Marko Nikolics: Küzdeni kell tovább!

A labdarúgó Európa-liga csoportkörének 5. fordulójában a MOL Vidi FC 2-0-s vereséget szenvedett a BATE Boriszov vendégeként, így december 13-án a már továbbjutott Chelsea ellen harcolhatja ki a továbbjutást. A mérkőzést követően a helyszínen értékelt az Sport TV kamerája előtt a magyar csapat edzője, Marko Nikolics, illetve két védője, Fiola Attila és Paulo Vinícius.

„Pontrúgásból és ellentámadásból kapott gólokkal vesztettük el a meccset. Olcsón adtuk magunkat annak ellenére, hogy a pálya is nehéz volt. Az volt a cél, hogy koncentráljunk, ne kövessünk el buta hibákat, küzdjünk, nem minden jött össze. Helyzetecskéink voltak, okosabban kellett volna játszani, pontra törekedni. Most pontokat veszítettünk, amelyet a Chelsea ellen kell visszahoznunk. Nagyon nehéz lesz, sokkal nehezebb, mint a mai. Kockáztatni kell, gólt, gólokat szerezni, aztán majd meglátjuk, hogy a másik mérkőzésen is milyen eredmény születik. Nem gondolom, hogy a vereség miatt a játékosaim most elvesztették volna az önbizalmukat, küzdeni kell tovább" – árulta el Marko Nikolics, a székesfehérvári csapat edzője.

„Nehéz mérkőzés volt. Sajnos az első harminc percet nem tudtuk kihúzni. Nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de megyünk tovább. Bravúr kell az utolsó fordulóban. Nem működött a védekezésünk, támadásban sem voltak felépített akcióink. A pontrúgásokban bízhattunk, de ma semmi sem sikerült. A kapott gól után már nem játszhattuk azt, amit szerettünk volna. Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést" – értékelt a lefújás után Fiola Attila, a MOL Vidi válogatott játékosa.

"Nagyon nehéz meccs volt. Sajnos

a pálya katasztrofális, gyakorlatilag fagyos volt. Állandóan elcsúsztunk, pedig az ilyen mérkőzésen sok a testi kontaktus. A játékvezető is hozott rossz döntéseket. Az első gól pontrúgásból esett, majd mentünk előre, és egy kontrából kaptunk egy másodikat. Fontos találkozó vár ránk a Chelsea ellen, ahol nyernünk kell – mondta a magyar csapat védője, Paulo Vinícius.