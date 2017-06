Férfi kézi Eb-selejtező Nagy László nélkül, indul a Le Mans-i 24 órás

A magyar férfi kézilabda-válogatott lettországi Európa-bajnoki selejtezője lesz a csütörtöki sportkínálat csúcsopntja, a mérkőzést két magyar csatorna is közvetíti, Xavi Sabaté csapatának Nagy László nélkül kell helytállnia a csoportuolsó otthonában. Emellett lesz tenisz, atlétika, futsal és vívó Eb is a kínálatban, valamint az időmérővel megkezdődik a Le Mans-i 24 órás autóverseny is.