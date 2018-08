Laci után Ádám is pórul járt - a norvégok Bogdán csapatát is elsodorták

Norvégiában már régóta ki vannak éhezve a labdarúgást kedvelő emberek a sikerre, a válogatott azonban nem akarja szállítani a dicsőséget: világbajnokságra 1998, Európa-bajnokságra 2000 óta nem tudta kvalifikálni magát a norvég nemzeti együttes. Klubszinten viszont van minek örülni, az idei Európa-liga kiírásában például még három csapatnak is esélye ven a csoportkörbe jutni.

A 25-szörös rekordbajnok Rosenborg szereplése talán a legkevésbé meglepő, a trondheimi alakulat régi ismerőse az európai kupasorozatokak, a közelmúltban mind a Bajnokok Ligája, mind az Európa-liga (UEFA-kupa) főtábláján többször szerepelt.

A kétezres évek tájékáról nekünk, magyaroknak is élhetnek emlékeink a csapatról, igaz, sajnos inkább negatívak: a 97/98-as BL-szezonban az MTK hazai környzetben 3-2-re vezetett a BL-selejtezőn, amikor fázishiba miatt a Hungária körúton kialudt a világítás a stadionban. A megismételt meccsen a Rosenborg 1-0-ra nyert, otthon meg 3-1-re kikapott, így az MTK búcsúzott. A Dunaferr a 2000/01-es szezonban még közelebb járt a továbbjutáshoz, ám az itthoni 2-2-t egy norvégiai 2-1-es vereség követte, a 4-3-as összesítés pedig ugyancsak a Rosenborgnak kedvezett.

Bár a BL-menetelés az izlandi Valur kiejtésével kezdődött (0-1, 3-1), a következő körben meglepően simán búcsúzott a csapat a Celtic ellen (3-1, 0-0). Az Európa-ligában az ír Cork City viszont ujjgyakorlatnak bizonyult a Rini Coolen vezette gárdának, amely az idegenbeli 2-0-s siker után otthon 3-0-ra nyert, így kettős győzelemmel és meggyőző, 5-0-s összesítéssel jutott a következő fordulóba. Ott a macedón Shkendija csapatán keresztül vezethet az út a csoportkörbe, ez nem tűnik megoldhatatlan feladatnak.

A Molde már az első fordulóban becsatlakozott a küzdelmekbe, ráadásul óriási meglepetésre 2-1-re kikapott az odavágón az északír Glenavontól, egy héttel később viszont 5-1-re intézte el a kiscsapatot. Jöhetett az albán Laci, ahol gyakorlatilag az első meccsen eldőltek a lényegi kérdések (3-0), de a visszavágót is megnyerték a norvégok, 2-0-ra. A harmadik körben a Bogdán Ádámot is foglalkoztató Hibernian következett. Hogy Skóciában nem sikerült dűlőre vinni a dolgokat, arról a magyar kapus is tehetett, hiszen több kiváló védése is volt a 0-0-ra végződő találkozón. A magyar kapusnak egyébként már az előző körben is jól ment, hiszen az Aszterasz Tripolisz ellen edzője szerint világklasszis szinten védett.

A Molde elleni visszavágón azonban már Bogdán sem tudott segíteni, a norvég csapat 3-0-ra nyert és továbbjutott. A főtáblához viszont egy igazi nagyvadat, a Zenit Szentpétervárt kellene levadásznia.

A legnagyobb meglepetés a Sarpsborg menetelése, az 55 ezer fős városka csapata már szintén három kört abszolvált sikerrel. Az izlandi Vestmannaeyjar afféle bemelegítésnek hatott (4-0, 2-0), a St. Gallen búcsúztatása viszont már komoly fegyvertény volt, amely végül idegenben lőtt góllal sikerült: Svájcban a 2-1-es vereség után, a visszavágón 1-0-ra nyert a norvég pontvadászat bronzérmese.

A mesét a Rijeka ellen írta tovább a Sarpsborg, a hazai 1-1 után Horvátországban 1-0-ra győzött, így készülhet a Maccabi Tel Aviv ellen, ahol már a csoportkör lesz a tét.

Itt tartanak tehát most a norvégok, két hét múlva pedig az is kiderül, hogy három csapatukból mennyien élték túl a kvalifikációt.