni a csapatát, de azt már előre elmondta, hogy a játékosok önbizalma nagyon alacsonyan van. A sajtótájékoztatón nem volt elemében, udvariasan hárította az újságírók élcelődéseit, de látszódott, hogy nincs formában. Szomorú a kialakult helyzet, ugyanis senki nem akarta a gentlemant ilyen helyzetben látni.

A klubnál válsághelyzet van, senki sem hajlandó a következő meccsnél távolabbra tekinteni. Wenger számára egyre közelebb az ítélet napja, hiszen Stan Kroenke, a csapat többségi tulajdonosa egyértelmű elvárásokat fogalmazott meg, vissza kell jutni valahogy a Bajnokok Ligájába. Erre pedig már csak az Európa Ligán keresztül van reális esélye a csapatnak, ahol az AC Milannal találkozik majd az Arsenal.

A tabellára pillantva nem tűnik elérhetőnek a BL-indulást jelentő negyedik hely elérése.