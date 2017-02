Parádés játékkal nyert fontos BL-meccset a Fradi

A Ferencváros 29-23-ra legyőzte a francia Metz csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének negyedik fordulójában, szombaton.

Eredmény, női BL, 2. csoportkör, 4. forduló, 1. csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz (francia) 29-23 (15-10)

a Ferencváros gólszerzői: Schatzl, Szucsánszki 6-6, Zácsik, Lukács 4-4, Pena, Jovanovic 3-3, Kovacsics 2, Snelder 1

Öt és fél percet kellett várni az első ferencvárosi gólra, de mivel Bíró Blanka kiválóan védett, a franciák nem tudtak elhúzni (1-1). A hazaiak támadójátéka továbbra is akadozott, többször a kapufát találták el, Elek Gábor vezetőedző időkérését követően azonban javult a hatékonyságuk. A Metz hét percig nem szerzett gólt, az FTC viszont ebben az időszakban ötször is eredményes volt (10-6). Többen is kiegyensúlyozott, eredményes teljesítményt nyújtottak a ferencvárosiak közül, így a szünetben öt találattal vezettek (15-10).

Szucsánszki Zita (zöldben), ismét a mezőny egyik legjobbja volt Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

Jól kezdte a második felvonást az FTC, de hétgólos előnynél megtört a lendülete, és a vendégek kellemetlen, nyitott védekezése miatt öt percig nem talált a hálóba. A folytatás viszont ismét remekül sikerült, a magyar együttes a hajrában magabiztosan kézilabdázott, szinte minden posztról eredményes volt, nyert 29-23-ra, és továbbra is százszázalékos a középdöntőben.

Nem sok esélyük volt a franciáknak Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

Az FTC jövő vasárnap Planéta Szimonetta együttese, a német Thüringer HC vendégeként folytatja szereplését a középdöntőben. A német bajnoki címvédő szombaton meglepetésre 26-24-re kikapott az orosz Asztrahanocska otthonában. A magyar jobbátlövő nem lépett pályára, mert egész héten fájlalta a térdét, és nem tudott edzeni.

A csoport állása:

1. Vardar Szkopje (macedón) 13 pont/7 mérkőzés) (219-180)

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 13/8 (238-212)

3. Buducnost Podgorica (montenegrói) 8/7

4. Metz 6/8

5. Thüringer HC (német) 4/8

6. Asztrahanocska (orosz) 2/8

A Vardar vasárnap játszik a Buducnosttal, ha a macedónok nyernek, a Fradi biztosan legalább másodikként jut tovább.

A csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, a Fradi valószínűleg a Midtjylland, Larvik, Bucuresti hármas egyikével játszik majd a nyolc között.