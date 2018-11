A Manchester City játékosa magyarázkodik Kassai döntése miatt

Az ellenfél Sahtar Donyecktől és Kassai Viktortól is bocsánatot kért a Manchester City játékosa. Raheem Sterling azután magyarázkodott, hogy a szerdai labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmeccsen a magyar játékvezető tévesen adott meg egy büntetőt az angoloknak. Semmilyen szabálytalanság nem történt, a City játékosa egyszerűen a földbe rúgott. A mérkőzésen nem jutott eszébe tisztázni a dolgot, a lefújás utáni sajtótájékoztatón azt mondta, azt sem tudta, mi történik.

A szerdai BL-kör utáni összefoglalónkban néhány mondatban már említettük, hogy Pep Guardiola és Raheem Sterling is kommentálta Kassai téves ítéletét. Az angolok szélsője most bővebben is elmondta, hogyan látta az eseményeket belülről.

„Nem éreztem, hogy bárki is hozzám ért volna, vezettem a labdát, egyszer csak belerúgtam a földbe és elestem. Amikor felálltam és körülnéztem, nem értettem, mi történik. Az én hibám volt, amiért bocsánatot kérek a bírótól és a Shaktartól is.”

A Manchester City játékosa beszélt arról is, hogy egy szusszanásnyi pihenő után már a United elleni bajnoki derbire készül.