Leállítja a zenestreamelőjét a Microsoft

Az előfizetők könnyen átköltözhetnek majd a Spotify-ba.

Valószínűleg kevesek őszinte megdöbbenésére a Microsoft bejelentette, hogy az idei év utolsó napjával leállítja a saját zenestreamelő szolgáltatását. A magyar felhasználók számára inkább az lehet a meglepetés, hogy egyáltalán van ilyenje cégnek; a Groove Music Pass soha nem volt elérhető hazánkban, és most már nyilván nem is lesz.

Persze az ilyenkor megszokott módon a Microsoft segítséget fog nyújtani a meglévő előfizetői számára az alternatív szolgáltatásra való átállásban. Az ügyfelek a Groove Music zenelejátszó alkalmazás jövő héten elérhetővé váló frissítését telepítve képesek lesznek átköltöztetni a Spotify-ba a zenekollekciójukat és a lejátszási listáikat. A lehetőség 2018. január 31-ig lesz igénybe vehető.

A Groove Music Passzal rendelkezők szükség esetén természetesen visszakérhetik a szolgáltatásért előre kifizetett díjat. Spotify-előfizetést viszont nem kapnak majd búcsúajándékként, így maguknak kell előfizetniük a szolgáltatás Premium csomagjára, ha nem találnák elégségesnek az ingyenes tagságot.

A témánál tartva megemlítendő, hogy a Spotify egy ideje a Windows Áruházból is letölthető. A piactérre most felkerült Paint.NET-hez hasonlóan ez is klasszikus asztali alkalmazás: ugyanaz a program, mint amit a felhasználók manuálisan is letölthetnek a Spotify webhelyéről.

