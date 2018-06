Ön látta már a Sziget Fesztivál hivatalos borát?

Friss, üde, fröccsként is jól iható borok jönnek a nagyobb zenei rendezvényekre, így a Sziget Fesztiválra és a Volt-ra is. A legnépszerűbb nyári bulik hivatalos beszállítója, a Borháló idén a Dubicz Borászat termékeiből állította össze a készletet, amely méltán képviselheti a magyar borkultúrát az idelátogató külföldiek előtt is.