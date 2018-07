Dakar-győzelemre hajt a magyar Ural

Az Ural márkanév hallatán hamarabb jut eszünkbe a végtelen orosz utak elnyűhetetlen igáslova, mint egy csúcstechnikát képviselő versenygép. A Hungarian Ural Next Team azonban megtöri az előítéletet azzal, hogy kategóriagyőzelemre hajt a Dakaron, a 6x6-os géposztályban.

"Egy tízéves álom vált most valóra azzal, hogy a 6x6-os kategóriában elérkeztünk egy olyan típushoz, amiből építhetünk egy versenykamiont. Ez az új Ural Next típusból készül itt Magyarországon, és ez az egyetlen ilyen specifikációjú kamion Európában, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyár nekünk gyártotta ezt az autót, és jó alapját képezi annak, hogy ebből csináljunk egy gyors versenykamiont" - mutatta be a gépet a csapatfőnök-pilóta Jobbágy Ákos.

"A jármű hajtáslánca teljesen egyedi tervek alapján készül, a differenciálművet, a váltót és a motort a saját terveink alapján gyári komponensekből építjük és optimalizáljuk a versenykörülményekre, valamint a futóművet is mi gyártjuk. A szabályok által megkövetelt biztonsági felszerelések és az egyedi átépítések mellett az alváz és a fülke formája megmarad. Az átépítés a tervek szerint nyolc hónapot vesz igénybe, tehát várhatóan jövő tavaszra készül el a jármű. Először Magyarországon, magyar versenyeken szeretnénk vele minél többet menni, ezután következnek a Világkupa futamai, és ha megbízhatónak bizonyul a gép, akkor 2020-ban szeretnénk megcélozni a hosszú távú Világkupa-futamokat, a 2019-es Silk Way Rallyt, majd a Dakart."

Jobbágy Ákos a hajdani Flex Dakar Team navigátorként már megtapasztalhatta, hogy a tereprali kőkemény csapatsport, nem mindegy, milyen társakkal vág neki az ember egy ilyen kaliberű projektnek. Állandó navigátorának és társának, Krajnyák Péternek, aki a csapatfőnöki posztot is magára vállalta, oroszlánrésze volt a terv megvalósításában, az ő ötlete volt péládul az orosz gyár megkeresése, és természetesen ő diktálja majd az itinert a versenyeken. Mellettük az Ural fülkéjének harmadik ülését Kása Balázs vezető szerelő foglalja el, az ő idegei korábban egy másik orosz csodában, egy Lada VFTS jobb egyében edződtek a feladathoz. A műszaki háttérért az a Bakó Csaba felel, akit a kamionsportot kedvelőknek aligha kell bemutatni, hiszen oroszlánrésze volt az OXXO csapat pályakamionos sikereiben. Harcsa Attila az egyik legtapasztaltabb hazai ralis versenyszerelőként csatlakozott a csapathoz, míg a logisztikai háttér megszervezése Péntek Gergő munkáját dicséri.