Kevés a pénz, Usain Bolt annyira már nem is akar focizni

Usain Bolt egyelőre nem lesz profi futballista, legalábbis nem az ausztrál Central Coast Mariners csapatánál, amelynek nincs pénze szerződtetni a nyolcszoros olimpiai bajnok exsprintert.

A klub hivatalos ajánlatot is tett a jamaikainak, aki azonban szinte rögtön visszautasította, legfőképp az anyagi részletek miatt. Mint mondta, sokkal magasabb összegre számított, ennyiért szó sem lehet megállapodásról.

A Mariners viszont úgy tűnik, nem a vezetőség fukarsága miatt nem kínált többet Boltnak, hanem azért, mert egyszerűen nem tud többet. A felek továbbra is azon dolgoznak, hogy Bolt hivatásos labdarúgóvá váljon a klub színeiben, de minden jel arra mutat, hogy ehhez egy külső, harmadik résztvevőt is be kell vonni, amely a szerződés pénzügyi részleteiért felelne.

Ha ez nem sikerül, akkor valószínűleg kútba esik az üzlet, a korábbi klasszis atlétának pedig új csapat után kell néznie. Sőt, amíg nincs szerződés, addig Bolt a Mariners edzéseit sem látogatja.

Pedig ő is szeretne az ausztrál együttes játékosa lenni, ezt bizonyítja, hogy korábban nemet mondott a máltai bajnok Vallettának.