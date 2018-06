Ez a tökéletes tésztafőzés titka

A tésztafőzésnek is úgy fogunk neki, mint a legtöbb alapvető étel elkészítésének: próbálunk visszaemlékezni, mit tanított az anyukánk vagy a nagymamánk. Legtöbbször azonban a próbálkozásainkat nem koronázza siker, és nem jövünk rá az okára. Miért tapad össze úgy a tészta? Miért nem szívja fel a mártást? Nos, a válasz az elkészítés módjában keresendő, hiszen hibát hibára halmozunk. Ideje hát elengedni a szájról szájra terjedt praktikákat, és újakat tanulni. Mert a hiedelemmel ellentétben nem kell olaj a tésztavízbe.

Kik készítik a legjobb tésztát? Az olaszok. Hogyan? Nos, egyszerűbben, mint hinné. Először tegye fel a vizet forrni, ahogy mindig. Amikor kellően forró lesz, tegye bele a tésztát. Előbb semmiképp, hiszen ha korábban önti bele,

akkor szétázik, és ízetlen lesz.

Ilyenkor szoktunk egy kis olajat is tenni a vízbe, mert úgy gondoljuk, hogy így a tészta nem fog összeragadni. Pedig ez az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk.

Az olaj megváltoztatja a tészta állagát, rátapad a külsejére, ezért nem bírja magába szívni később a szószt. Így lesz egy jól kinéző, ám kevésbé ízletes fogás az eredmény.

Ha azt szeretné, hogy ne tapadjon össze, mindössze annyit kell tennie, hogy jó sok vizet enged a fazékba: 450 g tésztához 3,7 liter vízre és egy evőkanál sóra van szükség.

Tehát, amint felforrt a víz, öntse bele a tésztát, és keverje körülbelül 1-2 percig tésztaszedő kanállal. Ez is arra szolgál, hogy ne ragadjon össze. Mielőtt kiszedné, mindenképp kóstolja meg, hiszen a csomagoláson szereplő információk általában nem megfelelőek.



A legjobb tészta az

olaszok szerint az al dente.

Ez tükörfordításban azt jelenti: fogra való, azaz rágni kell, nincs teljesen megfőve. Al dentére azonban csak a jó minőségű fajtákat lehet főzni, ellenkező esetben ez képtelenség.

Miután leszűrte a tésztát, érdemes a vízéből félretenni egy csészével, amelyet később a szósz készítésére használhat fel. Szintén nagyon fontos, hogy a megfőtt tésztát, ne öblítse át hideg vízzel.

Egyszerűen tegye bele egy tiszta edénybe, és öntse rá a kedvenc szószát.

Házi tésztát szeretne készíteni? Máris mutatjuk a receptet.

Házi tészta

Hozzávalók:

1 kg liszt

10 db közepes tojás

Elkészítés:

A tojást legalább 2-3 órával előbb vegye ki a hűtőből, hogy szobahőmérsékletű legyen. Ha fél, hogy elromlik a melegben, akkor áztassa be egy tál melegbe vízbe legalább 10 percre.



Öntse a lisztet egy keverőtába, azután adja hozzá a villával kissé felvert tojásokat. Gyúrja, amíg elválik az edény falától. Fedje le, azután tegye be fél órára a hűtőbe pihenni.



Lisztezze be a nyújtódeszkát vagy a letisztított, szárazra törölt pultot, majd ossza a tésztát négy részre. Nyújtsa ki, azután vágja a kívánt formára: szélesmetélt, kocka stb.



Tegye sütőpapírral bélelt tálcára vagy tepsire, szórja meg egy kis liszttel, takarja le sütőpapírral, és szárítsa meg.



Ha frissen szeretné felhasználni, akkor arra figyeljen, hogy csak 5 percig főzze.