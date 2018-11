A 18 éves csodagyerek mentette meg a Realt - videó

Santiago Solari győztes meccsel debütált a Real kispadján a spanyol bajnokságban, miután a madridi együttes 2-0-ra nyert hazai pályán az újonc Valladolid ellen. A kiscsapat végig pariban volt a Reallal, kétszer a felső lécet is eltalálta, de a csereként beállt Vinícius, valamint Sergio Ramos a hajrában eldöntötte a találkozót.

Első bajnoki mérkőzésére készült a Real Madrid kispadján a csapat korábbi játékosa, Santiago Solari, aki a hét közepén egy 4-0-s kupasikerrel mutatkozott be. A Real a múlt héten megalázó, 5-1-es vereséget szenvedett a Barcelona otthonában, ami Julen Lopetegui koporsójában az utolsó szöget jelentette, így kapta meg (ideiglenesen) az edzői posztot az argentin. A vendég Valladolid viszont jó formában várta az összecsapást, az elmúlt öt bajnokin veretlen maradt az újonc és a Real előtt állt a tabellán.

Nagy energiával kezdte a találkozót a fővárosi gárda, Benzema a harmadik percben megkezdhette volna a gólgyártást, de mintegy 20 centivel eltévesztette a hosszú alsót. Majd Bale fejelt közelről, Masip viszont le tudott érni, aztán Benzema is megdolgoztatta a kapust egy fejessel. A 28. percben vezetett egy ígéretes kontrát a Valladolid, de Antonito pontatlan passza miatt nem került veszélybe a Real kapuja.

A Real uralta a Valladolid kapuja előtti légteret, Casemiro is tisztán bólinthatott, de ő sem célzott pontosan. Majd a 33. percben Antonito kapott egy remek kiugratást, átpöckölte a labdát Courtois fölött, de nem találta el a kaput, ahogy egy perccel később Toni Villa sem. A túloldalon Bale robbant be egy beadásra, azonban az ő fejese is mellé ment, ráadásul jó nagyot is esett. Gólt nem sikerült szereznie a csapatnak az első játékrész, de a Valladolidnak sem, így 0-0-val ért véget a félidő.

Aktívan folytatta a mérkőzést a második játékrészben a Real, amely letáborozott a Valladolid tizenhatosának a környékén, az 55. percben Casemiro távoli lövését tolta ki bravúrral Masip, majd Modric tekert ballal, de fölé szállt a lövés. Futószalagon jöttek a madridi helyzetek, de a legnagyobb a Valladolid előtt adódott, amikor Alcaraz 20 méterről telibe trafálta a felső lécet egy remek bombával.

Aztán a 60. percben Toni Villa kapott egy kiváló passzt, estében el tudta lőni, de Courtois hatalmas bravúrral le tudott érni. Aztán Villa csatlakozott Alcarazhoz abban az értelemben, hogy ő is szétlőtte a felső kapufát távolról. Remekül focizott az újonc együttes, megérdemelten tartotta a döntetlent. Solari kihasználta mindhárom cserelehetőséget, behozta a 18 éves Viníciust is, és ez kiváló húzásnak bizonyult. A brazil csodagyerek a 83. percben összeszedett egy labdát a bal szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd elengedett egy lövést, ami Kiko Olivas hátáról bepattant, ezzel megszerezte a vezetést a Real.

A Valladolid összeesett, ahogy néhány perccel később Benzema is a büntetőterületen belül, a megítélt büntetőt pedig Sergio Ramos bepanenkázta, 2-0.

Ez lett a végeredmény is, a Real végül nagy nehezen legyűrte a Valladolidot, amely egyébként abszolút nem érdemelt vereséget. Solari egy jó cserével és győzelemmel debütált a bajnokságban, lezárva a Real hárommeccses bajnoki vereségsorozatát.